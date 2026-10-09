Phường Bạch Mai: 10 hộ dân đầu tiên nhận kinh phí bồi thường GPMB dự án Trục Quốc lộ 1A

Lãnh đạo phường nắm tình hình chi trả. Ảnh: Linh Chi

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị (đoạn Vành đai 1 - Cầu Giẽ) là công trình trọng điểm của Hà Nội, dài 36,3km đi qua 18 phường, xã, trong đó phường Bạch Mai nằm ở đầu tuyến, quản lý 1,1km, có 230 hộ dân và 9 tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng, với tổng diện tích thu hồi đất 52.000m2.

Ngày 8-10, UBND phường Bạch Mai đã ban hành 10 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chiều 9-10, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường phối hợp chủ đầu tư thực hiện chi trả tiền bồi thường cho 10 hộ gia đình bàn giao mặt bằng sớm.

Trao đổi với phóng viên ngay sau khi gia đình được nhận đầy đủ khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho mặt bằng, bà Nguyễn Thu Hà (địa chỉ số 5 ngõ 266 phố Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai) cho biết, thời gian qua, gia đình bà được các cán bộ chính quyền phường, tổ dân phố tuyên truyền vận động, nhận thấy việc sớm bàn giao mặt bằng cho dự án thể hiện trách nhiệm công dân, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, nên sẵn sàng chấp hành.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Bạch Mai Trần Nam Sơn thông tin, sau khi nhận tiền bồi thường, các hộ ký biên bản bàn giao mặt bằng thì UBND phường sẽ ban hành ngay quyết định thu hồi đất với từng trường hợp. Kể từ thời điểm có quyết định này, trong thời hạn 10 ngày, những hộ tháo dỡ, bàn giao mặt bằng sớm thì sẽ được phê duyệt tiền thưởng tiến độ (mức 30 triệu đồng đối với trường hợp thu hồi toàn bộ, 15 triệu đồng với trường hợp cắt xén).

Công tác chi trả diễn ra an toàn, nhanh gọn, đúng pháp luật. Ảnh: Linh Chi

“Sau hôm nay, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường sẽ tiếp tục thẩm định, phê duyệt phương án đối với những trường hợp tiếp theo bàn giao mặt bằng cho dự án. Sau 10 hộ vừa được phê duyệt, hiện đã có 40 gia đình bàn giao mặt bằng. Dự kiến trong tuần sau, Hội đồng sẽ ban hành các quyết định phê duyệt phương án cho những trường hợp này. Hiện Ban đã có nguồn kinh phí từ đơn vị chủ đầu tư chuyển về, sẵn sàng bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời”, ông Trần Nam Sơn khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Hoành Dũng nhấn mạnh, sau khi thực hiện chi trả kinh phí bồi thường cho 10 hộ đầu tiên, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, thẩm định và phê duyệt các phương án tiếp theo với các trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng, ngay sau đó sẽ tổ chức chi trả kinh phí cho các hộ.