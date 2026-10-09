Đại biểu Quốc hội đề nghị cán bộ xã chủ động tìm cách tháo gỡ việc khó cho dân

Không để kiến nghị của người dân dừng ở khâu tiếp nhận

Chiều 9/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Thăng Trường trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai, bồi thường, chế độ người có công, chính sách đối với cán bộ cơ sở và việc giải quyết thủ tục hành chính.

Trao đổi với cử tri, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, thông tin những nội dung chính của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh trách nhiệm theo dõi, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đề cập việc giải quyết kiến nghị của người dân, ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh trách nhiệm của đại biểu Quốc hội không chỉ dừng lại ở tiếp nhận, tổng hợp và chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền mà còn phải theo dõi kết quả giải quyết.

Các kiến nghị cần được phân loại, chuyển đúng cơ quan phụ trách để xem xét, xử lý. Trong quá trình đó, đại biểu Quốc hội phải nắm bắt tiến độ, những khó khăn phát sinh cũng như phản ánh của người dân đối với kết quả giải quyết.

Đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo, Đại biểu Ngọc lưu ý trách nhiệm tiếp nhận, theo dõi quá trình xử lý, bảo đảm các nội dung người dân phản ánh được chuyển đến đúng cơ quan có trách nhiệm.

Ông cũng đề nghị cử tri xã Thăng Trường tiếp tục phản ánh những bất cập trong đời sống, đồng thời theo dõi, giám sát hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Những kiến nghị tại buổi tiếp xúc sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổng hợp, phản ánh tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Việc khó, cán bộ xã phải chủ động tìm cách giải quyết

Cũng tại buổi tiếp xúc, ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chia sẻ những khó khăn của chính quyền cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Khối lượng công việc chuyển về cấp xã lớn, trong khi cán bộ vừa tiếp nhận, bàn giao hồ sơ, vừa giải quyết những vấn đề phát sinh hằng ngày. Vì vậy, một số thủ tục chưa được xử lý đúng tiến độ.

Cử tri xã Thăng Trường nêu kiến nghị liên quan đến đất đai, bồi thường và chế độ chính sách tại buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.

Tuy nhiên, ông Hạ nhấn mạnh khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi không thể là lý do để cán bộ thiếu trách nhiệm với người dân. Khi được phân cấp, phân quyền nhiều hơn, chính quyền cấp xã phải nâng cao năng lực giải quyết công việc, chú trọng thái độ và đạo đức công vụ.

"Bây giờ cơ quan chính quyền không phải là cơ quan hành chính... mà là cơ quan phục vụ. Phục vụ nhân dân", ông Hạ nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội đề nghị cán bộ giải thích, hướng dẫn rõ ràng những thủ tục người dân chưa hiểu, không gây phiền hà, sách nhiễu. Với trường hợp vượt thẩm quyền, cán bộ xã cần chủ động liên hệ cơ quan cấp trên để tìm hướng giải quyết, thay vì yêu cầu người dân tự đi hỏi.

Bên cạnh đó, ông Hạ mong cử tri chia sẻ với những khó khăn ban đầu của bộ máy mới. Những vụ việc phức tạp, nhất là tranh chấp giữa người dân với nhau, cần sự phối hợp của các bên để giải quyết.

Đề cập các kiến nghị về đất đai, ông Hạ nhìn nhận nhiều hồ sơ hình thành từ hàng chục năm trước, giấy tờ không còn đầy đủ, trong khi quy định pháp luật đã nhiều lần thay đổi. Cán bộ hiện nay không trực tiếp chứng kiến quá trình sử dụng đất nên gặp khó khăn khi xác minh, đối chiếu hồ sơ.

Ông Tạ Văn Hạ đề nghị cán bộ xã chủ động tháo gỡ vướng mắc, không để người dân phải tự đi hỏi nhiều nơi khi giải quyết thủ tục hành chính.

Do đó, việc giải quyết phải thận trọng, tránh sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Những kiến nghị liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai, giá bồi thường và các trường hợp còn vướng mắc sẽ được đoàn đại biểu tiếp thu, nghiên cứu để phản ánh trong quá trình hoàn thiện chính sách.

Ông Hạ cũng lưu ý việc xây dựng pháp luật cần tính đến những trường hợp đặc biệt phát sinh trong thực tế, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Liên quan đến chính sách an sinh, cử tri phản ánh mức trợ cấp người có công còn thấp, đồng thời kiến nghị về chế độ đối với con liệt sĩ, người từng bị tù đày, thanh niên xung phong tham gia xây dựng kinh tế và cán bộ không chuyên trách ở thôn.

Ông Hạ ghi nhận các kiến nghị, đồng thời lưu ý việc mở rộng đối tượng thụ hưởng hoặc nâng mức hỗ trợ cần cân nhắc trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách.

Đối với nhu cầu đầu tư giao thông, thủy lợi và các công trình dân sinh, ông đề nghị chính quyền địa phương xác định rõ thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực giải quyết những vấn đề cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản và đời sống người dân.

Những công trình chưa cấp thiết có thể bố trí thực hiện theo từng giai đoạn, tránh đầu tư dàn trải.

Chiều 9/10, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thăng Trường. Trước đó, tại các buổi tiếp xúc cử tri ở xã Xuân Phú, Duy Nghĩa và Việt An, ông Ngọc cũng trao tặng mỗi địa phương 20 phần quà. Như vậy, trong hai ngày 8 và 9/10, ông Nguyễn Khánh Ngọc trao tổng cộng 80 phần quà tại bốn xã, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Khánh Ngọc trao quà, động viên các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thăng Trường.