Mới đây, Phương Oanh trở thành tâm điểm chú ý khi đảm nhận vai trò vedette trong một show diễn thời trang tại Hà Nội. Màn xuất hiện của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bởi đã khá lâu khán giả mới được nhìn thấy Phương Oanh trở lại sàn diễn với hình ảnh đầy ấn tượng.

Trong lần xuất hiện này, Phương Oanh diện thiết kế mang tông đỏ rực chủ đạo. Bộ trang phục có phom dáng ôm sát cơ thể, sử dụng chất liệu xuyên thấu kết hợp những chi tiết lấp lánh bắt sáng, giúp nữ diễn viên khoe đường cong vóc dáng. Phần ống quần được thiết kế loe nhẹ, kết hợp cùng giày cao gót, tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân.

Phương Oanh trở thành tâm điểm chú ý khi đảm nhận vai trò vedette trong một show diễn thời trang tại Hà Nội mới đây.

Điểm nhấn của bộ trang phục còn nằm ở chiếc áo choàng dài quét sàn, được tô điểm bằng những chi tiết lông vũ nổi bật ở phần vai và dọc hai bên thân áo. Mỗi bước di chuyển của Phương Oanh trên sàn catwalk đều tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng, đặc biệt dưới ánh đèn sân khấu.

Để phù hợp với tinh thần của bộ trang phục, Phương Oanh lựa chọn kiểu tóc búi cao, trang điểm sắc sảo, kết hợp khuyên tai dáng dài. Nữ diễn viên giữ biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, mang đến hình ảnh quyền lực và có phần khác biệt so với những khoảnh khắc đời thường được cô chia sẻ trên mạng xã hội thời gian qua.

Ở tuổi 37, Phương Oanh vẫn gây ấn tượng với vóc dáng cân đối cùng phong thái tự tin khi diện thiết kế có độ xuyên thấu cao. Diện mạo của nữ diễn viên trong lần trở lại này cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý.

Ở tuổi 37, Phương Oanh vẫn gây ấn tượng với vóc dáng cân đối cùng phong thái tự tin khi diện thiết kế có độ xuyên thấu cao.

Thời gian gần đây, Phương Oanh dần trở nên năng nổ hơn với các hoạt động bên ngoài cuộc sống gia đình. Trước khi đảm nhận vai trò vedette, nữ diễn viên từng chia sẻ những bộ ảnh thời trang, hình ảnh trong chuyến công tác tại Hàn Quốc cùng hai con nhỏ. Cô cũng thường xuyên đăng tải các đoạn clip nấu ăn, những khoảnh khắc đời thường và thoải mái tương tác với khán giả.

Việc trực tiếp xuất hiện trên sàn diễn thời trang lần này được xem là một bước tiến đáng chú ý của Phương Oanh trong hành trình trở lại với các hoạt động giải trí.

Tuy nhiên, bên cạnh sự xuất hiện tại các sự kiện thời trang, điều nhiều khán giả mong chờ nhất vẫn là màn tái xuất của Phương Oanh trên màn ảnh nhỏ. Kể từ khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh kết thúc vào tháng 11/2025, nữ diễn viên vẫn chưa công bố thêm dự án phim truyền hình mới.

Dù tái xuất sàn diễn thời trang, Phương Oanh vẫn êm ắng với địa hạt phim truyền hình.

Sau một năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, màn trình diễn vedette lần này ít nhiều mang đến tín hiệu tích cực cho những người yêu mến Phương Oanh. Khán giả kỳ vọng sự trở lại đầy tự tin tại các sự kiện giải trí sẽ là bước đệm để nữ diễn viên tiếp tục có những hoạt động nghệ thuật sôi nổi hơn trong thời gian tới.