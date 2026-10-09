Hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc phù hợp bộ máy mới

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 25/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 369/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2026.

Nghị định được ban hành nhằm bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho xã hội, sử dụng hiệu quả tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, đây là cơ sở để bố trí, quản lý, sử dụng, sắp xếp, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy, hệ thống chức danh, chức vụ sau khi sắp xếp, tinh gọn.

Bộ Tài chính triển khai Nghị định số 369/2026/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc.

Về nguyên tắc áp dụng, tiêu chuẩn, định mức được xác định theo từng chức danh, chức vụ. Người giữ nhiều chức danh, chức vụ áp dụng tiêu chuẩn, định mức cao nhất. Tiêu chuẩn, định mức để rà soát được xác định theo tổng diện tích của các loại diện tích quy định tại Nghị định. Phần diện tích này tính cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công.

Trường hợp được giao quản lý, sử dụng nhiều trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tiêu chuẩn, định mức được xác định trên tổng diện tích toàn bộ các trụ sở, cơ sở được giao. Tiêu chuẩn, định mức không bao gồm diện tích vật kiến trúc và các tài sản khác (trừ nhà).

Nghị định quy định việc rà soát, xử lý phần diện tích lớn hơn tiêu chuẩn, định mức trong nhiều trường hợp. Đó là các trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chấm dứt hoạt động, tổ chức lại đơn vị cấp trên, thay đổi cơ quan quản lý, cơ cấu tổ chức, phân cấp quản lý, cùng các trường hợp giao, điều chuyển khác.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận được phép sử dụng phần diện tích lớn hơn tiêu chuẩn, định mức nếu phần diện tích đó không vượt quá 300 m². Trường hợp vượt quá 300 m², đơn vị cũng được sử dụng nếu hết thời hạn đăng tải thông tin mà không có cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận phù hợp.

Tiêu chuẩn, định mức được rà soát theo chu kỳ 5 năm. Kỳ rà soát đầu tiên thực hiện trong quý I/2027, thời điểm chốt số liệu là ngày 01/01/2027. Diện tích được ổn định trong kỳ là toàn bộ diện tích trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao quản lý, sử dụng. Một số trường hợp được loại trừ, như sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền, hoặc thay đổi chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức làm thay đổi tiêu chuẩn, định mức.

Về diện tích làm việc của các chức danh, Nghị định cập nhật theo nhóm, bậc chức danh, chức vụ quy định tại Quy định số 368-QĐ/TW ngày 08/9/2025 (được điều chỉnh theo Kết luận số 31-KL/TW ngày 11/5/2026). Việc cập nhật bảo đảm chức danh, chức vụ cùng nhóm, cùng bậc được áp dụng thống nhất. Các chức danh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định số 368-QĐ/TW được cập nhật theo Luật Cán bộ, công chức năm 2025, gắn với chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm.

Nghị định cũng bổ sung diện tích làm việc tại cơ sở hoạt động sự nghiệp hiện có đối với người có học hàm giáo sư, phó Giáo sư. Bên cạnh đó, Nghị định điều chỉnh, bổ sung thẩm quyền quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp.

Đối với diện tích sử dụng chung, diện tích chuyên dùng, Nghị định bổ sung, hoàn thiện các loại diện tích phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó có phòng phục vụ hạ tầng số, điều khiển thông minh, quản lý, vận hành tòa nhà. Nghị định cũng bổ sung phòng thí nghiệm, kho mẫu vật, khu xử lý kỹ thuật chuyên ngành và các diện tích phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù. Diện tích sử dụng chung không quá 100% tổng diện tích làm việc của các chức danh và được phân bổ cho từng loại diện tích cụ thể.

Nghị định quy định xử lý chuyển tiếp đối với ba nhóm trường hợp. Thứ nhất là, dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp đã được phê duyệt trước ngày Nghị định có hiệu lực. Thứ hai là, tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành. Các tiêu chuẩn, định mức này được tiếp tục áp dụng đến khi cơ quan, người có thẩm quyền có quyết định mới. Thứ ba là, các trường hợp sắp xếp, thay đổi cơ quan quản lý, phân cấp quản lý phát sinh trước ngày Nghị định có hiệu lực.