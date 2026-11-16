Thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hội Thịnh hướng dẫn người dân lấy số thứ tự, thực hiện các thủ tục hành chính.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, việc sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến hay thanh toán phí, lệ phí dần trở nên quen thuộc với nhiều người dân. Đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), người dân không chỉ được cán bộ hướng dẫn quy trình, thành phần hồ sơ mà còn được hỗ trợ thực hiện các thao tác trên môi trường điện tử. Cách làm này giúp người dân từng bước làm quen, chủ động sử dụng công nghệ trong giải quyết công việc, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của cán bộ.

Xác định phổ cập kỹ năng số là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình CĐS, xã chú trọng đưa các tiện ích công nghệ đến gần hơn với người dân. Trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công là địa chỉ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin TTHC và sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng chí Nguyễn Tường Vân - Phó Giám đốc trung tâm cho biết: Để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, trung tâm niêm yết công khai danh mục, nội dung các TTHC tại trụ sở; đồng thời tạo mã QR cho từng thủ tục để người dân dễ dàng tra cứu bằng điện thoại thông minh. Việc công khai quy trình, thành phần hồ sơ và cách thức thực hiện giúp người dân chủ động tìm hiểu, giảm thời gian chờ đợi, hạn chế việc đi lại nhiều lần. Đặc biệt, cán bộ trung tâm chú trọng hướng dẫn trực tiếp những người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ, giúp họ từng bước đăng nhập, kê khai, nộp hồ sơ và theo dõi kết quả giải quyết.

Từ đầu năm đến nay, trung tâm tiếp nhận và giải quyết 13.218 hồ sơ, tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 100%; tỷ lệ giải quyết TTHC điện tử đạt 99,53%. Đáng chú ý, 100% TTHC phát sinh phí, lệ phí được thanh toán trực tuyến thông qua mã QR trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc đẩy mạnh số hóa trong tiếp nhận, xử lý và trả kết quả không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính mà còn tạo điều kiện để người dân từng bước tiếp cận phương thức giao dịch hiện đại, thuận tiện hơn.

Anh Nguyễn Công Tuyền, thôn Vân Sau chia sẻ: Trước đây, tôi còn lúng túng khi thực hiện TTHC trực tuyến. Được cán bộ hướng dẫn, tôi đã biết tra cứu thông tin, kê khai và nộp hồ sơ qua điện thoại, giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại. Còn chị Nguyễn Thị Lan Anh, thôn Mai Nham cho biết: Ứng dụng công nghệ số mang lại nhiều tiện ích trong cuộc sống. Tôi có thể tìm kiếm thông tin, thực hiện giao dịch, thanh toán trực tuyến thuận tiện hơn. Qua tuyên truyền, hướng dẫn của địa phương, tôi chủ động tìm hiểu, sử dụng các ứng dụng số và mong muốn được hỗ trợ thêm để sử dụng công nghệ thành thạo, an toàn.

Phong trào “Bình dân học vụ số” không chỉ phổ biến kiến thức mà còn giúp người dân biết vận dụng công nghệ vào thực tiễn. Vì vậy, cần duy trì hướng dẫn thường xuyên, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Thời gian tới, xã Hội Thịnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và lợi ích của CĐS; khuyến khích người dân chuyển thói quen được hỗ trợ sang chủ động thao tác trên các nền tảng số. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, kịp thời khắc phục những khó khăn trong quá trình vận hành hệ thống, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.