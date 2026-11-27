PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhấn mạnh: “Đọc tuyến phóng sự “Khi ‘sứ giả hoang dã’ trở về” của Báo Tiền Phong, điều khiến tôi xúc động không chỉ là vẻ đẹp kỳ diệu của những đàn voọc ngũ sắc ở Sơn Trà (Đà Nẵng) hay voọc mũi hếch giữa đại ngàn Khau Ca (Tuyên Quang)…, mà còn là những câu chuyện đẹp về những người đang âm thầm gìn giữ sự sống. Bởi sự hồi sinh của thiên nhiên không chỉ được đo bằng số lượng cá thể của một loài quý hiếm, mà còn bằng sự hồi sinh của lòng trắc ẩn, ý thức trách nhiệm và những giá trị nhân văn trong mỗi con người.

Từ góc nhìn văn hóa, tôi cho rằng mỗi cánh rừng không đơn thuần là một hệ sinh thái, mà còn là một không gian văn hóa sống động. Trong tiếng chim, dáng núi, dòng suối, trong sự hiện diện của muông thú có ký ức của bao thế hệ, có tri thức bản địa, những phong tục, tín ngưỡng và cách ứng xử với thiên nhiên được các cộng đồng gìn giữ qua hàng trăm năm. Mất đi một loài động vật, một cánh rừng, đôi khi cũng có nghĩa là đánh mất một phần bản sắc của vùng đất. Vì thế, bảo tồn thiên nhiên cũng chính là bảo tồn văn hóa, bảo vệ sự đa dạng của sự sống và gìn giữ những giá trị làm nên chiều sâu tâm hồn Việt Nam.

Tôi đặc biệt ấn tượng với câu chuyện về người từng săn bắt voọc mũi hếch, nay trở thành người bảo vệ chúng, như ở tỉnh Tuyên Quang. Đó là minh chứng cảm động cho sức mạnh của sự thay đổi nhận thức. Một người biết từ bỏ khẩu súng để cầm ống nhòm, từ săn đuổi sự sống đến nâng niu sự sống, chính là một thành công lớn của văn hóa bảo tồn.

Chúng ta không thể bảo vệ thiên nhiên bền vững chỉ bằng những hàng rào hay chế tài pháp luật, dù những điều đó vô cùng cần thiết. Điều quan trọng hơn là xây dựng được một nền văn hóa ứng xử với thiên nhiên dựa trên sự tôn trọng, trách nhiệm và tình yêu thương.

Voọc gáy trắng (voọc Hà Tĩnh) qua ống kính của tay máy từng tổ chức triển lãm ảnh động vật hoang dã, Tiến sĩ Tilo Nadler. Ông và cộng sự đã giải cứu, chăm sóc các cá thể voọc gáy trắng bị nuôi nhốt, săn bắn, buôn bán trái phép; khi chúng khoẻ mạnh, sinh sản bởi bàn tay con người tại Trung tâm, Tilo và cộng sự, anh đã lấy tên chị Hiền (vợ Tilo) đặt tên cá thể nhỏ xinh đang giữ “kỷ lục thế giới” ấy (đây là loài đặc hữu của thiên nhiên Việt Nam và Lào). Ảnh: Tilo Nadler.

Sự trở về của các loài hoang dã cũng mở ra một hướng phát triển du lịch rất đáng trân trọng. Hãy hình dung những đứa trẻ được tận mắt nhìn thấy đàn voọc chuyền cành, được nghe tiếng chim giữa rừng xanh, được những người dân bản địa kể câu chuyện về núi rừng quê hương. Những trải nghiệm ấy có giá trị giáo dục sâu sắc mà không bài học lý thuyết nào có thể thay thế. Nhưng du lịch sinh thái phải được tổ chức trên nguyên tắc bảo tồn là ưu tiên cao nhất: quan sát mà không xâm hại, chụp ảnh mà không làm phiền, khai thác giá trị mà không đánh đổi môi trường sống. Đặc biệt, cộng đồng địa phương phải được tham gia, được tôn trọng tri thức bản địa và được hưởng lợi công bằng từ những thành quả bảo tồn.

