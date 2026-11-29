Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng vờn quanh những triền núi xa, đời sống của đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô hiện lên mộc mạc nhưng thấm đẫm chiều sâu văn hóa và lịch sử. Với họa sĩ Lê Cảnh Oánh, mảnh đất này không chỉ là nơi anh lặng lẽ gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, mà còn là mạch nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận. Sau những giờ lên lớp, anh lại trở về trong không gian sáng tạo nghệ thuật của riêng mình, bên giá vẽ và sắc màu, gửi gắm tâm hồn qua từng nét cọ để lưu giữ trọn vẹn từng nhịp sống, từng lát cắt văn hóa đặc sắc của đại ngàn.

“Hai thập kỷ gắn bó với vùng đất này, tôi nhận ra rằng văn hóa đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô hiện hữu ngay trong nhịp sống thường nhật giữa núi rừng. Mỗi nếp nhà sàn, mỗi thanh âm của núi đồi hay ánh mắt, nụ cười mộc mạc của bà con đều mang theo chiều sâu lịch sử và tình đất, tình người. Rời lớp học bước vào không gian của sắc màu, tôi không chỉ muốn vẽ lại vẻ đẹp ấy mà còn muốn gửi gắm tình cảm của một người cầm cọ đối với miền đất đã nuôi dưỡng cảm xúc của mình. Có lẽ chính sự gắn bó cùng năm tháng ấy đã khiến đại ngàn trở thành nguồn cảm hứng để mỗi bức tranh của tôi thêm ấm áp và gần gũi hơn”, họa sĩ Lê Cảnh Oánh chia sẻ.

Họa sĩ Lê Cảnh Oánh trong không gian sáng tạo nghệ thuật của mình - Ảnh: A.T

Bằng việc kết hợp hài hòa giữa hai chất liệu chủ đạo là Acrylic và sơn mài, họa sĩ Lê Cảnh Oánh đã mở ra một không gian hội họa giàu chiều sâu và tràn đầy sức sống. Nếu Acrylic mang đến vẻ rực rỡ, phóng khoáng và khỏe khoắn của những mảng màu hiện đại, thì sơn mài lại giúp anh chắt lọc sự trầm lắng, sâu thẳm của những lớp trầm tích văn hóa đại ngàn. Nhưng hơn tất cả, điều làm nên sức lay động phía sau mỗi nét cọ chính là tình yêu thủy chung, sâu nặng mà người nghệ sĩ dành trọn cho mảnh đất và con người vùng cao nơi đây.

Các tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Lê Cảnh Oánh là những mảnh ghép ký ức và trải nghiệm sống động, như: Tà Cơn gặp lại, Giai điệu rừng thiêng, Mắt rừng, Sau ngày lễ hội, Dâng trời, Người mẹ đại ngàn… Mỗi bức tranh mở ra một góc nhìn giàu chiều sâu văn hóa, khi gợi nhắc ký ức lịch sử và sự bền bỉ của con người giữa núi rừng, khi chạm tới những thanh âm, nhịp lễ hội, sắc màu tín ngưỡng của đồng bào vùng cao. Không dừng lại ở việc tái hiện hình ảnh, loạt tranh về đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô của Lê Cảnh Oánh còn góp phần làm phong phú thêm mảng tranh đề tài dân tộc miền núi, đồng thời lưu giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng cao Quảng Trị giữa nhịp đổi thay của đời sống hôm nay.

“Đời sống của đồng bào vùng cao Quảng Trị có những vẻ đẹp rất riêng. Với tôi, các gam màu nóng luôn hiện diện tự nhiên trong tranh như chính hơi ấm của vùng cao của bà con Bru-Vân Kiều, Pa Kô. Sắc đỏ, sắc vàng hay sắc cam không chỉ gợi lên ánh lửa bập bùng bên bếp nhà sàn, nhịp rộn ràng của ngày hội mà còn chuyển tải sự nồng hậu, mạnh mẽ và sức sống bền bỉ của con người nơi đây.

Với tôi, những mảng màu nóng ấy chính là cách truyền tải trọn vẹn nhất tình cảm và tình yêu mà tôi dành cho vùng đất này. Tôi hy vọng người xem khi thưởng lãm tác phẩm sẽ cảm nhận được hơi ấm, nghị lực và tâm hồn thuần hậu của con người vùng cao, từ đó thêm yêu, thêm gắn bó và chung tay bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu của mảnh đất này”, họa sĩ Lê Cảnh Oánh cho biết.

Không dừng lại ở không gian sáng tạo của riêng mình, anh liên tục góp mặt tại nhiều triển lãm mỹ thuật khu vực và toàn quốc. Mỗi bức tranh được tham gia tại các kỳ triển lãm không chỉ mang lại niềm tự hào cá nhân mà còn góp phần đưa nét đẹp văn hóa Bru-Vân Kiều, Pa Kô bước ra khỏi không gian đại ngàn để đến gần hơn với công chúng yêu hội họa cả nước.

“Điều tôi đánh giá cao ở loạt tranh vùng cao của Lê Cảnh Oánh là anh nhìn đời sống đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô bằng sự thấu cảm của một người đã sống và gắn bó với đại ngàn. Mỗi tác phẩm đều cho thấy sự chắt lọc kỹ lưỡng từ trải nghiệm thực tế, nơi cảnh sắc, nghi lễ và con người hòa quyện tự nhiên, tạo nên một không gian hội họa vừa ấm áp, vừa giàu chiều sâu văn hóa. Những bức tranh về miền núi của Lê Cảnh Oánh có sức hút riêng ở sự mộc mạc nhưng không đơn điệu. Anh biết cách khai thác nét đặc trưng trong trang phục, không gian sinh hoạt, lễ hội của đồng bào vùng cao rồi chuyển hóa thành ngôn ngữ tạo hình giàu cảm xúc”, họa sĩ Trương Đình Dung chia sẻ.

Họa sĩ Lê Cảnh Oánh cho biết thêm: “Sau nhiều năm ấp ủ, điều tôi mong muốn nhất là có thể tổ chức một triển lãm cá nhân chủ đề về vùng cao Quảng Trị. Với tôi, triển lãm là dịp để nhìn lại chặng đường gắn bó với những tác phẩm nghệ thuật giữa đại ngàn, và còn là cách đưa vẻ đẹp văn hóa, đời sống của đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật. Tôi hy vọng không gian trưng bày ấy sẽ trở thành điểm gặp gỡ cảm xúc, để người xem cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của núi rừng Quảng Trị, từ đó thêm yêu, thêm trân trọng và chung tay giữ gìn những giá trị bản sắc đang hiện hữu nơi dãy Trường Sơn”.

Sắc màu vùng cao qua nét cọ của Lê Cảnh Oánh không chỉ là câu chuyện của đường nét, mà trở thành mạch nguồn tâm hồn, thành nhịp đập trái tim của một người con nguyện chắp cánh cho vẻ đẹp miền sơn cước.