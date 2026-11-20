Cổng sạc công cộng có thể trở thành đường dẫn mã độc

Thông thường, khi kết nối điện thoại với nguồn sạc bằng cáp USB, người dùng nghĩ rằng thiết bị chỉ đang nhận điện để nạp pin. Trên thực tế, kết nối USB có khả năng thiết lập đường truyền dữ liệu hai chiều giữa điện thoại và thiết bị ở đầu còn lại.

Đây chính là cơ sở để hình thành một kiểu tấn công được gọi là “Juice jacking”. Kẻ xấu có thể lợi dụng các cổng sạc công cộng bị can thiệp để tìm cách truy cập dữ liệu, cài mã độc hoặc thực hiện hành vi xâm nhập trái phép vào điện thoại.

Nguy cơ này không đồng nghĩa mọi cổng sạc công cộng đều nguy hiểm, nhưng người dùng vẫn nên thận trọng, nhất là khi không biết rõ nguồn sạc có được kiểm soát hay không. Ngoài việc ưu tiên sử dụng củ sạc và ổ điện riêng, người dùng điện thoại Samsung Galaxy còn có thể tận dụng công cụ bảo mật được tích hợp sẵn mang tên Auto Blocker.

Auto Blocker: Tính năng nên kiểm tra trên điện thoại Samsung

Điện thoại Samsung lần đầu giới thiệu Auto Blocker vào tháng 10/2023 cùng giao diện One UI 6. Đây là công cụ bảo mật tùy chọn, được thiết kế để ngăn chặn một số hình thức cài đặt ứng dụng và tấn công trái phép.

Từ phiên bản One UI 6.1.1 phát hành tháng 7.2024, Auto Blocker đã được bật mặc định trên các thiết bị mới xuất xưởng. Tuy nhiên, với những mẫu Galaxy đời cũ được nâng cấp phần mềm, người dùng vẫn có thể cần tự kiểm tra và kích hoạt tính năng này trong phần cài đặt.

Để bật Auto Blocker, người dùng thực hiện theo các bước:

Mở Cài đặt (Settings) trên điện thoại.

Chọn Bảo mật và quyền riêng tư (Security and privacy).

Tìm mục Auto Blocker ở đầu trang và bật công tắc nếu tính năng chưa hoạt động.

Ngoài hỗ trợ bảo vệ trước nguy cơ tấn công qua kết nối USB, Auto Blocker còn hạn chế việc cài đặt ứng dụng trái phép từ các nguồn bên ngoài Galaxy Store và Google Play Store. Điều này giúp giảm nguy cơ người dùng vô tình cài phải ứng dụng chứa mã độc hoặc phần mềm không rõ nguồn gốc.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi bật tính năng này, việc cài đặt file APK từ các kho ứng dụng bên thứ ba, chẳng hạn F-Droid, cũng có thể bị chặn. Vì vậy, người dùng thường xuyên cài ứng dụng ngoài các cửa hàng chính thức cần cân nhắc nhu cầu sử dụng trước khi kích hoạt.

Tính năng Auto Blocker được thiết kế để ngăn chặn một số hình thức cài đặt ứng dụng và tấn công trái phép

Muốn bảo vệ chặt hơn, có thể bật Hạn chế tối đa

Trên các thiết bị chạy One UI 6.1.1 trở lên, điện thoại Samsung còn cung cấp tùy chọn Hạn chế tối đa (Maximum restrictions) nằm ở cuối trang thiết lập Auto Blocker. Đây là chế độ dành cho người muốn tăng cường mức độ bảo vệ, với nhiều lớp kiểm soát bổ sung.

Khi được kích hoạt, hệ thống có thể quét virus trong ứng dụng, chặn việc cấp quyền quản trị thiết bị và ngăn xem trước liên kết trong ứng dụng Samsung Messages. Tính năng này cũng khóa các album được chia sẻ trong Samsung Gallery, tự động xóa dữ liệu vị trí khi gửi ảnh và chặn kết nối mạng 2G.

Một điểm đáng chú ý khác là chế độ Hạn chế tối đa ngăn điện thoại tự động kết nối trở lại những mạng Wi-Fi được đánh giá là không an toàn. Đây là biện pháp hữu ích trong bối cảnh người dùng thường xuyên di chuyển, sử dụng mạng không dây tại các địa điểm công cộng.

Dù vậy, mức bảo vệ cao hơn cũng có thể đi kèm một số hạn chế trong quá trình sử dụng. Không phải người dùng nào cũng cần bật toàn bộ các lớp kiểm soát này trong sinh hoạt thường ngày.

Trên thực tế, các cuộc tấn công Juice jacking chưa phải mối đe dọa phổ biến đối với số đông người dùng. Tuy nhiên, việc chủ động kiểm tra Auto Blocker vẫn là thao tác đáng thực hiện, nhất là khi tính năng đã được tích hợp sẵn trên nhiều thiết bị Galaxy.

Người dùng cũng nên duy trì thói quen chỉ cài ứng dụng từ nguồn đáng tin cậy, hạn chế kết nối điện thoại với các thiết bị USB không rõ nguồn gốc và ưu tiên sử dụng bộ sạc cá nhân. Kết hợp các biện pháp này sẽ giúp giảm nguy cơ mất dữ liệu, đồng thời tăng cường an toàn cho điện thoại trong quá trình sử dụng.