Tôi nghĩ rằng một quốc gia văn minh không chỉ được đánh giá qua những tòa nhà cao tầng, những con đường hiện đại hay tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn qua cách quốc gia ấy đối xử với thiên nhiên và những sinh linh yếu thế. Khi Việt Nam giữ được những cánh rừng đầy tiếng chim, những đàn thú bình yên sinh sống, chúng ta cũng đang gửi tới bạn bè quốc tế thông điệp rằng phát triển bền vững không phải là đánh đổi thiên nhiên lấy tăng trưởng, mà là tạo dựng sự hài hòa giữa con người và môi trường sống. Tôi mong những “sứ giả hoang dã” tiếp tục trở về, để mỗi vùng đất không chỉ giàu hơn về kinh tế mà còn đẹp hơn về cảnh quan, sâu sắc hơn về văn hóa và nhân ái hơn trong cách con người sống cùng muôn loài.

Ông Hà Hải Bình, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Ông Hà Hải Bình nói: “Là một người cán bộ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên hoang dã, đấu tranh với các hành vi vi phạm về lâm nghiệp nói chung và động vật hoang dã nói riêng, bản thân tôi vô cùng xúc động khi được đọc loạt bài viết “Khi ‘sứ giả hoang dã’ trở về” trên Báo Tiền Phong và tôi có thể nhận thấy “một tấm cảm xúc tràn đầy thiên nhiên” vọng vào tâm trí mình.

Loạt bài viết không khoan vào những khía cạnh tối, xấu xí của các hành vi vi phạm đến động vật hoang dã, đến những loài linh trưởng quý hiếm đang vô cùng nguy cấp; mà đã đi sâu vào những cái rất đời, rất đẹp có được từ một khía cạnh “trở về” hay các nhà bảo tồn cùng người yêu thiên nhiên còn gọi đó là sự “hồi sinh” và tăng đàn. Và để rồi, từ khía cạnh “trở về” đó tôi thấy những khuôn hình tuyệt mỹ, những người yêu thiên nhiên đắm đuối, những “người hùng” bảo vệ động vật hoang dã có nhiều thành tựu. Và tôi thấy màu diệp lục, các loài hoang dã quý hiếm rực rỡ hiện lên, có gì đó thật kỳ diệu. Cái cách mà thiên nhiên quay trở lại, cái cách mà chúng ta nhận thức và chung sống có trách nhiệm với phần còn lại của trái đất đã thực sự có sức truyền cảm hứng sâu sắc.

Có đi, có cảm nhận, cùng vượt qua những khu vực địa hình hoang sơ, hiểm trở mới càng thấm thía niềm hạnh phúc khi được hòa chung hơi thở với muôn loài, nhất là các cá thể động vật hoang dã quý hiếm với màu sắc, hình dáng và tập tính đặc biệt mà loạt bài viết trên đã đề cập. Bản thân tôi cũng may mắn đã từng có thời gian không ngắn, được sánh vai cùng thế hệ cha anh, cùng các đồng nghiệp trong ngành lâm nghiệp và kiểm lâm, băng rừng lội suối, qua những mỏm đá tai mèo tại khu vực rừng Khau Ca (tỉnh Tuyên Quang) trong chương trình bảo tồn voọc mũi hếch (đến nay nơi đây đã được nâng cấp thành Khu vực bảo tồn Voọc mũi hếch). Và may mắn trong những lần đi đó tôi đã được ngắm những cá thể voọc ngộ nghĩnh chuyền cành giữa rừng hoang.

Những năm gần đây, với chủ trương sáng suốt và việc đầu tư xứng tầm của Nhà nước ta, cùng nhiều nguồn lực hiệu quả khác nữa, việc bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học đã đạt được những thành tựu vô cùng tích cực, góp phần thúc đẩy bảo vệ môi trường, đề cao lối ứng xử hài hòa tôn trọng thiên nhiên. Để đạt được những điều tích cực trên, bên cạnh cơ quan hữu trách, không thể không kể đến sự nỗ lực của các nhà khoa học, những nhà bảo tồn, những người làm báo trên lĩnh vực môi trường và đặc biệt hơn nữa là sự đồng lòng của người dân trên khắp mọi miền tổ quốc.

