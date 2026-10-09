Hà Nội khởi công Công viên Safari Ba Vì quy mô gần 300 ha

Ngày 9/10, Hà Nội tổ chức lễ khánh thành, khởi công và triển khai 18 công trình, dự án tiêu biểu chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), với tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng.

Trong số này có dự án Công viên Safari Ba Vì do Tập đoàn Sun Group triển khai, với quy mô khoảng 299 ha và tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng.

Dự án dành phần lớn diện tích cho không gian cây xanh, mặt nước. Ảnh: Sun Group.

Công viên Safari Ba Vì nằm tại xã Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km về phía Tây, ngoài phạm vi Vườn quốc gia Ba Vì và tách biệt với không gian rừng được bảo tồn. Dự án được quy hoạch theo mô hình công viên bán hoang dã, kết hợp nuôi thả, chăm sóc động vật với các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí, nghiên cứu và giáo dục môi trường.

Theo thông tin công bố, cây xanh và mặt nước chiếm 81,8% diện tích dự án, tương đương khoảng 244,6 ha. Khi hoàn thành, công viên đặt mục tiêu đón khoảng 6 triệu lượt khách mỗi năm.

Loạt công trình trọng điểm trải dài từ giao thông đến môi trường

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, khánh thành các dự án tiêu biểu của TP Hà Nội. Ảnh: Sun Group.

Bên cạnh Công viên Safari Ba Vì, danh mục 18 công trình, dự án tiêu biểu được Hà Nội triển khai dịp này còn có các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, logistics, môi trường, y tế, giáo dục, công nghiệp và dịch vụ.

Trong nhóm công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, Dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành thuộc đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là một trong những công trình đáng chú ý. Tuyến đường dài khoảng 58,2 km trên địa bàn Hà Nội, với sản lượng thi công ước đạt 90%.

Ngày 9/10, đoạn tuyến dài 15 km, từ khu vực đê Hữu Hồng - cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long, được thông xe kỹ thuật. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ đường song hành trong năm 2026.

Ba đoạn tuyến cuối cùng thuộc đường Vành đai 2,5, tổng chiều dài khoảng 2,2 km, cũng được triển khai nhằm từng bước khép kín tuyến đường dài hơn 19 km theo quy hoạch. Tổng mức đầu tư của các đoạn tuyến này là 432 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực vận tải, Bến xe khách Yên Sở có tổng vốn đầu tư gần 450 tỷ đồng. Ở lĩnh vực y tế, Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 tại phường Xuân Đỉnh có tổng mức đầu tư khoảng 789 tỷ đồng, quy mô 300 giường bệnh.

Với các dự án khởi công mới, Hà Nội triển khai tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh, kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, với tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng; cùng Cảng thủy nội địa Giang Biên, tổng vốn đầu tư khoảng 2.551,8 tỷ đồng.

Các dự án môi trường có quy mô vốn lớn, gồm dự án cải tạo, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng; dự án cải tạo sông Cầu Bây, tổng mức đầu tư khoảng 11.681 tỷ đồng; và hệ thống thu gom nước thải cùng Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô, tổng mức đầu tư dự kiến 4.038 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Khu công nghiệp Tiến Thắng giai đoạn 1 có quy mô hơn 230 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.455 tỷ đồng, được định hướng phát triển theo mô hình sinh thái, thông minh và phát thải thấp.

Danh mục dự án còn có không gian văn hóa, thương mại tại 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên; tổ hợp vui chơi giải trí đa năng và trường đua ngựa tại Sóc Sơn; tổ hợp khách sạn, văn phòng, thương mại dịch vụ Cầu Đôi tại Đông Anh; cùng các dự án trường phổ thông nhiều cấp học chất lượng cao tại Thạch Thất, Sóc Sơn và Phù Đổng.

Trong lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ, dự án Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Máy chủ quản lý tập trung và trụ sở Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao thuộc Công an thành phố có tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn đối với các công trình, dự án.

Đối với những công trình đã khánh thành hoặc thông xe kỹ thuật, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, bàn giao và tổ chức khai thác an toàn, đồng bộ. Với các dự án mới khởi công, chủ đầu tư phải bố trí đầy đủ nguồn lực, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, kiểm soát tiến độ, chất lượng và chi phí.

Lãnh đạo thành phố đồng thời yêu cầu không để xảy ra tình trạng khởi công nhưng chậm triển khai, kéo dài tiến độ hoặc phát sinh chi phí không cần thiết. Các đơn vị cần chủ động tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn cung vật liệu xây dựng; gắn tiến độ thực hiện dự án với giải ngân vốn đầu tư công.

Công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu tăng cường nhằm bảo đảm các dự án sớm phát huy hiệu quả.

Theo UBND TP Hà Nội, 18 công trình, dự án tiêu biểu được khởi công, khánh thành và triển khai dịp 10/10 thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc cụ thể hóa các định hướng phát triển. Từ hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục đến môi trường, công nghiệp, văn hóa, du lịch và an ninh, các dự án cùng hướng tới mục tiêu hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sống và tạo thêm động lực tăng trưởng.