Mặc dù mua sắm trong các đợt giảm giá vẫn là một lựa chọn hợp lý, nhưng giá nhiều thiết bị công nghệ hiện nay đã tăng cao do ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo (AI). Vì vậy, nhiều người đã chuyển sang lựa chọn đồ điện tử đã qua sử dụng như là giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, không phải đồ điện tử cũ nào cũng được xem là đáng mua, bởi việc mua sắm chúng có thể kéo theo những hậu quả tốn kém hơn về lâu dài. Các chuyên gia cũng cho rằng, việc mua hàng từ các thị trường không có kiểm soát như Facebook Marketplace sẽ chứa nhiều rủi ro hơn so với việc mua từ các nhà bán lẻ uy tín.

Dưới đây là một số mặt hàng mà người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua đồ cũ:

Tai nghe

Mặc dù không ai hoàn toàn phản đối việc mua tai nghe đã qua sử dụng, nhưng đây là một trong những thiết bị ít được gợi ý nhất. Ví dụ, nhiều người sẽ không hề muốn mua một AirPods Pro đã qua sử dụng vì có thể dính bẩn tai của người khác.

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Theo các chuyên gia, tai nghe nhét tai không phải là lựa chọn tốt nhất khi mua đồ cũ, không chỉ vì yếu tố vệ sinh mà còn vì pin của chúng thường khó thay thế và dễ hỏng. Dĩ nhiên, nếu tai nghe đã được tân trang và khử trùng bởi các cửa hàng uy tín, việc mua có thể an toàn hơn.

Pin dự phòng và trạm sạc

Đã có nhiều trường hợp ghi nhận sự cố liên quan đến pin của sạc dự phòng hay trạm sạc, đặc biệt là các vấn đề cháy nổ. Việc mang sạc dự phòng lên máy bay giờ đây cũng có nhiều hạn chế và không ai có thể biết được lịch sử của chúng có va chạm trước khi được "sang tay" hay không.

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Chính vì vậy, người dùng nên mua pin dự phòng và trạm sạc mới từ các thương hiệu uy tín như Anker, Ugreen hay Belkin. Đây là những thương hiệu đã chứng minh được độ tin cậy và an toàn trong thử nghiệm từ nhiều trang uy tín.

TV màn hình phẳng

Nhiều người có thể ngạc nhiên về sự phát triển của công nghệ TV hiện nay, với nhiều cải tiến và ứng dụng mới khiến thị trường TV cũ ngày càng nhiều. Vấn đề là, mặc dù nhiều TV đã qua sử dụng có giá bán khá tốt, nhưng chi phí và sự phiền phức khi vận chuyển một thiết bị lớn và dễ vỡ có thể làm mất đi khoản tiết kiệm đó.

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Hơn nữa, hầu hết các TV hiện nay đều là Smart TV, tức là chúng tích hợp một máy tính, làm tăng thêm độ phức tạp khi mua đồ cũ. Nếu đang tìm kiếm trải nghiệm TV mới với chi phí thấp, hãy cân nhắc đến việc đầu tư vào các thiết bị phát trực tuyến.

Máy in

Theo các chuyên gia, máy in dân dụng đơn giản không được chế tạo để sử dụng lâu dài, với nhiều sản phẩm vẫn có giá cao ngay cả trên thị trường đồ cũ khiến việc mua máy mới trở nên hợp lý hơn. Hơn nữa, việc tìm dịch vụ sửa chữa cho máy in cũ cũng khó khăn nếu có sự cố xảy ra.

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Hiện nay, nhiều công nghệ như email, smartphone và mã QR đã giúp giảm thiểu việc sử dụng giấy. Mặc dù vậy, nếu vẫn cần bản in giấy, có lẽ người dùng nên đầu tư vào một chiếc máy in mới.

Ổ cứng

Khi mua hàng tân trang, một số người sẽ có suy nghĩ rằng: nếu nó đã bị trả lại do có nhược điểm, và nhược điểm đó đã được khắc phục, vậy thì họ sẽ được dùng một sản phẩm thậm chí tốt hơn hàng mới. Tuy nhiên, điều này không đúng với ổ cứng máy tính. Khi nó được trả lại do lỗi hay đơn giản do người dùng trước không thích, một sự thật hiển nhiên là ổ đã được sử dụng. Trong những công nghệ tân trang sản phẩm hiện nay thì không có cách nào có thể khôi phục tình trạng của nó về trạng thái như lúc được sản xuất. Bên cạnh đó, ổ cứng là mặt hàng có giá bán khá rẻ, và không có lý do gì bạn mạo hiểm các dữ liệu quý giá của mình chỉ để tiết kiệm một ít tiền bạc.