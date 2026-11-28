Chương trình biểu diễn kỵ binh nằm trong các hoạt động của Tuần Văn hoá - Du lịch.

Tối 28/11, tại Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh Quảng Trị cơ sở 2 (phường Nam Đông Hà) đã diễn ra chương trình biểu diễn kỵ binh và quân nhạc của các lực lượng Công an nhân dân.

Đây là một trong các hoạt động thuộc Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Quảng Trị, kỳ 1 năm 2026.

Chương trình bắt đầu lúc 19h30, quân nhạc của lực lượng Công an nhân dân với những tiết mục có giai điệu hào hùng vang lên giữa đường phố Đông Hà.

Màn biểu diễn quân nhạc ấn tượng thu hút người dân chứng kiến.

Tiếp đến, 90 cán bộ, chiến sĩ đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh cùng 40 chú ngựa đã trình diễn các nội dung đặc sắc.

Các nội dung biểu diễn gồm: diễu binh, diễu hành, điều khiển ngựa chạy theo đội hình, kỹ thuật điều khiển ngựa phi nước đại, kết hợp sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, điều khiển ngựa vượt vật cản và thực hiện các kỹ năng nghiệp vụ, đội hình cờ Tổ quốc...

Các phần biểu diễn đẹp mắt, hấp dẫn nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Kết thúc chương trình, đoàn quân nhạc và kỵ binh đi diễu hành tại một số tuyến đường ở phường Nam Đông Hà và quay về trung tâm văn hóa để giao lưu với người dân.

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng hàng nghìn người dân vẫn đổ ra đường xem và cổ vũ.

Đoàn kỵ binh mang theo cờ Tổ Quốc diễu hành qua các tuyến đường phố.

Màn biểu diễn kỵ binh lần đầu xuất hiện tại Quảng Trị thu hút rất đông người xem.

Điểm đáng chú ý là phần biểu diễn quân nhạc của các lực lượng công an.

Kỵ binh biểu diễn các hoạt động thu hút người dân cổ vũ nồng nhiệt.