Theo CarNewsChina, nhiều video lan truyền trên Internet ghi lại cảnh những chiếc xe điện không người lái đang liên tục di chuyển ra vào khỏi vị trí đỗ trong hầm xe.

Các đoạn video quay tại Trung Quốc, được cho là có sự xuất hiện của các mẫu xe điện thương hiệu Avatr và Huajing - vốn sử dụng công nghệ lái thông minh Huawei Qiankun.

Liên tục ra vào vị trí đỗ

Một trong những đoạn video đáng chú ý nhất cho thấy 2 mẫu xe Avatr 06 và Avatr 12 liên tục thực hiện các thao tác đỗ xe, đồng bộ song song nhau vào khoảng 6h sáng.

Hình ảnh 2 chiếc xe thực hiện quy trình đỗ lặp lại liên tục được cho là trùng với thời gian diễn ra một cuộc thi lái xe của Huawei, nhằm trao thưởng cho các chủ xe sử dụng các tính năng hỗ trợ đỗ xe. Tuy nhiên, một số đoạn clip khác cho thấy xe vẫn tự di chuyển trong khoảng thời gian từ 12h đêm đến 6h sáng - nằm ngoài khung giờ tính điểm của cuộc thi.

Cuộc thi Huawei Qiankun Intelligent Driving Open lần thứ hai diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 13/11, với 8 hạng mục tranh tài đã thu hút hơn 190.000 chủ xe đăng ký tham gia.

Trong số này, hạng mục Parking Elite sẽ là nơi người tham gia được xếp hạng dựa trên số lần sử dụng thành công các tính năng hỗ trợ đỗ xe, bao gồm Hỗ trợ đỗ xe tự động (APA), Hỗ trợ đỗ xe từ xa (RPA), Hỗ trợ rời và đỗ xe (EPA) cùng hỗ trợ điều hướng trong bãi đỗ xe. Sau khi kết thúc, 100 người đứng đầu sẽ nhận điểm thưởng của Huawei.

Hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội Trung Quốc mô tả việc các chủ xe đã thực hiện lặp đi lặp lại các thao tác đỗ xe để cải thiện thứ hạng. Một chủ xe tuyên bố đã hoàn thành 1.000 lượt trong một ngày, dù con số này chưa được xác minh độc lập.

Quy định của Huawei chỉ tính các hoạt động hợp lệ trong khung thời gian 6-22h mỗi ngày. Do đó, các hành động của tài xế trước 6h mỗi ngày đều không giúp cải thiện điểm số hay thứ hạng trong cuộc thi.

Chuyên trang CarNewsChina do vậy cho rằng những chiếc xe đã chạy vòng quanh hầm đỗ xe một cách vô ích, chỉ có thể tiêu tốn điện năng pin trong khung giờ thấp điểm - tương ứng lúc giá điện rẻ nhất tại Trung Quốc.

Đâu là nguyên nhân?

Theo CarNewsChina lý giải, việc xe điện tự chạy trong hầm có thể do các chủ xe đã sử dụng ứng dụng trên smartphone để điều khiển xe ra khỏi khu vực đỗ trước khi cho quay trở lại vị trí cũ.

Ánh sáng kém, vạch kẻ ô đỗ xe bị mờ hoặc khoảng hở chật hẹp cũng có thể làm gián đoạn thao tác, khiến hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động phải liên tục tự điều chỉnh lại vị trí, hoặc tìm kiếm một chỗ đỗ khác.

Lỗi phần mềm là một khả năng khác, nhưng dữ liệu từ camera giám sát không thể xác định liệu điều đó có xảy ra hay không.

Tài liệu về tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động của Avatr 06 cho biết tốc độ hoạt động xấp xỉ 5 km/h. Sách hướng dẫn sử dụng của mẫu xe này cho biết hệ thống có thể chuyển về số P nếu vẫn còn vật cản trên đường đi của xe.

Hệ thống ADS 3.2 của Huawei hỗ trợ tính năng lái Park-to-Park trong các hầm đỗ xe lạ. Tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động VPD cho phép chủ xe điều khiển ôtô di chuyển từ xa bằng smartphone. Huawei từng trình diễn các tính năng này tại sân bay.