Dưới lăng kính người bảo vệ, người yêu thiên nhiên, tôi vô cùng cảm xúc trước những điều tích cực để có được sự trở về của những vị “sứ giả hoang dã”. Tôi luôn mong chờ và trăn trở, rằng làm thế nào để có được sự “trở về” và sinh sôi hơn nữa của những “linh vật núi rừng”.

Ông Tilo đã gặp, giải cứu nhiều cá thể linh trưởng quý hiếm - được bảo vệ trên toàn cầu - khỏi thợ săn và tình trạng nuôi nhốt trái phép; rồi ông và cộng sự đem chúng về chăm sóc, chữa trị, phục hồi tập tính hoang dã trước khi tái thả. Bức ảnh trên được ông Tilo Nadler chụp và đã in trong cuốn sách mới “Lost and Found…” (Mất đi và tìm thấy…) xuất bản năm 2023 của ông. Ảnh chụp ở một nhà hàng ven VQG Cúc Phương, khi ông Tilo mới sang Việt Nam. Đây là một bằng chứng về những trang sử “đen tối” của linh trưởng quý hiếm ở nước ta.

Còn nhớ, vào năm 2006, tức là cách đây đúng 20 năm, Tiến sĩ Tilo Nadler đã rủ tôi đi vào VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (nay thuộc tỉnh Quảng Trị) để thả 6 cá thể voọc gáy trắng vào môi trường bán hoang dã, sau khi chúng được cứu sống từ tay thợ săn và đám buôn lậu.

Hôm ấy, tôi là nhà báo được mời đi cùng xe ông Tilo và thùng bán tải phía sau là 6 cá thể voọc gáy trắng. Bấy giờ loài này còn cách gọi phổ biến là voọc Hà Tĩnh, vì nghe nói, đầu tiên, có vụ kiểm lâm chặn xe giải cứu một cá thể voọc này bị buôn bán trái phép trên địa bàn Hà Tĩnh và nhân thế đặt thành tên.

Kỷ lục Việt Nam và kỷ lục thế giới đã ra đời, khi mà Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp, nơi ông Tilo là giám đốc, đã giúp nhiều loài quý hiếm hàng đầu thế giới và đặc hữu Việt Nam đã lần đầu tiên sinh sản trong tình trạng nuôi nhốt cứu hộ. Thậm chí, ông Tiến sĩ người Đức ấy còn đem tên vợ mình (vợ ông Tilo là chị Nguyễn Thị Thu Hiền, người Việt Nam) để đặt tên cho một bé voọc Hà Tĩnh vừa ra đời. Dọc đường, đi qua các chặng xóc nảy, thời tiết miền Trung khắc nghiệt (bấy giờ chưa có cao tốc, rất vất vả), ông Tilo yêu cầu chiếc xe bán tải dừng lại, ông cho voọc uống nước. Có khi, chú voọc con hiếu động được ông bẻ các cành lá để che nắng; còn bản thân ông thì vẫn tất bật đầu trần, da đỏ như con tôm luộc.

Thời gian trôi qua, ở Quảng Trị hiện nay, những điểm sáng tử tế với thú hoang như chuyện bảo vệ voọc gáy trắng ở chỗ anh Nguyễn Thanh Tú đã khiến nhiều người thật sự xúc động. Cách đây hơn chục năm, voọc gáy trắng xuất hiện vài đàn rải rác ở các xã trên địa bàn huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình (cũ) - nay là xã Tuyên Phú và vùng phụ cận, thuộc tỉnh Quảng Trị, cựu binh Nguyễn Thanh Tú đã vận động bà con triển khai những “bàn tay thép” nhằm bảo vệ chúng. Đến nay đã có hơn 150 cá thể voọc gáy trắng sống trên các ngọn núi tuyệt đối hoang dã, các đoàn khách quốc tế tìm đến, các tour chiêm ngưỡng linh trưởng quý hiếm Việt Nam luôn đặc biệt yêu thích chọn nơi này làm điểm đến. Nhiều bà con đã tự hào xây dựng các homestay, tổ chức nhiều dịch vụ phục vụ đông đảo du khách trải nghiệm sinh thái voọc gáy trắng. Các đoàn học sinh, sinh viên cũng tới để ngắm voọc, học tập từ thực tế, nhằm nâng cao nhận thức về loài và sinh cảnh.

