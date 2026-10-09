Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Tham dự buổi Lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao lãnh đạo Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án “Phát triển tổng thể hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, phục vụ đa mục tiêu và bảo vệ môi trường bền vững” với cách tiếp cận toàn diện, xác định các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện hạ tầng, hiện đại hóa quản lý, vận hành, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường nước và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của hệ thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc phát triển tổng thể hệ thống Bắc Hưng Hải cần được đặt trong chiến lược bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng. Bảo vệ hệ thống thủy lợi, phục hồi môi trường nước không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Nông nghiệp và Môi trường mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Theo đó, các quy hoạch, kế hoạch đầu tư và quản lý cần được rà soát, kết nối đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và hạ tầng môi trường; khắc phục tư duy cục bộ, chia cắt theo địa giới hành chính; tăng cường phối hợp liên tỉnh, liên ngành, bảo đảm quản lý thống nhất toàn hệ thống. Hạ tầng nước phải đi trước một bước, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hài hòa lợi ích giữa các địa phương, các ngành và cộng đồng sử dụng nước.

Xác định khôi phục, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường nước là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung xử lý tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải từ các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề và khu dân cư.

Cùng với đó, cần xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương, cơ quan quản lý, cơ sở sản xuất và người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Không để tình trạng ô nhiễm kéo dài, tái diễn, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân; kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Việc kiểm soát nguồn thải cần đi đôi với cải thiện chất lượng nước, phục hồi hệ sinh thái và bảo vệ cảnh quan, hướng tới xây dựng môi trường nước an toàn, trong lành, phục vụ phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống công trình, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Các dự án thuộc Đề án phải được triển khai trong một tổng thể thống nhất, bảo đảm kết nối, đồng bộ và hiệu quả; ưu tiên nâng cao năng lực cấp nước, tiêu thoát nước, phòng, chống thiên tai, giảm thiểu ngập úng và thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ quan trắc tự động, dự báo, điều hành thông minh; xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, kết nối giữa Trung ương, địa phương và các đơn vị quản lý, vận hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hệ thống Bắc Hưng Hải, gắn phát triển hạ tầng thủy lợi với phát triển đô thị, nông nghiệp sinh thái, dịch vụ, du lịch và gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử.

Bắc Hưng Hải cần được nhìn nhận không chỉ là hệ thống công trình phục vụ tưới tiêu mà còn là không gian phát triển có giá trị về kinh tế, sinh thái, cảnh quan và văn hóa, lịch sử. Vì vậy, cần nghiên cứu khai thác hợp lý không gian dọc các tuyến kênh trục chính, gắn kết với quy hoạch đô thị, giao thông, khu dân cư và các hoạt động dịch vụ, du lịch phù hợp.

Cùng với phát triển, cần quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử của công trình, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Mọi hoạt động khai thác phải bảo đảm an toàn công trình, bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến chức năng cấp, thoát nước và lợi ích chung của cộng đồng; hướng tới xây dựng không gian Bắc Hưng Hải xanh, sạch, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và huy động nguồn lực.

Việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phải bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để triển khai đồng bộ những dự án thành phần và công trình liên quan, gắn đầu tư xây dựng với kiểm soát nguồn thải, thu gom, xử lý nước thải và phục hồi môi trường nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tránh tình trạng đầu tư manh mún, thiếu kết nối, công trình hoàn thành nhưng không đạt hiệu quả tổng thể như mục tiêu đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, nhân dân trong vùng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp trong triển khai các dự án; chung tay bảo vệ công trình, giữ gìn nguồn nước và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Các cấp ủy Đảng, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước tiếp tục mở rộng mô hình, triển khai đối với các công trình, các dòng sông, các hệ thống thủy lợi khác để đảm bảo mục tiêu cả nước về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nâng cao đời sống, môi trường sống và sức khỏe của nhân dân.

Với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, Đề án sẽ được triển khai thành công, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng.

Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải được khởi công ngày 1/10/1958, nhiều lần vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, động viên. Gần 70 năm qua, hệ thống phục vụ cấp nước cho khoảng 116.655ha đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3,3 triệu người và tiêu úng cho khoảng 198.995ha trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Trước yêu cầu ngày càng cao về cấp, tiêu nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển bền vững của vùng.

Đề án “Phát triển tổng thể hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, phục vụ đa mục tiêu và bảo vệ môi trường bền vững” được phê duyệt tại Quyết định số 4160 ngày 8/10/2025. Tiếp đó, chủ trương đầu tư Dự án “Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải” được phê duyệt tại Quyết định số 1479 ngày 23/4/2026, gồm 3 dự án thành phần.

Dự án thành phần số 1 được khởi công ngày 9/10, là bước triển khai đầu tiên, tạo tiền đề nâng cấp, hiện đại hóa đồng bộ hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.