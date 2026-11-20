Ảnh: NHK

KDDI thông báo mẫu điện thoại mới, chủ yếu phục vụ các cuộc gọi và tin nhắn, sẽ được bán ra thị trường vào tháng tới. Thiết kế của máy được tái hiện từ những mẫu điện thoại di động từng rất phổ biến vào thập niên 2000.

Để mang lại trải nghiệm chụp ảnh mang phong cách hoài cổ, chất lượng camera đã được cố tình hạ thấp. Ngoài ra, người dùng không thể tải ứng dụng hoặc truy cập internet bằng thiết bị này.

Trong bối cảnh con người ngày càng dành nhiều thời gian sử dụng điện thoại thông minh trong xã hội thông tin hiện nay, công ty hướng đến những người muốn tạm thời ngắt kết nối với thế giới trực tuyến. KDDI cũng kỳ vọng thu hút những người yêu thích các thiết bị hoài cổ và văn hóa analog phi kỹ thuật số, đặc biệt là giới trẻ.

Ông Sunahara Satoshi thuộc bộ phận quản lý thương hiệu của KDDI cho biết công ty hy vọng mẫu điện thoại mới sẽ trở thành một giải pháp giúp những người thường xuyên bị cuốn theo những thông báo trên điện thoại thông minh hoặc mải mê lướt internet có thể thoát khỏi tình trạng này.

Một số nhà sản xuất tại Mỹ và Thụy Sĩ đã đưa ra thị trường những mẫu điện thoại di động có chức năng tối thiểu tương tự. Được biết, một số người dùng mua những thiết bị này để sử dụng như chiếc điện thoại thứ hai.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu những mẫu điện thoại như vậy có trở nên phổ biến tại Nhật Bản hay không.

Ông Koike Masato, nghiên cứu viên cấp cao tại Sompo Institute Plus, cho biết trước đây, điện thoại di động được sử dụng chủ yếu để liên lạc. Tuy nhiên, hiện nay, thiết bị này còn được dùng cho nhiều dịch vụ khác nhau như thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu bản đồ và thực hiện các thủ tục hành chính. Việc luôn duy trì kết nối trực tuyến, cả trong công việc lẫn thời gian rảnh rỗi, đã trở thành điều bình thường. Khi không thể rời xa các thiết bị kỹ thuật số, con người có thể rơi vào tình trạng mệt mỏi vì công nghệ số.

Ông Koike cho rằng việc cân bằng giữa thế giới kỹ thuật số và analog có thể giúp con người cảm nhận rõ hơn giá trị của bản thân và tận hưởng thời gian một cách trọn vẹn hơn.

Theo NHK