Anh Nguyễn Thanh Tú là một sĩ quan biên phòng đã nghỉ hưu. Một hôm, khi đang làm nương, phát hiện đàn “khỉ đen”, anh Tú đã nhanh chóng đi tìm hiểu thông tin từ người già trong làng. Vận dụng kiến thức hồi ở quân ngũ, biết đó là loài voọc gáy trắng quý hiếm được bảo vệ trên toàn cầu, anh đã rồi vận động bà con khẩn cấp ngừng săn bắt chúng. Nhiều thợ săn bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới “nguồn thu” từ “đặc sản rừng” đã tới tận nhà đe doạ anh Tú và gia đình. Có khi anh và cộng sự đi tuần rừng, lâm tặc ngang ngược còn “vu vơ” nổ vài phát súng cảnh cáo, dằn mặt, khiến bà con trong khu vực cứ là… sợ xanh mắt mèo.

Suốt nhiều năm “mê voọc", lăn xả bảo vệ chúng, bất chấp hiểm nguy “đụng chạm quyền lợi” của nhiều đối tượng, cựu binh Nguyễn Thanh Tú cùng cộng sự đã tuần rừng, gỡ bẫy, cùng cơ quan chức năng vận động và tổ chức tái thả động vật rừng, bảo vệ voọc gáy trắng và sinh cảnh của chúng.

Đặc biệt, nhiều đại gia còn ngỏ ý mua chuộc anh Tú “Voọc” (mọi người thương mến gọi anh Tú bằng biệt danh này và facebook cá nhân của anh cũng có tên như thế) bằng tiền tỷ. Chuyện “khó tin” này, anh kể khi nhận giải thưởng Human Act Prize (Giải thưởng vì Cộng đồng, do Báo Nhân dân và đối tác tổ chức), khi gặp chúng tôi, anh Tú cũng vẫn xác nhận. Đại ý, khu vực này nhiều đá vôi, chúng em đã lập dự án khai mỏ, giờ “vướng” cái con khỉ đen (voọc gáy trắng) này, nên họ không cấp phép nổ mìn phá đá. Nay, em có quà (tiền tỷ), bác chỉ cần ký xác nhận: khu này không có voọc gáy trắng, thế là em “thi công”, em có tiền, bà con có công ăn việc làm, anh cũng có…

Vốn tính thẳng băng, quyết liệt, đầy “chất lính”, anh Tú đã từ chối thẳng thừng. Dự án khai thác đá sau đó đã bị Hội đồng Nhân dân tỉnh “bác bỏ”.

Anh Nguyễn Thanh Tú (thứ 2 từ trái sang), chụp ảnh lưu niệm với các chuyên gia và du khách yêu thiên nhiên trong và ngoài nước.

Người yêu thiên nhiên trong và ngoài nước đến nghiên cứu, quan sát, chụp ảnh voọc gáy trắng, còn tham gia trồng cây, phát triển hệ sinh thái, giúp bảo vệ voọc. Ảnh: T.B.G

Cũng có khi, anh Tú phải kỳ công đóng giả làm dân nhậu nhẹt say sưa, “nhập vai” đi mua thịt thú rừng, rồi tâm huyết tố các thợ săn nhẫn tâm với hoang thú. Cơ quan chức năng vào cuộc, tình trạng dần dịu lại. Tiến tới, anh Tú đã thuyết phục được nhiều thợ săn buông súng, “quay xe” cùng các nhà bảo tồn đi phá bẫy trên rừng, cầm ống nhòm, tự hào hỗ trợ khách trong và ngoài nước thăm ngắm vẻ đẹp và tập tính đáng yêu, riêng có của các đàn voọc gáy trắng. Những ngày núi đá khô khát, sợ voọc phải đi đường xa xuống tít chân núi, chân ruộng uống nước mà lọt vào ổ phục kích của thợ săn, anh em bảo nhau đeo ba lô, đem theo chai nhựa, gùi nước đổ vào nhiều vách núi “chăn voọc”.

