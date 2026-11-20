Hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE. (Ảnh: KIM HUỆ).

Luật Thủ đô năm 2026 đã dành Chương V (gồm các Điều 18, 19, 20) cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, trao quyền cho thành phố Hà Nội được quy định các cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực này.

Triển khai nội dung này, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định như Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND; Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND; Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND…

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã làm việc với một số doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô nhằm trao đổi các cơ chế, chính sách của Thành phố trong hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời, xác định những định hướng hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm công nghệ trong thời gian tới.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, ông Vương Anh Đức, Giám đốc khối Công nghệ thông tin của Tập đoàn cho biết, doanh nghiệp xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho tăng trưởng.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T. (Ảnh: KIM HUỆ).

Trong định hướng phát triển 3 năm tới, Tập đoàn đặt mục tiêu xây dựng nền tảng số thống nhất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động quản trị, điều hành và kinh doanh, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu tập trung, kết nối các đơn vị thành viên.

Tập đoàn hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó, tập trung vào các ngành có tính nền tảng như năng lượng tái tạo, cảng biển, hàng không, logistics và các lĩnh vực hạ tầng, đô thị, nông nghiệp, công thương, y tế, giáo dục. Đây cũng là những lĩnh vực có nhiều dư địa để ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa và các giải pháp quản trị dựa trên dữ liệu.

Trên cơ sở định hướng phát triển, Tập đoàn T&T đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ tháo gỡ sáu nhóm khó khăn, vướng mắc, gồm: cơ chế thử nghiệm công nghệ mới; chính sách ưu đãi đầu tư công nghệ; kết nối dữ liệu và phát triển nền tảng số; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ; chuyển giao công nghệ; thủ tục và tiêu chuẩn công nghệ.

Đáng chú ý, Tập đoàn mong muốn tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và nhà khoa học trong nước, quốc tế để giải quyết những bài toán thực tiễn từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, T&T đề xuất hợp tác với Thành phố Hà Nội phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ dùng chung, gồm trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm thử nghiệm thuốc sinh học; đồng thời, mong muốn được hỗ trợ về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), đào tạo nguồn nhân lực, chuyên gia công nghệ; đồng hành trong các quỹ phát triển công nghệ, quỹ đầu tư mạo hiểm và các mô hình hợp tác công tư.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE, đại diện Tập đoàn cho biết, bên cạnh lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị gia dụng, SUNHOUSE đang định hướng mở rộng sang các dòng sản phẩm công nghệ cao, thiết bị thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.

SUNHOUSE hiện có khoảng 100 kỹ sư tham gia hoạt động R&D, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ nhiệt và nấu ăn, điện tử - điều khiển, cảm biến và Internet vạn vật (IoT), công nghệ nước, chiếu sáng, vật liệu và bề mặt.

Giai đoạn 2026-2030, SUNHOUSE định hướng phát triển 3 chương trình chiến lược gồm: Công nghệ nấu ăn thông minh (Intelligent Cooking Technology); hệ sinh thái thiết bị thông minh và nền tảng AI Living, eSunhouse; nền tảng robot tự hành (Autonomous Robotics Platform).

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội khảo sát thực tế tại nhà máy SUNHOUSE (Ảnh: KIM HUỆ).

Doanh nghiệp cũng dự kiến phát triển Tổ hợp công nghệ AI và Robotics tại Hòa Lạc, hướng tới kết hợp các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm định, công nghiệp hóa và sản xuất.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SUNHOUSE Nguyễn Xuân Phú mong muốn, Thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái thiết bị thông minh AI và Robotics tại Việt Nam.

Cụ thể, SUNHOUSE đề xuất năm trọng tâm hợp tác gồm: Kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học để phối hợp nghiên cứu, phát triển sản phẩm, trong đó, doanh nghiệp đảm nhiệm sản xuất và thương mại hóa; tiếp cận các chương trình hỗ trợ R&D, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ về tiêu chuẩn, an toàn, tương thích điện từ (EMC), an ninh mạng và thử nghiệm sản phẩm AI, IoT, Robotics; kết nối triển khai các mô hình thí điểm tại nhà máy, bệnh viện, khách sạn, logistics và tòa nhà thông minh; phát triển mạng lưới nhà cung ứng trong nước về động cơ, bảng mạch điện tử (PCB), cảm biến, pin, cơ khí và linh kiện điện tử.

Trao đổi với các doanh nghiệp, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội khẳng định tăng cường vai trò kết nối hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực nghiên cứu, chuyên gia và tổ chức khoa học và công nghệ, qua đó, giải quyết các bài toán công nghệ phát sinh từ thực tiễn sản xuất.

Cụ thể, Sở sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách của Thành phố như hướng dẫn quy trình, thủ tục đăng ký thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) theo danh mục lĩnh vực ưu tiên tại Quyết định số 3994/QĐ-UBND; phổ biến các chính sách hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D), nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, hạ tầng nghiên cứu và quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo các Nghị quyết số 24, 25; đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng đề xuất nhiệm vụ gắn với những bài toán lớn của Thành phố, phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ.

Cùng với đó, Sở cũng hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp với các viện, trường, chuyên gia, thúc đẩy mô hình hợp tác giữa Nhà nước - nhà trường, viện nghiên cứu - doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực AI, dữ liệu, an ninh mạng, tự động hóa và công nghệ chuyên ngành…; đồng thời, hướng dẫn chính sách đào tạo, thu hút chuyên gia. Sở cũng kết nối doanh nghiệp với các đối tác thông qua Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội và hướng dẫn chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ…

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang nhấn mạnh, Sở và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác theo hướng lựa chọn bài toán thực tiễn, xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm và khả năng ứng dụng. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ làm đầu mối kết nối, hướng dẫn các cơ chế, chính sách phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

Việc tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp được kỳ vọng góp phần đưa Luật Thủ đô, các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, phát huy nguồn lực xã hội cho đổi mới sáng tạo và đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.