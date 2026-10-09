Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm và chúc mừng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Cùng đi với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương hữu quan. Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores, báo cáo với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng, lãnh đạo này cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công ty đã nộp ngân sách nhà nước khoảng 400 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ; hiện tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hơn 1.500 lao động địa phương và đang tập trung triển khai giai đoạn 2 của Khu nghỉ dưỡng cao cấp Crowne Plaza Đà Nẵng với quy mô hơn 800 phòng khách sạn 5 sao, bên cạnh giai đoạn 1 gồm khách sạn tiêu chuẩn 5 sao với hơn 500 phòng cùng khu phức hợp giải trí có thưởng đã đi vào hoạt động từ năm 2010.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores.

Đối với Công ty CP Bất động sản Phương Trang, lãnh đạo công ty này cho biết hiện đang triển khai các dự án bất động sản trên địa bàn TP cơ bản đảm bảo tiến độ đã đặt ra, tuy nhiên, vẫn còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc về thủ tục, mặt bằng… Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP nói chung, 2 doanh nghiệp trên nói riêng đối với sự nghiệp phát triển KT-XH của TP thời gian qua. Đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá việc doanh nghiệp này triển khai giai đoạn 2 của dự án với định hướng dịch vụ đẳng cấp quốc tế là rất phù hợp chủ trương tái cấu trúc ngành du lịch, ưu tiên phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp của TP. Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa giai đoạn 2 vào vận hành, v.v…

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores.

Với Công ty CP Bất động sản Phương Trang, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định quan điểm nhất quán của lãnh đạo TP là cầu thị, đồng hành doanh nghiệp xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết các vướng mắc, tồn đọng theo thẩm quyền; đồng thời, đề nghị Công ty CP Bất động sản Phương Trang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đã được chấp thuận chủ trương, bảo đảm chất lượng công trình, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị… Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chúc tập thể lãnh đạo, CBNV hai doanh nghiệp này tiếp tục đạt nhiều thành công, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Đà Nẵng.

PHÚ NAM