Dưới con mắt sáng tạo của học trò, mọi loài hoa ở Đà Lạt đều có thể trở thành trang phục thời trang

Từ một cánh hoa quen

Có lẽ ít ai nhìn một búp atisô hay một quả hồng treo gió có thể hoá thành trang phục. Vậy mà khi từng lớp cánh xanh được xếp ôm lấy nhau, bộ trang phục liên tưởng ấy lại đến thật tự nhiên.

Tại hội thi biểu diễn Thời trang Hoa và bản sắc do phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với các phường lân cận và các trường ở khu vực Đà Lạt tổ chức ngày 28/11 ở quảng trường Lâm Viên, học trò đã tìm thấy vẻ đẹp bất ngờ từ một loài cây quá đỗi quen thuộc với Đà Lạt.

Trang phục lấy ý tưởng từ quả hồng treo gió mang lại sự ngạc nhiên cho người xem

Hơn 30 loại hoa đã gợi ý tưởng cho các bộ trang phục tại hội thi chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Với tường vi, điều các em muốn giữ lại là dáng những đóa hoa nhỏ vừa hé trong sương. Tà lụa trắng vì thế được ví như làn mây ôm lấy hoa. Còn với dã quỳ, có lẽ phải có chút lay động mới ra được cái duyên của loài hoa vàng bên đường. Trên hai bộ váy của đôi học sinh cùng trình diễn, từng đóa dã quỳ được đính bằng tay lên nền tơ voan. Theo bước chân các em, tà váy khẽ lay, gợi nhớ những vạt hoa nghiêng trong gió ven những con đường Đà Lạt.

Những cánh mai anh đào mang một vẻ đẹp mới

Những cánh mai anh đào mang một vẻ đẹp mới

Những cánh mai anh đào mang một vẻ đẹp mới

Những loài hoa ở Đà Lạt đẹp hơn trong trang phục truyền thống

Những cánh mai anh đào mang một vẻ đẹp mới

Những cánh mai anh đào mang một vẻ đẹp mới

Những cánh mai anh đào mang một vẻ đẹp mới

Những cánh mai anh đào mang một vẻ đẹp mới

Những cánh mai anh đào mang một vẻ đẹp mới

Những cánh mai anh đào mang một vẻ đẹp mới

Những cánh mai anh đào mang một vẻ đẹp mới

Những cánh mai anh đào mang một vẻ đẹp mới

Những cánh mai anh đào mang một vẻ đẹp mới

Với cẩm tú cầu, câu chuyện lại bắt đầu từ một cánh hoa rất nhỏ. Trong lời thuyết trình, các em nói đến sự gắn kết bởi nhiều cánh nhỏ phải xếp khít bên nhau mới thành một chùm hoa tròn đầy. Ý nghĩ giản dị ấy giúp người xem hiểu thêm về chiếc váy làm từ những tầng giấy xanh, tím, hồng. Nhìn cả bộ váy, người ta nhận ra sắc cẩm tú cầu. Nghĩ đến từng cánh giấy, lại thấy cả sự kiên nhẫn phía sau một phần trình diễn.

Các em học sinh tự tin trình diễn thời trang

Các em học sinh tự tin trình diễn thời trang

Các em học sinh tự tin trình diễn thời trang

Các em học sinh tự tin trình diễn thời trang

Có những nét riêng của hoa được các em giữ lại chỉ bằng một đường rủ, một nếp gấp. Nhành linh lan trắng buông giữa đôi cánh lá xanh như còn đọng sương. Mép váy gợn sóng cùng những đường xếp ly lại gợi dáng bồ công anh bay trong gió. Bên cạnh hoa hồng, hoa chè, thiên điểu, đỗ quyên, oải hương, hoa bất tử hay cúc họa mi, phượng tím đều xuất hiện thật hồn nhiên. Trên những cánh hoa cách điệu, các em điểm thêm vài nốt nhạc, như thể sắc tím quen thuộc ấy cũng có giai điệu của riêng mình.