Nhân chuyện voọc gáy trắng, ký ức lại ùa về. Nếu các chuyến đi rừng ngủ lán ngày nọ qua đêm kia của tôi - cùng các chiến sĩ biên phòng, các đồng chí kiểm lâm cơ sở - mà vất vả nhất, đáng nhớ nhất… thì lại là liên quan đến Vượn Cao Vít (loài vượn hiếm thứ hai trên thế giới, xếp hạng Cực kỳ nguy cấp - CR - trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN). Đây cũng là loài linh trưởng quý, cả thế giới chỉ còn tồn tại một số đàn ở vài cánh rừng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Ở phía ta, đó là địa phận huyện Trùng Khánh cũ (tỉnh Cao Bằng), trên núi đá, ở rừng già chon von. Tính đến cuộc khảo sát mới nhất vào tháng 9 năm 2026, quần thể Vượn Cao Vít, ở vùng biên giới cả hai nước, chỉ còn từ 77 tới 89 cá thể, thuộc 14 đàn.

Vượn Cao Vít, vẻ đẹp hoang dã nổi tiếng ở các cánh rừng giáp biên hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Lương Văn Chuyền - Nguyễn Đức Thọ.

… Nhớ những hôm đó, tôi, các Nhà báo Tạ Hoài Phương, quay phim người Mông - Lầu Hải của Đài Cao Bằng, cùng lực lượng biên phòng và kiểm lâm đã đi bộ ngày nọ qua ngày kia, đôi lúc phải trườn trong rừng như loài bò sát hoang dã (vì rừng thấp, không thể đi, hoặc di chuyển ở tư thế khom hay ngồi được, mà buộc phải trườn bò). Nhiều nơi, nhóm phải đứng lên vai nhau theo đúng nghĩa đen thì mới vượt qua được các vách núi cao dựng đứng trơn truội. Cả cộng đồng, cả các bạn bè quốc tế cùng vào cuộc. Kế hoạch bảo tồn vượn Cao Vít có sự kết hợp chặt chẽ giữa hai nước Việt - Trung.

Nhiều loài chim quý, tuyệt sắc ở Việt Nam đã "trở về", thân thiện với người quan sát và chụp ảnh ở trong và ngoài nước hơn. Bên cạnh nguồn thu không nhỏ cho du lịch sinh thái, điều này còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ trên xuống: chim pitta đầu đỏ, chim giẻ cùi xanh bụng vàng và chim điên ở Côn Đảo. Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng.

Vượt Cao Vít (tên khoa học là Nomascus nasutus), phân bố tại vùng rừng núi đá vôi rộng chừng 2.500 ha thuộc biên giới tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và khu vực rừng liền kề thuộc Trung Quốc. Ngoài các chuyến đi tuần rừng và ngẩn ngơ nghe tiếng hót “Cao… ít ít ít” của vượn (từ âm thanh này nên bà con đặt tên là Vượn Cao Vít), ngoài việc cảm hoá các thợ săn thành chuyên gia bảo vệ rừng - họ được trả lương tháng, được đào tạo và hỗ trợ sinh kế, các chuyên gia về vượn Cao Vít còn dùng kỹ thuật tân tiến để tiếp tục nghiên cứu bảo tồn. Họ ghi âm định hướng, lọc âm thượng thặng, kết hợp máy bay không người lái và máy tầm nhiệt để tìm động vật trong đêm tối, để phát hiện và ngăn chặn các toán thợ săn...

Lực lượng bảo vệ rừng tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ sinh cảnh và các “nữ hoàng linh trưởng”. Ảnh: Sơn Hoàng.

