Xem Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô bứt tốc 'xé gió' qua lồng thép gai dưới nắng gắt

Nắng rát hắt xuống Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (phường Kiến Hưng, Hà Nội). Hàng chục nam chiến sĩ dưới 36 tuổi thuộc Phòng Cảnh sát cơ động đang vắt kiệt sức cho chuỗi vật cản liên hoàn. Không có chỗ cho sự hời hợt. Mọi nhịp thở hụt hay cú sảy chân đều bị các giáo viên Tổ điều lệnh, Đội Chính trị - Phòng CSCĐ CATP bám sát, tính toán bằng phần trăm giây.

Cuộc đua bắt đầu từ rất lâu trước khi những bóng áo xanh rêu bước vào vạch xuất phát.

Bước chạy khởi động dậm chân tại chỗ hất tung bụi cát. Dù chỉ là vòng tập luyện, thể lực vẫn phải nạp đầy để đối mặt với cường độ vận động cao. Các huấn luyện viên yêu cầu khởi động rất kỹ để tránh chấn thương trong lúc tập luyện

Khâu giãn cơ đùi và ép dây chằng diễn ra dưới cái nắng đổ lửa.

Quán triệt mệnh lệnh từ Chỉ huy phòng, đợt huấn luyện kỹ thuật vượt vật cản năm 2026 mang tính chất bản lề. Yêu cầu đặt ra cực kỳ rắn: 100% nam cán bộ chiến sĩ dưới 36 tuổi phải tham gia tập luyện nghiêm túc. Không chấp nhận việc làm chiếu lệ. Nền tảng thể lực sung mãn và kỹ chiến thuật cá nhân phải được mài giũa sắc bén, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống cơ động chiến đấu đột xuất.

Những đôi giày thể thao chuyên dụng cày xới mặt đất bãi tập.

Để hình dung rõ nhất sức ép của vòng chạy, hãy nhìn vào đoạn clip không cắt gọt dài đúng 1 phút 30 giây dưới đây.

Đoạn phim ghi lại một vòng chạy bứt tốc liên hoàn vượt 10 chướng ngại vật của chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động. Đạt được thành tích này là không phải dễ, đòi hỏi sự tập luyện thường xuyên

Đoạn phim cho thấy sự trơn tru, dứt khoát trong từng nhịp bật nhảy. Nhưng sự trơn tru ấy được đánh đổi bằng hàng giờ nhẩm thuộc lòng các lỗi vi phạm theo Kế hoạch chi tiết đã được chỉ huy Phòng CSCĐ, chỉnh sửa, duyệt. Khung điểm "Xuất sắc" chốt chặt ở mốc dưới 1 phút 44 giây. Chậm hơn 2 phút 16 giây đồng nghĩa với việc vứt bỏ mọi nỗ lực.

Theo sát từng bước chạy của chiến sĩ là các giáo viên thuộc Tổ điều lệnh, quân sự, võ thuật và Đội Chính trị (Phòng Cảnh sát cơ động). Họ cầm còi, bấm đồng hồ, bắt lỗi tại từng chướng ngại vật.

Tung người qua rào vướng chân. Mũi giày và báng súng phải gập sát. Lính cơ động nằm lòng quy tắc, đây là những tình huống mà công tác hàng ngày của lực lượng chiến đấu mũi nhọn phải thành thục

Lướt qua vật cản. Ở tốc độ bứt nước rút, việc giữ thăng bằng cơ thể và vũ khí sát hông đòi hỏi độ tĩnh cực cao của phần thân trên.

Cú tiếp đất hãm phanh đột ngột trước mép bục mấp mô. Bất kỳ khoảnh khắc loạng choạng nào cũng làm suy giảm đà chạy ngay sau đó.

Rời mặt đất, bài tập chuyển sang không gian thẳng đứng. Lực bám ngón tay và sức rướn của cơ lưng xô bị thách thức tột độ.

Kỹ thuật leo dây đứng. Sợi thừng to bản cứa rát lòng bàn tay. Các chiến sĩ liên tục nhắc nhau sửa tư thế lộn qua xà ngang để tránh phạt 2 giây.

Đu xà vượt chướng ngại. Hai tay bắt buộc phải qua điểm giới hạn khi tụt xuống. Khắc phục ngay trên bãi tập, nếu không mức phạt sẽ dội lên 5 giây.

Kỹ thuật đu dây ngang nhìn từ góc ngược sáng. Người lính vắt ngửa lưng, móc mu bàn chân và gót giày để nhích từng chút trên sợi cáp.

Giáo viên Tổ điều lệnh bám sát mép dây, nắn nót từng nhịp rướn. Chân vừa chạm vạch giới hạn khi đang lơ lửng, lỗi phạt 2 giây lập tức được nhắc nhở để chấn chỉnh.

Vượt qua không gian trên cao, người chiến sĩ CSCĐ - CATP Hà Nội tiếp đến màn đốt thể lực cuối cùng. Lồng thép gai rạch ngang mặt cỏ bãi tập.

Bụi đất tung mù mịt theo nhịp quẫy đạp. Khoảng không phía dưới chỉ rộng vừa đủ cho một thân người nằm sấp.

Ép chặt lồng ngực, dùng cùi chỏ và mũi giày tạo lực đẩy. Khẩu súng trường là vật bất ly thân.

Sự nghiêm túc của các chiến sĩ thể hiện qua từng động tác, nét mặt

Bông hoa trinh nữ màu hồng bên mép rào kẽm gai sắc nhọn. Lấm lem bùn đất là thứ thường trực trên quân phục lính cơ động suốt đợt rèn quân.

Thành viên Đội Chính trị và Tổ điều lệnh trực tiếp bấm giờ tại vạch đích. Bài học khắc cốt ghi tâm luôn được lặp lại, quên súng khi về đích bị phạt tới 20 giây. Toàn bộ cơ thể phải cắt qua mặt phẳng vạch đích mới hoàn thành nhiệm vụ.

Chưa có tiếng còi chấm thi. Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng súng xóc vào hông áo và những giọt mồ hôi chát mặn đổ xuống thao trường Kiến Hưng. Thể lực và kỹ năng đang được đẩy lên giới hạn cao nhất. Đó chính là những giờ rèn cán, luyện quân, sẵn sàng cho mọi tình huống của lực lượng "quả đấm thép" trên mặt trận phòng chống tội phạm của Công an Thủ đô...