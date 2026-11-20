Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews ngày 19/11, nhà ga hành khách tại sân bay Long Thành đang được ráo riết hoàn thiện trước thời điểm chính thức đi vào hoạt động ngày 24/12.

Phần mái nhà ga chính được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen. Những cánh sen cách điệu trải rộng trên mái vòm, tích hợp hệ thống lấy sáng tự nhiên cho nhà ga.

Các mảng xanh tự nhiên, hồ nước nhân tạo và tiểu cảnh được bố trí đan xen bên trong nhà ga, kết hợp cùng hệ thống trần nhôm phản quang và mái kính, đưa ánh sáng tự nhiên vào không gian và tạo cảm giác thoáng đãng.

Hiện, nhà thầu đang tiếp tục bổ sung các mảng xanh trong nhà ga.

Khu vực làm thủ tục của các hãng hàng không đang được lắp băng tải hành lý ký gửi.

Một số quầy check-in đã tạm thời hoạt động với thông tin chuyến bay giả định để phục vụ các đợt thử nghiệm toàn diện. Trong đó, các đơn vị rà soát quy trình khai thác, trách nhiệm phối hợp giữa các lực lượng, đồng thời hướng dẫn nhân viên làm quen với cơ sở vật chất, thiết bị và môi trường làm việc.

Theo phương án vận hành, hành khách có thể tự làm thủ tục chuyến bay bằng sinh trắc học và tự gửi hành lý. Nhà ga có tổng cộng khoảng 160 quầy làm thủ tục truyền thống và 64 thiết bị gửi hành lý tự động.

Tại khu vực làm thủ tục và kiểm soát xuất nhập cảnh, các nhà thầu đang lắp vách kính, biển chỉ dẫn và thiết bị.

Nhà ga được trang bị 12 làn kiểm soát an ninh tự động hoàn toàn bằng sinh trắc học. Quy trình quét khuôn mặt hoặc mống mắt để đối chiếu dữ liệu diễn ra chỉ trong vài giây.

Tại khu vực kiểm tra an ninh, các loại máy móc hiện đại đã được lắp đặt.

Máy soi hành lý 3D tích hợp công nghệ tự động trả khay và hình ảnh 3D đa chiều, cho phép soi chiếu nhanh, chính xác, giúp tăng năng lực thông qua và rút ngắn thời gian chờ đợi của hành khách.

Thang cuốn đã được lắp đặt tại khu vực trung tâm. Cùng với việc hoàn thiện nội thất, nhà thầu tiếp tục triển khai các thiết bị phục vụ hành khách nhằm bảo đảm khả năng lưu thông giữa các tầng và khu vực chức năng.

Bảng hiệu chỉ dẫn, ghế ở sảnh chờ, khu vực nhà vệ sinh đều đang được hoàn thiện để tạo nên trải nghiệm đồng bộ ở tất cả điểm chạm cho khách hàng khi sân bay chính thức đi vào hoạt động.

Trong khi đó, hệ thống xử lý hành lý (BHS) cũng đang được lắp đặt, kiểm tra và kết nối với các công đoạn phục vụ hành khách.

Hệ thống này có nhiệm vụ tiếp nhận hành lý ký gửi sau khi hành khách hoàn tất thủ tục, vận chuyển qua các khâu kiểm tra, phân loại và đưa đến khu vực tập kết để chuyển lên tàu bay. Ở chiều ngược lại, hành lý từ tàu bay được đưa về hệ thống băng chuyền để trả cho khách tại nhà ga.

Trong giai đoạn đầu, sân bay dự kiến chỉ khai thác khu vực cánh tây và trung tâm nhà ga hành khách T1, với công suất khoảng 6-10% thiết kế, tương đương 20-30 chuyến bay/ngày.