Trang phục truyền thống được thiết kế khéo léo với những họa tiết hoa đặc trưng của Đà Lạt

Trang phục truyền thống được thiết kế khéo léo với những họa tiết hoa đặc trưng của Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Phượng tím một loài hoa quen thuộc ở Đà Lạt nay mang một nét đẹp mới

Phượng tím một loài hoa quen thuộc ở Đà Lạt nay mang một nét đẹp mới

Phượng tím một loài hoa quen thuộc ở Đà Lạt nay mang một nét đẹp mới

Phượng tím một loài hoa quen thuộc ở Đà Lạt nay mang một nét đẹp mới

Phượng tím một loài hoa quen thuộc ở Đà Lạt nay mang một nét đẹp mới

Sắc hoa bên mặt chiêng đồng

Từ những nốt nhạc bên hoa phượng tím, người xem lại bắt gặp hình cây đàn truyền thống giữa sắc hồng mai anh đào và sắc tím thạch thảo. Hoa và pha lê điểm cả trên thân đàn.

Đến phần trình diễn của một nam sinh, chiếc chiêng đồng em cầm trên tay còn gợi nên hình dáng của cả bộ trang phục. Sau lưng em, hai mặt chiêng mở thành đôi cánh, những chùm mimosa vàng kết bằng tay rủ quanh vành chiêng cùng dải tua rua thổ cẩm. Chủ đề “Hoa và bản sắc” của hội thi có lẽ dễ cảm nhận nhất từ những chi tiết như thế. Nhắc đến mùa mimosa, các em còn muốn người xem nhớ đến văn hóa cồng chiêng của quê mình.

Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được các em học sinh khéo léo đưa vào trang phục

Cũng là hoa trên nền thổ cẩm, nhưng mỗi loài lại gợi một cách làm riêng. Trên nền vải truyền thống của người Cơ Ho, hàng ngàn hạt cườm nhỏ kết thành những đóa lan vanda tím. Vẻ óng ánh của cánh lan nằm ngay bên những đường dệt. Với hoa sen, các em dành phần tà váy để tạo hình những cánh hồng đang nở, còn hoa văn thổ cẩm nằm gọn trên thân áo và vòng đai eo.

Trang phục truyền thống được thiết kế khéo léo với những họa tiết hoa đặc trưng của Đà Lạt

Trang phục truyền thống được thiết kế khéo léo với những họa tiết hoa đặc trưng của Đà Lạt

Trang phục truyền thống được thiết kế khéo léo với những họa tiết hoa đặc trưng của Đà Lạt

Trang phục truyền thống được thiết kế khéo léo với những họa tiết hoa đặc trưng của Đà Lạt

Trang phục truyền thống được thiết kế khéo léo với những họa tiết hoa đặc trưng của Đà Lạt

Trang phục truyền thống được thiết kế khéo léo với những họa tiết hoa đặc trưng của Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Trang phục truyền thống được thiết kế khéo léo với những họa tiết hoa đặc trưng của Đà Lạt

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Giữa những cánh hoa lấp lánh ấy, chiếc gùi mây đi cùng đôi học sinh trong phần trình diễn lấy cảm hứng từ chuyện tình Lang Biang có một vẻ mộc mạc riêng. Từ vật dụng thân thuộc của người dân cao nguyên đến hình tượng chim Lạc, hoa văn trống đồng Đông Sơn, mỗi chi tiết được các em chọn đều gắn với một câu chuyện để kể trên tà áo.

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Những hình ảnh biểu diễn thời trang của các em học sinh lấy cảm hứng từ các loài hoa ở Đà Lạt

Đọng lại sau cùng là hình ảnh chiếc nón quai thao và tà áo tứ thân móc bằng len. Hàng trăm bông hoa cùng những cánh bướm điểm trên áo, trên nón. Bên trong vẫn là chiếc yếm và chân váy vải mềm. Thật thú vị khi giữa bao sắc hoa mới mẻ của ngày hội, người xem vẫn nhận ra một dáng áo xưa qua bước chân học trò.