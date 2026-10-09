Xã Ô Diên lên kế hoạch xử lý các công trình vi phạm phòng cháy, chữa cháy, đất đai, xây dựng

Tổng rà soát để lên lộ trình xử lý vi phạm

Trước đó, từ phản ánh của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về tình trạng một số công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có dấu hiệu vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy (PCCC), chính quyền xã Ô Diên đã khẩn trương thành lập các tổ công tác tổng rà soát trên địa bàn.

Nhiệm vụ của các tổ công tác là trực tiếp xuống hiện trường rà soát, thu thập thông tin hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng công trình xây dựng tại các cơ sở tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, tài

nguyên khoáng sản; lập danh sách chi tiết các vị trí có hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản bao gồm tên tổ chức, cá nhân, vị trí, diện tích, hồ sơ, tài liệu liên quan, hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)..., thời gian thực hiện trong tháng 9-2026.

Toàn xã Ô Diên hiện có 264 cơ sở thuộc diện rà soát, trong đó tập trung nhiều ở các nhóm xưởng mộc, sản xuất gỗ, kho hàng, xưởng may, nhà trọ, cơ sở thu mua phế liệu... Ảnh: HL

Theo yêu cầu đặt ra, việc rà soát phải bảo đảm khách quan, thực chất, tránh hình thức. Đối với các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, ngoài việc kiểm tra điều kiện hoạt động, cần làm rõ diện tích và hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc vật liệu, hoạt động tập kết, vận chuyển cũng như những tác động đến môi trường và giao thông khu vực.

Đối với các hoạt động liên quan đến tài nguyên khoáng sản, việc xác minh nguồn gốc vật liệu, hồ sơ pháp lý và quá trình tập kết, vận chuyển là những nội dung cần được quan tâm. Đây cũng là cơ sở để phân biệt giữa những hoạt động đủ điều kiện theo quy định với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm cần được kiểm tra, xử lý.

Tương tự, với các công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có dấu hiệu vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và PCCC, địa phương cần xác định rõ thời điểm xây dựng, hiện trạng sử dụng, mục đích hoạt động và trách nhiệm của các bên liên quan. Quan trọng hơn, sau kiểm tra phải có biện pháp theo dõi, đôn đốc việc khắc phục. Đây là khâu có ý nghĩa quyết định để tránh tình trạng kiểm tra, lập biên bản nhưng sau đó vi phạm vẫn tồn tại hoặc tái diễn.

Vận động các trường hợp vi phạm tự tháo dỡ trước ngày 30-10

Theo tìm hiểu của phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Diên Nguyễn Khắc Quang vừa ký báo cáo về kết quả tổng rà soát đến thời điểm hết tháng 9-2026.

Một bãi kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Ô Diên. Ảnh: HL

Theo đó, tới thời điểm hiện tại có 264 cơ sở, công trình thuộc diện cần rà soát, tập trung chủ yếu ở nhóm xưởng mộc, sản xuất/chế biến gỗ, kho gỗ - ván ép; kho hàng, kho giàn giáo; xưởng may, dệt, cắt vải, in; nhà trọ/nhà cho thuê; thu mua, tập kết phế liệu; cơ sở, bãi vật liệu xây dựng và các công trình tại khu vực ngoài đê, hành lang bảo vệ đê điều.

Một số khu vực tập trung nhiều cơ sở cần ưu tiên kiểm tra gồm: Khu chế biến lâm sản Dày Kẻ - Liên Trung, khu vực ngoài đê/ven đê Liên Hà - Liên Trung, các cụm Tân Lập, Đông Lai - Liên Hồng và một số khu vực Hạ Mỗ, Hồng Hà.

Trong số 264 cơ sở thì có 47 cơ sở vi phạm về trật tự xây dựng và 21 trường hợp đã có quyết định đình chỉ về PCCC; đồng thời đã thực hiện ngừng cung cấp điện đối với 55 cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện cấp điện sai mục đích, nguy cơ mất an toàn cháy nổ.

Theo UBND xã Ô Diên, trong quá trình rà soát vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc. Nhiều hồ sơ chưa hoàn thiện đầy đủ nguồn gốc đất, loại đất, mục đích sử dụng, thời điểm sử dụng/vi phạm, tình trạng giao/cho thuê/chuyển mục đích và căn cứ xác định hành vi; đặc biệt đối với đất nông nghiệp, đất công, khu vực ngoài đê, hành lang bảo vệ đê điều.

Bên cạnh đó, danh sách chuyên đề công trình sai phép/trái phép có phạm vi rộng nhưng chưa liên kết được với các hồ sơ cũ một số còn thiếu, việc xác định thời điểm xây dựng còn gặp một số khó khăn nhất định, các quyết định xử phạt, kết quả khắc phục/tháo dỡ/cưỡng chế đối với từng hồ sơ, hồ sơ đã qua nhiều thời điểm, công tác quản lý lưu trữ số hóa chưa tốt, cần rà soát thêm.

Cùng với đó, khối lượng hồ sơ lớn, trải trên nhiều địa bàn và lĩnh vực; yêu cầu đồng thời rà soát đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC, điện nước, đăng ký kinh doanh, cư trú và tình trạng hoạt động thực tế tạo áp lực lớn về nhân lực và thời gian. Ngoài ra, việc xử lý dừng/chấm dứt hoạt động, ngừng điện nước, tháo dỡ/cưỡng chế có thể tác động đến việc làm, chỗ ở thuê, hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh kiến nghị; cần tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại và phương án bảo đảm an ninh trật tự.

Thực hiện chủ trương xử lý dứt điểm các vi phạm, xã Ô Diên đang tăng cường tuyên truyền, đối thoại và vận động trực tiếp các hộ dân, chủ cơ sở tự giác chấp hành; chủ động khắc phục tồn tại, di chuyển và tháo dỡ các hạng mục vi phạm theo yêu cầu. Mốc thời gian được đặt ra là trước ngày 30-10-2026. Các hộ, cơ sở thuộc diện phải khắc phục được vận động hoàn thành việc di chuyển, tháo dỡ trong thời gian này. Sau thời hạn trên, đối với trường hợp không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các bước xử lý tiếp theo, trong đó có cưỡng chế tháo dỡ theo quy định pháp luật.