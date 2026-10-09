Hà Nội công bố danh mục hơn 290 công trình, dự án khánh thành, khởi công, triển khai thực hiện

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và đại diện nhà đầu tư tham dự Lễ công bố danh mục dự án, khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện. (Ảnh: Văn Thành)

Dự lễ công bố có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo đại diện Sở Tài chính Hà Nội, trong đợt kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng Thủ đô, thành phố Hà Nội công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư gần 385.000 tỷ đồng; trong đó, vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm hơn 91%.

Trong dịp này có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng, trong đó có 18 công trình, dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng, gồm bốn công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và đại diện nhà đầu tư thực hiện nghi lễ khởi công các dự án. (Ảnh: Văn Thành)

Bốn công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, gồm các đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5, đường song hành Vành đai 4-Vùng Thủ đô, Bến xe khách Yên Sở và Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, nâng cao năng lực kết nối, phục vụ nhu cầu đi lại và chăm sóc sức khỏe của người dân.

Còn số14 dự án khởi công mới, có những dự án lớn trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật và phát triển công nghiệp, như dự án tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Cảng thủy nội địa Giang Biên và Khu công nghiệp Tiến Thắng.

Trong lĩnh vực môi trường và phát triển đô thị bền vững, có dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, sông Cầu Bây và hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 - Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô, nâng cao khả năng thu gom, xử lý nước thải, cải tạo dòng chảy, nâng cao năng lực thoát nước và chỉnh trang cảnh quan, cải thiện chất lượng môi trường.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực giáo dục, cóba dự án đầu tư xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học hiện đại, đồng bộ tại các xã Thạch Thất, Sóc Sơn và Phù Đổng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực trong tình hình mới.

Phát biểu tại Lễ công bố danh mục các công trình, dự án khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật và triển khai thực hiện chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Điểm đáng chú ý trong danh mục lần này là khả năng huy động nguồn lực xã hội, với vốn ngoài ngân sách chiếm hơn 91% tổng mức đầu tư của 292 công trình, dự án. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong quá trình phát triển Thủ đô.

Đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định: Thành phố Hà Nội tiếp tục xác định ngân sách nhà nước tập trung đầu tư những công trình hạ tầng thiết yếu, các lĩnh vực phục vụ lợi ích công cộng và những nhiệm vụ cần vai trò dẫn dắt của Nhà nước.

Bên cạnh đó, thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào những lĩnh vực phù hợp. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực, có trách nhiệm; đồng thời yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm các cam kết về tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án.