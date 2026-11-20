Nếu là người đam mê nhiếp ảnh di động, người dùng nên chú ý đến những cải tiến mà Samsung đang thực hiện. Cụ thể, chế độ Expert RAW trên các điện thoại Galaxy chạy bản cập nhật One UI 9.5 sẽ được nâng cấp đáng kể. Đây là bản cập nhật dự kiến ra mắt chính thức cùng dòng Galaxy S27 vào đầu năm 2027.

Câu hỏi muôn thuở: Chọn iPhone hay Samsung?

Chế độ Expert RAW cho phép người dùng chụp ảnh ở định dạng RAW, mang lại nhiều lợi ích cho những nhiếp ảnh gia muốn tối ưu hóa khả năng của máy ảnh. Khác với định dạng JPEG, ảnh RAW lưu giữ nhiều dữ liệu hình ảnh hơn, giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh độ phơi sáng, cân bằng trắng, màu sắc và các vùng sáng tối trong quá trình xử lý hậu kỳ mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.

Tuy nhiên, chỉ những điện thoại Galaxy cao cấp mới hỗ trợ ứng dụng Expert RAW, và bản cập nhật One UI 9.5 mang đến một phiên bản Expert RAW nâng cấp với nhiều tính năng mới. Giao diện Expert RAW được thiết kế lại mang đến nhiều tùy chỉnh chụp ảnh hơn, bao gồm các nút điều khiển thủ công lớn hơn, lưới cài đặt nhanh được cải tiến và menu trong suốt hơn. Người dùng cũng sẽ có thể thiết lập để ứng dụng ghi nhớ chế độ chụp cuối cùng và gán hai phím tắt tùy chỉnh bên cạnh nút chụp.

Giao diện phiên bản nâng cấp của Expert RAW.

Ngoài ra, các tính năng bổ sung khác bao gồm nút khóa để ngăn chặn việc thay đổi cài đặt ngoài ý muốn, biểu đồ RGB chi tiết hơn và phạm vi khẩu độ ảo được mở rộng từ f/1.4 lên f/22. Samsung cũng giới thiệu chế độ chụp liên tục chuyên dụng, cho phép chụp tối đa 30 ảnh DNG mỗi lần, mặc dù điều này sẽ chiếm khá nhiều dung lượng bộ nhớ trong của điện thoại.

Một câu hỏi được đặt ra là liệu chế độ Expert RAW có hỗ trợ quay video trong tương lai không. Mặc dù hiện tại tính năng này chưa khả dụng, nhưng có một số dấu hiệu cho thấy điều đó có thể thay đổi với One UI 9.5, như nút bật/tắt ổn định video và chế độ Ocean.

Với những cải tiến này, nhiều người dùng iPhone đam mê nhiếp ảnh di động có thể sẽ cân nhắc việc chuyển sang Galaxy S27 Ultra khi sản phẩm này ra mắt.