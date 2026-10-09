Thanh Hóa: Tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Nông tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân. (Ảnh: Mai Luận)

Qua rà soát, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt chuẩn hóa, tối ưu hóa quy trình thủ tục hành chính và quy trình nghiệp vụ chuyên môn của 15/15 sở, ngành, với tổng số 3.164 quy trình, giúp tiết kiệm gần 1.000 tỷ đồng/năm.

Thanh Hóa thực hiện tái cấu trúc 54 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai với khoảng 291 hồ sơ mỗi năm; thời gian tuân thủ giảm 56,1%; chi phí tuân thủ giảm 58,7%, tiết kiệm cho người dân và doanh nghiệp trên 145 tỷ đồng/năm, vượt mục tiêu cắt giảm 50% chi phí tuân thủ theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ.

Tại hội nghị giao ban tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 57 và Đề án 06, các cơ quan chức năng yêu cầu Thuế tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm rà soát các trường hợp bị thông báo nợ thuế, phạt tiền chậm nộp trong khi người dân phản ánh đã thực hiện nghĩa vụ; phối hợp với các cơ quan, địa phương kiểm tra, giải quyết và hướng dẫn người dân, tránh để bức xúc kéo dài.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Hoàng Quốc Việt nhấn mạnh, trong giải quyết thủ tục hành chính cần tháo gỡ những vướng mắc ngay tại cơ sở. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ cấp xã thực hiện các thủ tục đất đai sau tái cấu trúc, hoàn thành trước ngày 20/10/2026. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn các đơn vị rà soát việc phân cấp, ủy quyền, làm rõ những nội dung có thể giao cho cấp xã nhưng chưa thực hiện, đề xuất phương án xử lý nhằm giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.