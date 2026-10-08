Thu hút FDI đạt hơn 90% kế hoạch

Tính đến hết tháng 9/2026, thành phố đã thu hút hơn 4 tỷ USD vốn FDI, đạt khoảng 90% kế hoạch cả năm (4,5 tỷ USD). Riêng trong tháng 9, thu hút được gần 330 triệu USD, gấp hơn sáu lần cùng kỳ năm ngoái và gần ba lần tháng 8/2026. Hoạt động đầu tư tập trung chủ yếu vào kinh doanh bất động sản, thương mại bán buôn, bán lẻ, thông tin và truyền thông, hoạt động chuyên môn, khoa học-công nghệ...

Nhiều quy hoạch phân khu đô thị được phê duyệt trong tháng 10

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố đang triển khai 125 quy hoạch, gồm 63 quy hoạch phân khu đô thị, 13 quy hoạch phân khu khu chức năng, năm quy hoạch không gian ngầm, chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và 44 quy hoạch chung xã. Đối với những khu vực đã có quy hoạch, đang triển khai quy hoạch hoặc đã có định hướng phát triển cơ bản phù hợp, ổn định với quy hoạch tổng thể, thành phố tiếp tục kế thừa, hoàn thiện và tổ chức thực hiện theo các quy hoạch đã được phê duyệt. Nhìn chung, tiến độ lập quy hoạch cơ bản theo kế hoạch. Dự kiến trong tháng 10 có chín quy hoạch phân khu đô thị và một quy hoạch phân khu khu chức năng đủ điều kiện trình phê duyệt.

Phát động người dân tập luyện thể thao thường xuyên

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký kế hoạch tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Chương trình diễn ra vào ngày 10 và 11/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Lễ khai mạc được tổ chức vào 6 giờ 30 phút ngày 10/10. Thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối chủ trì tổ chức lễ hội. Ủy ban nhân dân các phường, xã tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, câu lạc bộ thể thao và người dân tích cực hưởng ứng lễ phát động. Vận động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên.