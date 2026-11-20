1. Monster M3 là mẫu loa Bluetooth mini gây bất ngờ với trọng lượng chỉ khoảng 80g cùng thiết kế dạng kẹp tiện lợi, cho phép người dùng dễ dàng gắn lên balo, xe đạp hoặc túi xách trong những chuyến đi dã ngoại, du lịch hay hoạt động ngoài trời mà không cảm thấy vướng víu.

Dù sở hữu kích thước chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay, Monster M3 vẫn được trang bị Bluetooth 5.4, công nghệ ghép đôi TWS, khả năng đàm thoại chống ồn và chuẩn kháng nước IPX5, trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai cần một chiếc loa nhỏ gọn nhưng vẫn đầy đủ tính năng cơ bản.

2. Xiaomi Sound Pocket thu hút người dùng nhờ thiết kế tối giản, trọng lượng chỉ khoảng 200g cùng công suất 5W, đủ đáp ứng nhu cầu nghe nhạc cá nhân, thư giãn tại văn phòng hoặc mang theo trong các chuyến picnic, cắm trại cuối tuần.

Sản phẩm được trang bị pin 1.000mAh cho thời lượng sử dụng lên tới 10 giờ, chuẩn chống nước và bụi IP67, hỗ trợ ghép đôi TWS và đàm thoại rảnh tay, giúp Xiaomi Sound Pocket trở thành một trong những mẫu loa mini đáng mua nhất ở phân khúc giá phổ thông.

3. Edifier MP85 là lựa chọn dành cho người dùng yêu thích sự siêu nhỏ gọn khi sở hữu kích thước chỉ 52 x 63 x 28,5mm và trọng lượng khoảng 70g, dễ dàng bỏ túi mang theo mọi lúc mọi nơi mà gần như không chiếm diện tích.

Không chỉ có thiết kế bắt mắt với nhiều màu sắc trẻ trung, Edifier MP85 còn hỗ trợ kết nối với ứng dụng Edifier Connect để tùy chỉnh các chế độ âm thanh như Music, Vocal, Game hoặc cá nhân hóa theo sở thích, điều hiếm thấy trong phân khúc loa mini giá rẻ.

4. Sony SRS-XB100 là mẫu loa Bluetooth mini nổi bật dành cho người yêu thích âm thanh mạnh mẽ khi được Sony trang bị hệ thống khuếch tán âm thanh cùng bộ tản âm thụ động, giúp tăng cường dải trầm và mở rộng không gian nghe nhạc dù thân hình khá nhỏ gọn.

Với chuẩn chống bụi và nước IP67, Bluetooth 5.3 cùng thời lượng pin lên tới 16 giờ, Sony SRS-XB100 phù hợp cho các chuyến du lịch, dã ngoại hoặc nhu cầu nghe nhạc ngoài trời kéo dài mà không cần lo lắng về pin hay điều kiện thời tiết.

5. JBL Go 4 tiếp tục là cái tên quen thuộc trong phân khúc loa Bluetooth bỏ túi nhờ thiết kế nhỏ gọn, độ hoàn thiện cao và chất âm giàu năng lượng, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí cá nhân trong nhiều không gian khác nhau từ phòng ngủ đến các buổi picnic ngoài trời.

Ngoài chuẩn chống nước, chống bụi IP67, JBL Go 4 còn hỗ trợ công nghệ Auracast cho phép kết nối với nhiều loa JBL tương thích để mở rộng không gian âm thanh, mang lại trải nghiệm nghe nhạc sôi động hơn trong các buổi tụ tập bạn bè.

6. Marshall Willen II được xem là "trùm cuối" trong danh sách khi sở hữu phong cách thiết kế đậm chất cổ điển đặc trưng của Marshall với mặt lưới kim loại, logo nổi bật cùng dây đeo cao su đa năng giúp dễ dàng cố định trên balo, xe đạp hoặc nhiều vị trí khác nhau.

Bên cạnh chất âm mạnh mẽ từ driver 10W, khả năng chống nước và bụi chuẩn IP67, Marshall Willen II còn gây ấn tượng với thời lượng pin hơn 17 giờ cùng tính năng sạc nhanh cho phép nghe thêm khoảng 5,5 giờ chỉ sau 20 phút sạc, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích sự khác biệt và trải nghiệm âm thanh cao cấp.