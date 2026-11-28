Trong tập này, Quán Nhà Haha đưa khán giả đến Hoài Khao, xã Thành Công, Cao Bằng – một ngôi làng nằm trong thung lũng ở độ cao gần 1.000 m, được bao quanh bởi núi rừng, ruộng lúa và những triền đồi xanh. Không gian thiên nhiên cùng những ngôi nhà gỗ cổ, nghề chạm bạc và kỹ thuật in hoa văn trên vải bằng sáp ong tạo nên dấu ấn đặc biệt cho chặng hành trình mới của chương trình.

Dàn cast rời Huế tiếp tục hành trình khám phá Cao Bằng

Khác với những trải nghiệm trước đó, tại Cao Bằng, dàn cast phải tự vận hành quán ăn mà không có sự hỗ trợ từ chủ nhà. Đây cũng là thử thách để các thành viên chủ động phân công công việc, chuẩn bị thực đơn và thích nghi với điều kiện kinh doanh tại một địa phương có quy mô dân cư nhỏ.

Trước khi bắt tay vào công việc, các thành viên có dịp gặp gỡ anh Nhất, chị Hạnh – gia đình người Dao Tiền sẽ đồng hành trong những ngày lưu trú. Qua những câu chuyện đời thường về việc kinh doanh homestay, cuộc sống tại địa phương và những khó khăn khi điểm du lịch nằm xa các tuyến di chuyển thuận tiện, dàn cast dần hiểu hơn về nhịp sống của người dân Hoài Khao.

Dàn sao học tiếng Dao Tiền

Buổi gặp gỡ trở nên gần gũi hơn khi anh Nhất và chị Hạnh hướng dẫn các thành viên học những từ tiếng Dao Tiền thông dụng. Từ những cách xưng hô đơn giản như "anh", "em", "chị", cả nhà hào hứng thực hành, tạo nên những màn giao tiếp vui vẻ nhưng cũng giúp chương trình đưa ngôn ngữ bản địa đến gần hơn với khán giả.

Không chỉ học tiếng, dàn cast còn được tìm hiểu về trang phục truyền thống của người Dao Tiền, với khăn đội đầu, xà tích, trang sức bạc và bộ chuông đeo phía sau. Những vật dụng sinh hoạt, kiến trúc nhà ở cùng các nghề thủ công như chế tác bạc, thêu túi cũng được giới thiệu thông qua trải nghiệm trực tiếp tại gia đình chủ nhà. Những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo của người thợ góp phần giúp các thành viên có thêm góc nhìn về những giá trị văn hóa được gìn giữ trong đời sống cộng đồng.

Các món ăn trong bữa cơm tối

Trong bữa cơm gia đình, câu chuyện tiếp tục xoay quanh phong tục và tín ngưỡng của người Dao Tiền, đặc biệt là lễ cấp sắc 3 đèn và 12 đèn. Theo chia sẻ của gia đình anh Nhất, lễ cấp sắc 3 đèn là nghi lễ dành cho nam giới khi trưởng thành, gắn với việc trao tên thứ hai và đánh dấu một bước trưởng thành trong đời sống tâm linh, cộng đồng. Lễ cấp sắc 12 đèn còn gắn với quan niệm về tình nghĩa vợ chồng, với nghi lễ kéo dài từ 4 đến 5 ngày. Những câu chuyện được kể trong không khí thân tình của bữa ăn giúp các thành viên tiếp cận văn hóa bản địa một cách tự nhiên.

Trở lại quán, dàn cast nhanh chóng bắt tay vào thử nghiệm thực đơn mới. Jun Phạm tiếp tục đảm nhận vai trò bếp trưởng, hướng dẫn các thành viên chuẩn bị những món ăn như thịt viên sốt cà, bánh mì chảo, trong khi Ngọc Thanh Tâm phụ trách các món nước. Bùi Công Nam đảm nhận phần sốt chanh dây cho salad, còn Rhymastic thử nghiệm trà lê – món uống khiến cả nhà có những tranh luận thú vị về khẩu vị.

Bùi Công Nam tất bật chuẩn bị mở quán mới

Duy Khánh tiếp tục tạo ra những tình huống hài hước khi loay hoay với món thanh long dằm và công đoạn nướng bánh mì. Dù nhiệt tình tham gia, nam diễn viên vẫn không tránh khỏi những lúc lúng túng, phải tìm cách hỏi thêm các thành viên khác để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khi đó, sự chuẩn bị của Ngọc Thanh Tâm cho thấy mức độ đầu tư nghiêm túc vào trải nghiệm của chương trình. Cô tiết lộ đã tham gia một khóa học pha chế trước khi đến với Quán Nhà Haha, đồng thời mang theo công thức các món nước để chủ động hơn khi thực hiện nhiệm vụ. Sự chuẩn bị này giúp cô nhanh chóng đảm nhận công việc pha chế trong chặng kinh doanh mới.

Những thử nghiệm món ăn, tranh luận về khẩu vị hay các tình huống phát sinh trong quá trình chuẩn bị tiếp tục tạo nên nhịp điệu giải trí cho chương trình, đồng thời cho thấy sự phối hợp giữa các thành viên khi phải đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau.

Sáng ngày bán đầu tiên tại Cao Bằng, quán đón vị khách đặc biệt Binz. Vừa xuất hiện, nam rapper đã được Bùi Công Nam giao nhiệm vụ nhiếp ảnh gia, sau đó nhanh chóng nhập cuộc với các công việc chuẩn bị. Binz cùng các thành viên chia nhau những công đoạn từ sơ chế nguyên liệu, rửa rau, chuẩn bị sốt đến chế biến món ăn, góp phần tạo nên không khí tất bật trước giờ mở cửa.

Ngọc Thanh Tâm cũng gây chú ý khi xuất hiện trong trang phục và bộ trang sức truyền thống của người Dao Tiền. Tuy nhiên, vì bộ trang sức khá nặng, cô phải tháo bớt để thuận tiện bắt tay vào pha chế, tiếp tục hoàn thiện các món nước phục vụ khách.

Ngọc Thanh Tâm trong trang phục của người Dao Tiền

Tập 6 Quán Nhà Haha đánh dấu sự khởi đầu của chặng kinh doanh mới tại Cao Bằng, nơi những trải nghiệm về ẩm thực, sinh hoạt và văn hóa địa phương được đan xen với các thử thách vận hành quán. Qua những cuộc gặp gỡ, câu chuyện và hoạt động thực tế, chương trình tiếp tục tạo không gian để các thành viên khám phá những vùng đất mới, đồng thời đưa nét văn hóa của cộng đồng địa phương đến với khán giả.

Quán Nhà Haha phát sóng định kỳ lúc 20h00 thứ Bảy hằng tuần trên VTV3, 20h30 trên YouTube Yeah1 Show và ứng dụng MangoPlus.