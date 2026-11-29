Những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Năm 2025, toàn tỉnh đón 9,6 triệu lượt khách, trong đó có 450.000 lượt khách quốc tế. Riêng 9 tháng năm 2026, lượng khách đạt hơn 9,39 triệu lượt, tăng 11,67% so với cùng kỳ; khách lưu trú tăng 17,1%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.808 tỉ đồng, tăng 11,67%. Tuy nhiên, phía sau sự tăng trưởng về lượng khách vẫn còn những vấn đề cần nhìn nhận, nhất là khả năng giữ chân du khách và gia tăng giá trị từ mỗi chuyến đi.

Anh Trần Hữu Nam, du khách đến từ TP. Hà Nội chia sẻ: “Phong cảnh Quảng Trị đẹp nhưng dịch vụ ban đêm còn hạn chế, thiếu những trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa để du khách lưu lại lâu hơn”.

Đây cũng là thực tế được các doanh nghiệp lữ hành nhìn nhận. Theo ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh, Giám đốc Công ty Du lịch Việt Hà Travel, nhiều đoàn khách đến Quảng Trị chỉ lưu trú 1-2 ngày, thậm chí tham quan một vài điểm, ăn một bữa rồi tiếp tục hành trình vào Huế, Đà Nẵng. Dù có nhiều lợi thế để phát triển các loại hình du lịch nhưng Quảng Trị vẫn thiếu những sản phẩm có điểm nhấn, đủ sức định vị thương hiệu. Các dịch vụ bổ trợ như vui chơi giải trí về đêm, ẩm thực, phố đi bộ... cũng chưa phong phú, hấp dẫn.

Ông Đặng Đông Hà và ông Nguyễn Văn Hà cùng tham gia cuộc tọa đàm do Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị tổ chức về sự kiện Tuần Văn hóa-Du lịch - Ảnh: H.L

Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Đông Hà cho rằng: “Du lịch Quảng Trị hiện có 3 “điểm nghẽn” chính: Sản phẩm du lịch có tính chủ lực chưa nhiều, chưa đa dạng; sự liên kết giữa các sản phẩm, các vùng du lịch còn hạn chế; hệ sinh thái dịch vụ phục vụ du khách, từ vui chơi giải trí, phương tiện đi lại đến lưu trú, ăn uống chưa phong phú. Bên cạnh đó, tính mùa vụ cũng là thách thức đối với hoạt động du lịch.

Từ tháng 4-8, du lịch biển và các sản phẩm khám phá thiên nhiên bước vào mùa cao điểm, có nơi xuất hiện tình trạng quá tải cục bộ. Nhưng khi mùa mưa bão đến, nhiều hoạt động ngoài trời phải điều chỉnh hoặc hạn chế, lượng khách giảm, kéo theo áp lực đối với doanh nghiệp lưu trú, lữ hành và dịch vụ phụ trợ”.

Kỳ vọng phá thế mùa vụ trong du lịch

“Trên cơ sở nhìn nhận những “điểm nghẽn”, chúng tôi đã nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và định hướng với các doanh nghiệp để tập trung quy hoạch các sản phẩm du lịch, tạo ra một sức hấp dẫn thu hút khách”, ông Đặng Đông Hà cho hay.

Ngành Du lịch tỉnh định hướng phát triển 4 nhóm sản phẩm chính. Trong đó, du lịch nghiên cứu, thám hiểm hang động và trải nghiệm thiên nhiên là nhóm sản phẩm định vị thương hiệu du lịch đẳng cấp quốc tế; du lịch văn hóa, lịch sử khai thác những giá trị cốt lõi của vùng đất; nhóm sản phẩm du lịch dựa vào lợi thế biển, đảo và dịch vụ hướng đến tăng trưởng, mang lại hiệu quả kinh tế. Cuối cùng là nhóm sản phẩm phục vụ nhu cầu quanh năm như du lịch hội họp (MICE), caravan, thể thao... nhằm khắc phục tính mùa vụ.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026, với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan-Linh thiêng vùng đất lửa” - Ảnh: V.Q

Để hình thành những sản phẩm dài hạn, ngành Du lịch xác định cần tăng cường liên kết vùng, loại hình du lịch; khuyến khích doanh nghiệp sáng tạo sản phẩm mới, đồng thời đổi mới hoạt động thông tin, quảng bá để du khách dễ dàng tiếp cận. Mục tiêu là đưa hình ảnh Quảng Trị vượt ra khỏi định vị quen thuộc về du lịch hang động hay những mùa cao điểm, trở thành điểm đến có thể khám phá quanh năm với nhiều trải nghiệm phong phú.

