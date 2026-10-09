Xem Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô bứt tốc 'xé gió' qua lồng thép gai dưới nắng gắt
Khẩu lệnh "Đi!" vang lên cắt ngang tiếng gió. Chiến sĩ Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội bật khỏi vạch xuất phát, lao thẳng về phía hàng rào gỗ. Tại Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (phường Kiến Hưng, Hà Nội), bài tập vượt vật cản tổng hợp đang diễn ra với một quy tắc bất di bất dịch. Chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay các huấn luyện viên không biết nói dối. Thành tích đếm bằng phần trăm giây...
Nắng rát hắt xuống Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (phường Kiến Hưng, Hà Nội). Hàng chục nam chiến sĩ dưới 36 tuổi thuộc Phòng Cảnh sát cơ động đang vắt kiệt sức cho chuỗi vật cản liên hoàn. Không có chỗ cho sự hời hợt. Mọi nhịp thở hụt hay cú sảy chân đều bị các giáo viên Tổ điều lệnh, Đội Chính trị - Phòng CSCĐ CATP bám sát, tính toán bằng phần trăm giây.
Cuộc đua bắt đầu từ rất lâu trước khi những bóng áo xanh rêu bước vào vạch xuất phát.
Quán triệt mệnh lệnh từ Chỉ huy phòng, đợt huấn luyện kỹ thuật vượt vật cản năm 2026 mang tính chất bản lề. Yêu cầu đặt ra cực kỳ rắn: 100% nam cán bộ chiến sĩ dưới 36 tuổi phải tham gia tập luyện nghiêm túc. Không chấp nhận việc làm chiếu lệ. Nền tảng thể lực sung mãn và kỹ chiến thuật cá nhân phải được mài giũa sắc bén, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống cơ động chiến đấu đột xuất.
Để hình dung rõ nhất sức ép của vòng chạy, hãy nhìn vào đoạn clip không cắt gọt dài đúng 1 phút 30 giây dưới đây.
Đoạn phim cho thấy sự trơn tru, dứt khoát trong từng nhịp bật nhảy. Nhưng sự trơn tru ấy được đánh đổi bằng hàng giờ nhẩm thuộc lòng các lỗi vi phạm theo Kế hoạch chi tiết đã được chỉ huy Phòng CSCĐ, chỉnh sửa, duyệt. Khung điểm "Xuất sắc" chốt chặt ở mốc dưới 1 phút 44 giây. Chậm hơn 2 phút 16 giây đồng nghĩa với việc vứt bỏ mọi nỗ lực.
Theo sát từng bước chạy của chiến sĩ là các giáo viên thuộc Tổ điều lệnh, quân sự, võ thuật và Đội Chính trị (Phòng Cảnh sát cơ động). Họ cầm còi, bấm đồng hồ, bắt lỗi tại từng chướng ngại vật.
Rời mặt đất, bài tập chuyển sang không gian thẳng đứng. Lực bám ngón tay và sức rướn của cơ lưng xô bị thách thức tột độ.
Vượt qua không gian trên cao, người chiến sĩ CSCĐ - CATP Hà Nội tiếp đến màn đốt thể lực cuối cùng. Lồng thép gai rạch ngang mặt cỏ bãi tập.
Chưa có tiếng còi chấm thi. Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng súng xóc vào hông áo và những giọt mồ hôi chát mặn đổ xuống thao trường Kiến Hưng. Thể lực và kỹ năng đang được đẩy lên giới hạn cao nhất. Đó chính là những giờ rèn cán, luyện quân, sẵn sàng cho mọi tình huống của lực lượng "quả đấm thép" trên mặt trận phòng chống tội phạm của Công an Thủ đô...
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xem-canh-sat-co-dong-cong-an-thu-do-but-toc-xe-gio-qua-long-thep-gai-duoi-nang-gat-post671402.antd