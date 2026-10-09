Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Ngày 9/10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tại xã Phú Hòa Đông, rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng và yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đoạn cao tốc qua địa bàn thành phố dài khoảng 24,7km, đi qua 5 xã gồm Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Củ Chi và Tân An Hội. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 217,65ha, ảnh hưởng đến 2.118 trường hợp.

Đến nay, có 1.993 trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đạt 94,1%, với tổng kinh phí hơn 5.064 tỷ đồng. Số trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng là 2.089, đạt 98,63%, tương ứng diện tích 185,17ha.

Dù kết quả đạt tỷ lệ cao, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra tại cuộc họp giao ban trước đó.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết những trường hợp còn tồn đọng, phấn đấu hoàn thành công tác này trong tháng 10/2026.

Đoàn công tác UBND TP.HCM kiểm tra thực địa dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tại xã Phú Hòa Đông.

Một trong những nội dung cần sớm tháo gỡ là việc bố trí tái định cư và hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân trong thời gian chờ nhận nền. Khu tái định cư phục vụ dự án tại xã Nhuận Đức dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026.

Trước đó, ngày 7/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã đề nghị UBND thành phố xác định công tác bàn giao mặt bằng dự án là nhiệm vụ cấp bách, nhằm đáp ứng yêu cầu thi công.

Ngày 7/10, UBND TP.HCM giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố và các địa phương liên quan rà soát cơ sở pháp lý, điều kiện, đối tượng được hỗ trợ tiền tạm cư. Các đơn vị phải tham mưu, đề xuất để UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 10/10.

Đối với những khó khăn liên quan đến tái định cư, tiền tạm cư, nhà xưởng, cây trồng và vật nuôi, ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các đơn vị hướng dẫn cụ thể, rà soát từng trường hợp để đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi của người dân và tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra tại dự án.

Các địa phương tiếp tục vận động, giải thích chính sách đối với những hộ chưa bàn giao mặt bằng, đồng thời chủ động giải quyết từng trường hợp trên tinh thần linh hoạt, hạn chế tối đa việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Công tác rà soát hồ sơ phải được thực hiện đầy đủ, song song với việc phối hợp Công an TP.HCM xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Tại buổi kiểm tra, đại diện liên danh nhà thầu gồm Tổng công ty Đầu tư xây dựng 194 và Công ty cổ phần Lizen cam kết hoàn thành các hạng mục trước tháng 11/2028, bảo đảm mục tiêu đưa toàn tuyến vào khai thác.

Do thời tiết bất lợi và việc tiếp cận mặt bằng còn gặp khó khăn, nhà thầu dự kiến huy động toàn bộ máy móc, thiết bị trong tháng 11 và 12/2026. Đơn vị cũng sẽ tổ chức thông tuyến đường công vụ từ TP.HCM đi Mộc Bài để phục vụ thi công dọc tuyến.

Việc sớm bàn giao mặt bằng có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ triển khai dự án, giúp nhà thầu tiếp cận công trường, tổ chức thi công các hạng mục và bảo đảm kế hoạch hoàn thành toàn tuyến.