Nghệ nhân ưu tú Dương Ngọc Thắng thẩm âm chiêng đồng. Ảnh: XUÂN SƠN

Từ bờ sông Thu về đại ngàn xứ Quảng

Năm nay 72 tuổi, Nghệ nhân ưu tú Dương Ngọc Thắng là đời thứ 6 trong một gia đình gắn với nghề đúc đồng lâu năm ở Phước Kiều. Một bữa chúng tôi ghé ngang, có dịp xem ông thẩm âm chiêng đồng. Khoảnh khắc dùi và chiêng chạm nhau, một thanh âm trầm, ấm ngân dài giữa thinh không...

Trong lịch sử hình thành hơn 400 năm của làng nghề, đi qua nhiều thế hệ, những nghệ nhân ở Phước Kiều đã đúc ra hàng vạn bộ chiêng để cung cấp cho nhiều vùng miền, trong đó có cộng đồng đồng bào vùng cao, từ khu vực Đông Giang, Tây Giang, Nam Trà My... của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng cho tới Trà Bồng (Quảng Ngãi), rồi Tây Nguyên.

Ông Thắng cho biết, đúc chiêng căn bản là quy trình chọn đồng, làm khuôn, đổ đồng, làm tiếng, thẩm âm... Việc đúc không quá mất thời gian nhưng khâu thẩm âm đòi hỏi tay nghề khéo léo và kinh nghiệm của người chế tác, bảo đảm sản phẩm có tiếng vang, phù hợp phong tục, tập quán và văn hóa tâm linh của mỗi cộng đồng. Thẩm âm là dùng máy mài, búa, đe trên mặt chiêng để chỉnh âm theo từng vùng miền. Người nghệ nhân gõ thử, lắng nghe âm thanh, kiểm tra âm có ngân, có vang, có đạt chuẩn hay chưa để chỉnh sửa cho phù hợp.

Kỹ thuật thẩm âm vì thế là một quá trình dài, đòi hỏi người làm chiêng không chỉ có kỹ năng đúc đồng tinh tế mà còn phải có đôi tai cảm thụ tinh tế, am hiểu về nhạc khí. Ở Phước Kiều, những nghệ nhân như Dương Ngọc Sang, Dương Quốc Thuần, Dương Ngọc Tiển, Dương Ngọc Thắng... đều đã đi qua những năm tháng tìm hiểu, nắm bắt câu chuyện văn hóa về cồng chiêng để tạo nên những thanh âm lay động theo bản sắc của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền.

Tiếng chiêng ngân vang giữa bản làng Cơ Tu. Ảnh: XUÂN SƠN

Tiếng chiêng ngân xa

Phụ trách điều hành công việc sản xuất, đúc đồng của gia đình ông Thắng là con trai út Dương Phạm Ngọc Toàn (SN 1999). Là thế hệ người trẻ nắm bắt những xu thế mới, Toàn chủ trương quảng bá những sản phẩm đồ đồng truyền thống, trong đó có chiêng đồng lên các nền tảng web, mạng xã hội, tuy nhiên vẫn tập trung chú trọng sản xuất thủ công. Nhiều khách hàng trên mọi miền đất nước, đã theo tiếng vang của nhịp chiêng Phước Kiều mà tìm đến.

Mỗi chiếc chiêng nói riêng, đồ đồng ở Phước Kiều nói chung đều mang nét đặc trưng riêng, có tính độc bản, đây là điều tạo nên sự đặc biệt cho những sản phẩm thủ công. Chiêng không thể đúc đại trà bằng công nghiệp, chỉ có thể trải qua quá trình thành hình và tỏa âm từ bàn tay con người.

Ở góc độ cơ sở, Toàn mong muốn chính quyền các cấp tạo thêm điều kiện quảng bá cho những sản phẩm của làng Phước Kiều được lan tỏa rộng rãi hơn, tránh nguy cơ mai một làng nghề. Và những chiếc chiêng, không chỉ dừng ở vai trò nhạc khí đơn thuần mà đã là một phần trong dòng chảy văn hóa.

Tôi nhớ lời nghệ nhân A Lăng Đợi (xã Đông Giang) trong một dịp hội ngộ giữa núi rừng phía Tây, ông kể chuyện người Cơ Tu gìn giữ chiếc dùi chiêng, cân chỉnh âm cho chuẩn, tạo nên tiếng ngân vang khi đánh. Chiếc dùi ấy theo chân người nhạc công Cơ Tu trong cả cuộc đời, tuyệt nhiên không mua bán, không cho tặng. Dùi và chiêng - đi cùng với nhau, tạo nên thanh âm của cộng đồng.

Bên dòng sông Thu, từ hơn 400 năm trước đã khởi nguồn một làng nghề đúc đồng mang tên Phước Kiều. Để hôm nay, tiếng chiêng từ nơi đó đã và đang tiếp tục ngân vang từ miền xuôi về đại ngàn, lan tỏa trong nhịp sống cộng đồng dân cư khắp mọi miền xứ Quảng.