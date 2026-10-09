Hà Nội khánh thành, khởi công 18 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Các công trình, dự án được triển khai trên cơ sở định hướng phát triển Thủ đô, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường năng lực kết nối, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng dịch vụ công và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi công trình mang một dấu ấn riêng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội ngày càng hiện đại, văn minh, phát triển nhanh và bền vững.

Hà Nội khánh thành, khởi công 18 công trình, dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và dịch vụ, Hà Nội triển khai Dự án đầu tư xây dựng không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên. Dự án có chiều dài hơn 1,7km, từ khu vực Cửa Đông đến ga Long Biên, được triển khai trên nguyên tắc bảo tồn cấu trúc đá nguyên bản, bảo đảm an toàn đường sắt và phát huy giá trị kiến trúc, lịch sử.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Không gian dự án được định hướng tổ chức thành các khu vực phục vụ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thương mại, dịch vụ và không gian xanh công cộng, góp phần tạo thêm điểm đến văn hóa, du lịch cho Thủ đô.

Tại phía Tây Hà Nội, Dự án Công viên Safari Ba Vì có quy mô khoảng 299ha, được quy hoạch hoàn toàn ngoài ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình công viên trải nghiệm bán hoang dã, kết hợp chăm sóc động vật, nghiên cứu, giáo dục môi trường và du lịch sinh thái.

Khoảng 81,8% tổng diện tích được dành cho cây xanh và mặt nước, tạo hành lang sinh thái và môi trường sống cho động vật. Công trình được kỳ vọng bổ sung sản phẩm du lịch sinh thái quy mô lớn, tạo thêm cơ hội phát triển dịch vụ và việc làm tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Tại Sóc Sơn, Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa có tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD, tương đương gần 9.600 tỷ đồng, trên diện tích 125ha. Trong đó, khu trường đua ngựa rộng gần 100ha, có khán đài sức chứa khoảng 30.000 người, cùng hệ thống công trình phục vụ huấn luyện, chăm sóc ngựa và các hạng mục khách sạn, thương mại, dịch vụ, cảnh quan.

Việc khánh thành, thông xe kỹ thuật và khởi công 18 công trình, dự án tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong huy động nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng và tạo động lực tăng trưởng mới. Hiệu quả đầu tư sẽ được khẳng định bằng tiến độ thực hiện, chất lượng công trình và những chuyển biến thiết thực đối với đời sống người dân, hướng tới xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.