Từ chỗ vượn Cao Vít bị tuyên bố tuyệt chủng vào những năm 1960, đến nay, sự thành công của dự án xuyên biên giới đã được tôn vinh là biểu tượng bảo tồn thiên nhiên chung của hai quốc gia. Các triển lãm ảnh, các cuộc thi tìm hiểu, vẽ tranh, viết bài, thi hiểu biết pháp luật về vượn Cao Vít được tổ chức tại các bản làng, cho người dân, học sinh, thanh thiếu niên; đặc biệt là các thợ săn đã được tuyên truyền, phổ biến quy định luật pháp, rồi ký cam kết không vi phạm pháp luật, tuyệt đối không bẫy bắt, săn bắn loài linh trưởng đẹp và là tài sản chung của hai quốc gia này. Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh vượn Cao Vít Trùng Khánh ra đời, đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Vượn đen má vàng thân thiện với du khách tại VQG Cát Tiên. Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng.

Vẻ đẹp, sự ngộ nghĩnh của các loài hoang dã Việt Nam có sức hút lớn đối với người trong và ngoài nước. Ảnh: Trung Đào.

Trong quá trình tác nghiệp, các tác giả loạt bài này đã vận động một người nuôi khỉ trái phép giao nộp cá thể có nguồn gốc hoang dã này cho VQG Cúc Phương chăm sóc, chữa trị, phục vụ việc tái thả. Cứu hộ đúng cách là một trong những "cánh tay đắc lực" cho việc bảo tồn thiên nhiên. Ảnh: D.H

TS Vũ Ngọc Long truyền cảm hứng yêu thiên nhiên cho những người trẻ tại VQG Côn Đảo.

Đọc chùm phóng sự "Khi "Sứ giả hoang dã" trở về’’, lòng tôi tràn ngập niềm vui và hy vọng. Với tôi, đó là một bữa tiệc hoang dã thật sự. Những hình ảnh sống động, rõ nét, ví như từng nếp căng đôi môi mọng đẹp của “chị chàng” voọc mũi hếch thật gợi cảm và ám ảnh. Là một chuyên gia sinh thái đã nhiều năm, đọc tuyến bài, trong tôi dậy lên cái mơ ước là được thấy tận mắt và chụp được hình dáng của các “em” mũi hếch trên những ngọn cây nghiến cổ thụ giữa đỉnh đá tai mèo, với hoa nghiến trắng thơm tinh khiết, giăng mắc khắp non cao làn sương mỏng tang của núi rừng Khau Ca (Tuyên Quang). Hơn thế, sự “trở về” của nhiều loài hoang dã trên đất Việt Nam thật đáng để chúng ta hy vọng nhiều hơn, từ voọc ngũ sắc (“nữ hoàng linh trưởng"), tới vượn Cao vít, voọc gáy trắng, rồi nhiều loài chim quý, đã như lời tri ân của cả cộng đồng không chỉ Việt Nam còn là của cả du khách quốc tế, với những người giữ rừng, các nhà bảo tồn chân chính và nhiều cộng đồng dân cư.

Khi các sứ giả hoang dã trở về ngày càng nhiều hơn, điều đó còn cho thấy: rằng, công tác bảo tồn của chúng ta đã và đang đi đúng hướng. Vấn đề rất quan trọng là ý thức bản thân mỗi con người ngày nay đã được nâng cao hơn, họ thấy rõ: “vị trí chuẩn xác” và đầy tính nhân văn của mình khi sống chung trên một bề mặt vỏ trái đất, dưới một bầu sinh quyển. Trong cả hệ sinh thái đó, chúng ta là một mắt xích. Như thực tế đã chỉ ra, lúc này, trước những hậu quả đau đớn của biến đổi khí hậu, với các hiện tượng thời tiết cực đoan, loài người đã nhận ra mối quan hệ ràng buộc rõ ràng rằng: nếu chúng ta ứng xử không đúng, không thân thiện với đời sống hoang dã của các loài còn lại, thì sự cân bằng của cả hệ sinh thái bị phá hỏng, đứt gãy, thiên tai dịch bệnh sẽ hoành hành. Sự tồn vong của chính loài người chúng ta sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Thế nên, sự hồi sinh của các loài hoang dã, còn là một lời nhắc nhở rất thống thiết nữa.