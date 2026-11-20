Apple vừa phát hành bản Public Beta 2 của iOS 27.3 và iPadOS 27.3 cho người dùng đã đăng ký thử nghiệm. Bản cập nhật tập trung vào trình duyệt Safari, ứng dụng Health, trợ lý Siri AI và các tính năng riêng cho iPhone Duo, đồng thời bắt đầu thử nghiệm giới hạn sử dụng Apple Intelligence theo gói iCloud+.

Bản cập nhật iOS 27.3 public beta dành cho người dùng

Safari, Health và Calendar: những thay đổi người dùng thấy ngay

Theo MacRumors và 9to5Mac, thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở Safari. Trình duyệt này có thêm tùy chọn Vertical Tabs (tab dọc) và chế độ Adaptive Dark Mode.

Adaptive Dark Mode tự động chuyển trang web sang nền tối, kể cả khi trang đó không hỗ trợ sẵn giao diện tối. Tính năng này giúp bảo vệ mắt hơn khi lướt web vào ban đêm.

Ứng dụng Health cũng quay trở lại sau đợt thử nghiệm trước. Tính năng Insights mới tự động thu thập và phân tích xu hướng từ dữ liệu sức khỏe của người dùng. Mục Longevity cung cấp thông tin so sánh Tuổi sức khỏe (Health Age) dựa trên các chỉ số đo lường từ Apple Watch.

Ứng dụng Calendar được tinh chỉnh bố cục: thanh tìm kiếm và nút tạo sự kiện chuyển xuống cạnh dưới. Cách sắp xếp này giúp thao tác bằng một tay thuận tiện hơn trên các thiết bị màn hình lớn.

Ngoài ra, Apple TV bổ sung video podcast, còn Apple News+ mở rộng các trò chơi giải đố sang nhiều khu vực mới.

iPhone Duo: mở khóa khi máy đang đóng, nhưng thanh toán vẫn cần Touch ID

Với dòng thiết bị gập, iOS 27.3 bổ sung khả năng mở khóa bằng khuôn mặt thông qua camera trước khi máy đang đóng. Người dùng cũng có thể bật Attention Aware để màn hình ngoài luôn sáng khi họ đang nhìn vào thiết bị.

Tuy nhiên, Apple lưu ý rằng việc xác thực thanh toán hoặc mật khẩu trên iPhone Duo vẫn yêu cầu Touch ID. Tính năng mở khóa bằng khuôn mặt cũng sẽ yêu cầu nhập lại mật mã sau 45 phút không sử dụng.

Hãng còn bổ sung tùy chọn tự động khóa máy ngay khi gập thiết bị lại. Bên cạnh đó là tính năng Reachability, dồn nội dung sang một bên màn hình để dễ thao tác.

iOS 27.3 beta 2 mang đến nhiều thay đổi thú vị

Siri AI hiểu ngữ cảnh sâu hơn, Apple Intelligence bắt đầu có giới hạn

Siri AI tiếp tục được nâng cấp. Người dùng có thể hỏi trực tiếp về dữ liệu trong ứng dụng Health, gồm số bước chân, nhịp tim và vòng hoạt động.

Siri cũng đọc hiểu toàn bộ bối cảnh của một trang web trên Safari, kể cả những phần nội dung chưa được cuộn tới.

Đáng chú ý, Apple đã bắt đầu thử nghiệm giới hạn sử dụng đối với các tính năng Apple Intelligence. Người dùng đăng ký gói iCloud+ từ 200GB trở lên sẽ có dung lượng xử lý AI lớn hơn. Gói 50GB giữ nguyên mức giới hạn tiêu chuẩn.

Tổng hợp thay đổi chính trên iOS 27.3 Public Beta 2

Hướng đi của Apple qua bản beta này

Các thay đổi lần này cho thấy Apple đang tập trung vào ba mảng: tinh chỉnh thao tác hằng ngày, mở rộng dữ liệu sức khỏe và gắn Siri AI chặt hơn với ứng dụng hệ thống. Việc thử nghiệm giới hạn Apple Intelligence theo dung lượng iCloud+ cũng là tín hiệu về cách hãng có thể phân bổ năng lực xử lý AI.

Theo nguồn tin, bản cập nhật cho thấy Apple đang đẩy nhanh việc hoàn thiện phần mềm trước dịp cuối năm. Đây vẫn là bản beta, nên các tính năng và giới hạn nêu trên có thể thay đổi trước khi phiên bản chính thức ra mắt.