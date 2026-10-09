Hà Nội khởi công công viên Safari Ba Vì hơn 6.500 tỷ đồng

Chiều 9/10/2026, UBND TP. Hà Nội khởi công Công viên Safari Ba Vì trong khuôn khổ sự kiện khởi công, khánh thành và triển khai 18 công trình, dự án tiêu biểu chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Dự án dành phần lớn diện tích cho không gian cây xanh, mặt nước, hài hòa cảnh quan thiên nhiên, môi trường. Ảnh minh họa: Sun Group.

Dự án do Sun Group triển khai tại xã Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km về phía Tây, tổng mức đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng. Công viên có diện tích khoảng 299ha, nằm ngoài phạm vi Vườn quốc gia Ba Vì và tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Quy mô dự án đã được rà soát từ đề xuất ban đầu hơn 580ha xuống còn khoảng 299ha sau khi xem xét hiện trạng sử dụng đất và tác động đối với người dân. Việc điều chỉnh thu hẹp diện tích là một trong những thay đổi đáng chú ý trước khi dự án được công bố khởi công.

Trước đó, ngày 17/9/2026, Sở Tài chính Hà Nội tiếp nhận hồ sơ của Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Mặt trời, thành viên Sun Group, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư quần thể du lịch sinh thái Ba Vì - Hợp phần Safari. Nhà đầu tư đề xuất được lựa chọn thực hiện dự án theo trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Theo thông tin sơ bộ công bố thời điểm đó, dự án được nghiên cứu trên diện tích khoảng 581ha, trong đó có 42,6ha mặt nước, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn một rộng khoảng 251ha, dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý IV/2028. Giai đoạn hai khoảng 330ha, dự kiến triển khai từ quý IV/2027 đến quý I/2030.

Theo định hướng phát triển, Công viên Safari Ba Vì kết hợp các chức năng nuôi thả, chăm sóc động vật, trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục môi trường và vui chơi, giải trí. Các hạng mục dự kiến gồm khu nuôi thả và chăm sóc động vật, khu vui chơi, phòng khám, nghiên cứu và giáo dục.

Dự án được tư vấn thiết kế bởi PGAV Destinations (Mỹ). Theo thông tin từ chủ đầu tư, 81,8% diện tích công viên sẽ dành cho cây xanh và mặt nước. Khi hoàn thành, dự án đặt mục tiêu đón khoảng 6 triệu lượt khách mỗi năm.

Trong định hướng quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Ba Vì được xác định là không gian phát triển quan trọng về sinh thái, văn hóa và du lịch. Việc hình thành một điểm đến quy mô lớn tại khu vực được kỳ vọng bổ sung sản phẩm du lịch cho phía Tây Thủ đô, đồng thời tạo thêm nhu cầu đối với các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển và cung ứng sản phẩm địa phương.

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất khu vực thực hiện dự án. Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Ba Vì, TP.Hà Nội

Theo ước tính của chủ đầu tư, dự án cần khoảng 400–500 lao động trong giai đoạn xây dựng và khoảng 700–1.000 lao động khi vận hành. Ngoài việc làm trực tiếp, hoạt động của công viên có thể tạo thêm cơ hội cho người dân tham gia chuỗi dịch vụ du lịch, từ cung ứng đặc sản địa phương đến kinh doanh ăn uống, lưu trú và vận chuyển.

Chính quyền địa phương cũng đặt vấn đề gắn quá trình phát triển dự án với việc bảo đảm quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng, trong đó có bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạo sinh kế. Việc đào tạo nghề, tuyển dụng lao động tại chỗ và kết nối tiêu thụ sản phẩm được xác định là những hướng để người dân có thể tham gia sâu hơn vào hoạt động kinh tế hình thành quanh dự án.

Với quy mô đầu tư lớn và định hướng kết hợp du lịch sinh thái với các dịch vụ trải nghiệm, Công viên Safari Ba Vì được kỳ vọng bổ sung một điểm đến mới cho Hà Nội, đồng thời mở rộng dư địa phát triển dịch vụ du lịch tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Việc triển khai Công viên Safari Ba Vì là bước cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nêu trong Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, phù hợp với chủ trương của Trung ương về quản lý, phát triển Vườn quốc gia Ba Vì và định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo đó, khu vực dự án nằm trong không gian phát triển phía Tây Thủ đô, trên trục Đại lộ Thăng Long/Hồ Tây - Ba Vì, được định hướng phát triển thành cực tăng trưởng phía Tây Bắc, gắn liền với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, là vùng đệm xanh sinh thái, vành đai bảo vệ môi trường chiến lược, khu vực bảo tồn đa dạng sinh học.