Một trong những giải pháp được kỳ vọng tạo chuyển biến là tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị định kỳ vào 7 ngày cuối trong mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 11/2026. Đây không chỉ là hoạt động quảng bá hình ảnh vùng đất, con người mà còn là cơ hội kết nối các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng, từng bước hình thành những sản phẩm du lịch có thể khai thác thường xuyên.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Hà cho rằng, hiệu quả của sự kiện cần được nhìn nhận bằng những giá trị cụ thể: Có bao nhiêu tour được bán, bao nhiêu du khách đến trải nghiệm dịch vụ, doanh nghiệp và người dân địa phương được hưởng lợi kinh tế như thế nào. Khi sự kiện trở thành một phần của sản phẩm du lịch, được kết nối với lưu trú, ẩm thực, tham quan và trải nghiệm cộng đồng, sức hút sẽ không chỉ giới hạn trong thời gian diễn ra chương trình.

Những tín hiệu tích cực

Những ngày cuối tháng 11/2026, lần đầu tiên tại Quảng Trị, hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch tầm cỡ diễn ra liên tục, trải dài từ phường Đồng Hới, Đông Hà đến các điểm du lịch phía Tây và khu vực đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải; mở đầu cho chuỗi sự kiện được tổ chức định kỳ mỗi tháng. Không khí sôi động tại các điểm đến, sự hưởng ứng của người dân và sự quan tâm của du khách đã tạo nên những tín hiệu tích cực, nhất là trong thời điểm du lịch bước vào mùa thấp điểm.

Tại xã Kim Phú, các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa-Du lịch trong ngày 23-24/11 đã góp phần quảng bá hình ảnh làng du lịch Tân Hóa và sản phẩm du lịch địa phương. Theo thống kê sơ bộ, đến 6 giờ 30 phút ngày 25/11, các nền tảng mạng xã hội của xã Kim Phú ghi nhận 668.600 lượt xem; hơn 2.100 người theo dõi mới và 83 lượt gọi, nhắn tin hỏi đặt phòng, dịch vụ ăn uống trong 2 ngày diễn ra sự kiện. Những con số bước đầu ở một xã miền núi cho thấy hiệu quả của việc kết hợp tổ chức sự kiện với truyền thông số.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm các hoạt động văn hóa bản địa tại xã Kim Phú - Ảnh: V.Q

Tuy nhiên, sức lan tỏa của sự kiện mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là duy trì sự quan tâm ấy sau khi chương trình kết thúc, chuyển những lượt tương tác thành chuyến đi thực tế, những đêm lưu trú và khoản chi tiêu của du khách. Muốn vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Du lịch, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng trong cung cấp thông tin, xây dựng sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ.

Đến năm 2030, Quảng Trị phấn đấu đón từ 13-15 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 10%; du lịch đóng góp từ 10% GRDP trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh vai trò kiến tạo, định hướng và hỗ trợ của Nhà nước, doanh nghiệp cần chủ động sáng tạo sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ; các địa phương phát huy bản sắc riêng và tạo điều kiện để cộng đồng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch.

Sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ được đo bằng số người tìm đến mà còn ở thời gian họ lưu lại, những trải nghiệm họ có được và giá trị kinh tế được tạo ra cho cộng đồng. Khi sản phẩm được đa dạng hóa, dịch vụ được nâng chất lượng và các chủ thể cùng đồng hành, Quảng Trị sẽ có thêm cơ sở để chuyển hóa lợi thế tài nguyên thành sức cạnh tranh, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và khu vực.