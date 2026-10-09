Đà Nẵng thu hút đầu tư nước ngoài tăng hơn 2,8 lần so với cùng kỳ

Thu hút FDI vào thành phố 9 tháng tăng gấp hơn 2,8 lần so với cùng kỳ. Ảnh: THÀNH LÂN

Cụ thể, về thu hút FDI, trong 9 tháng đầu năm, thành phố thu hút 681,55 triệu USD, gấp khoảng 2,87 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Đà Nẵng cấp mới 100 dự án với tổng vốn 522,2 triệu USD, tăng cả về số lượng dự án và quy mô vốn so với cùng kỳ năm trước (145,7 triệu USD).

Tính đến nay Đà Nẵng có 1.162 dự án FDI với tổng vốn khoảng 11,28 tỷ USD.

Trong khi đó, vốn đầu tư trong nước vào Đà Nẵng trong 9 tháng đầu năm cũng tăng 183,8% so với cùng kỳ, với tổng vốn đạt 185.760,3 tỷ đồng, gấp khoảng 2,84 lần.

Thành phố cấp mới 66 dự án với tổng vốn 96.084 tỷ đồng, tăng hơn 2,1 lần so với cùng kỳ.

Ở lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận cho 5.305 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt hơn 33.000 tỷ đồng; tăng 8,27% về số doanh nghiệp và 35,65% về số vốn so với cùng kỳ 2025.

Bên cạnh đó, có 2.008 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện quay trở lại hoạt động, tăng 0,35% so với cùng kỳ 2025.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 63.414 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đang hoạt động.