Hà Nội ban hành quy định về đo đạc và bản đồ phục vụ triển khai các dự án

Quyết định số 140/2026/QĐ-UBND quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên mặt đất, trong lòng đất và vùng trời thuộc phạm vi quản lý hành chính; áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ.

Những nội dung không nêu trong Quyết định này được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ.

Hoạt động đo đạc và bản đồ có vai trò quan trọng trong quy hoạch và triển khai các dự án. Ảnh minh họa

Đối với bản đồ chuyên ngành được thành lập cần bảo đảm việc thành lập bản đồ phải sử dụng hệ tọa độ quốc gia VN-2000 và hệ độ cao quốc gia Việt Nam theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với bản đồ thành lập bằng phương pháp đo vẽ hiện chỉnh hoặc chỉnh lý được áp dụng ở các khu vực đã có bản đồ địa hình hoặc địa chính cùng tỷ lệ hoặc lớn hơn tỷ lệ bản đồ cần thành lập.

Phạm vi đo vẽ cần rộng hơn so với ranh giới khu đất nghiên cứu tối thiểu 20 m để bảo đảm cho việc khớp nối hạ tầng kỹ thuật của dự án với khu vực xung quanh dự án. Đối với các dự án nghiên cứu dạng tuyến (tuyến điện cao thế, đường giao thông, sông ngòi...) cần đo rộng hơn so với ranh giới nghiên cứu ít nhất là 30 m. Dáng đất được thể hiện trên bản đồ bằng điểm ghi chú độ cao thì mật độ phân bố đều không dưới 10 điểm/dm2 trên bản đồ.

Bản đồ phải thể hiện thông tin về chủ sử dụng đất hoặc chủ đầu tư, địa điểm, ranh giới thửa đất, mốc giới (có thông tin, dữ liệu kèm theo), loại đất; các chỉ giới về quy hoạch, chỉ giới xây dựng (nếu có); ranh giới sử dụng đất theo các giấy tờ sử dụng đất hợp pháp hoặc hồ sơ pháp lý có liên quan; thể hiện nội dung, ghi chú phù hợp với mục đích sử dụng bản đồ và hiện trạng.

Ký hiệu và phân lớp được thể hiện theo quy định hiện hành. Các ký hiệu cho công trình ngầm chưa được quy định cụ thể cần ghi chú rõ trên bản đồ và phân lớp theo nhóm đối tượng có cùng tính chất, công dụng. Khi chia mảnh bản đồ thì chọn khổ giấy sao cho các góc khung có giá trị tọa độ chẵn và trong một dự án chỉ dùng một loại khổ giấy.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận các sản phẩm đo đạc và bản đồ sử dụng làm tài liệu, hồ sơ phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước hoặc theo nhu cầu của người sử dụng đất.

Thực hiện thẩm định Thiết kế kỹ thuật các dự án, công trình đo đạc và bản đồ, hạng mục về đo đạc và bản đồ thuộc dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách do UBND thành phố quyết định đầu tư và các Sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư hoặc được giao là chủ đầu tư.

UBND cấp xã xác nhận ranh giới quản lý, sử dụng đất ổn định, không tranh chấp, khiếu kiện đối với bản đồ có thể hiện ranh giới sử dụng đất theo quy định; thẩm định các dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ sử dụng nguồn vốn ngân sách do UBND cấp xã làm chủ đầu tư hoặc được giao là chủ đầu tư theo quy định; tiếp nhận, quản lý sản phẩm đo đạc và bản đồ, hồ sơ địa giới hành chính, mốc quy hoạch xây dựng, giao thông theo quy định.