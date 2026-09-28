Thời cơ của Williams Minh Hoàng

Nguyễn Xuân Son phải nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ Trần Huy Thọ khi rời sân và không thể tiếp tục thi đấu.

"Chấn thương của Son không nghiêm trọng và tuyển Việt Nam vẫn có phương án thay thế. Các cầu thủ khác sẽ khỏa lấp khoảng trống mà cậu ấy để lại. Tôi tin tuyển Việt Nam sẽ làm được điều đó. Ngoài 11 cái tên đá chính, mọi cầu thủ khác đều có giá trị. Tất cả đang nỗ lực vì màu cờ sắc áo", HLV Kim Sang-sik chia sẻ trong phần họp báo sau trận tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 tối 26/9 ở bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Việc Xuân Son phải nghỉ từ 4 tới 6 tuần và chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 là tổn thất lớn với tuyển Việt Nam. Song, các "Chiến binh sao vàng" có những sự thay thế chất lượng.

Cờ đến tay Lee Williams Minh Hoàng

Lee Williams Minh Hoàng là ứng viên số một cho vị trí trung phong khi Xuân Son không thể tiếp tục đồng hành cùng tuyển Việt Nam. Chân sút cao 1,9 m nhận được nhiều lời khen trong ngày ra mắt tuyển Việt Nam nhờ màn trình diễn tích cực. Ngoài pha kiến tạo cho Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất, Minh Hoàng cũng gây ấn tượng với lối chơi đơn giản, những pha di chuyển hợp lý và thái độ hết mình mỗi khi hỗ trợ phòng ngự.

"Hoàng còn trẻ và mang lại rất nhiều năng lượng cho tuyển Việt Nam. Nhưng tôi không cho rằng cậu ấy chỉ đơn thuần là cầu thủ trẻ. Nếu duy trì phong độ tốt như hiện tại, tôi tin Hoàng có thể trở thành một trong những tuyển thủ Việt Nam hay nhất. Cậu ấy là nhân tố rất quan trọng với toàn đội", HLV Kim Sang-sik đánh giá về số 11 khi trả lời họp báo ở sân Sijalak Haraput, Bandung (Indonesia).

"Trận này, những tân binh như Hoàng chơi rất tốt", Đình Bắc nhận xét. Nhiều người không nghĩ đây là trận đầu của Minh Hoàng trong màu áo tuyển Việt Nam, mà có cảm giác cầu thủ từng ăn tập lò Blackburn Rovers đã chinh chiến cùng các "Chiến binh sao vàng" trong thời gian dài. Minh Hoàng đang cho thấy khả năng hòa nhập tốt với các đồng đội mới và làm quen nhanh với lối chơi của HLV Kim.

Minh Hoàng khởi đầu suôn sẻ trong màu áo tuyển Việt Nam.

Theo HLV trưởng CLB Công an TP.HCM, Lê Huỳnh Đức, Minh Hoàng thuộc mẫu tiền đạo làm tường, càn lướt, gây áp lực tốt cũng như di chuyển thông minh. Về tinh thần thi đấu, ông cho biết số 66 chăm chỉ và năng nổ.

Với Minh Hoàng, việc đá chính thay Xuân Son có ý nghĩa hơn thế.

Cầu thủ sinh năm 2007 mới 19 tuổi và mới chỉ có đợt hội quân đầu tiên cùng tuyển Việt Nam. Việc được đá chính thường xuyên ngay trong giải đấu đầu tiên cùng các "Chiến binh sao vàng" khi chưa bước sang tuổi 20 có lẽ là điều Minh Hoàng chưa từng nghĩ tới trong những ngày tháng chờ nhận quốc tịch.

Ban đầu, nhiều người dù đánh giá cao tiền đạo Việt kiều Anh, nhưng chỉ nghĩ Minh Hoàng nhiều khả năng đóng vai kép phụ do còn quá trẻ, từ đó có thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm, học hỏi và làm quen để cống hiến cho các cấp độ tuyển Việt Nam trong tương lai. Nhưng giờ đây, sau khi Xuân Son phải về Việt Nam sớm, Minh Hoàng trở thành niềm hy vọng số một ở vị trí số 9.

Suất đá chính ở giải của FIFA và mang trên mình kỳ vọng giúp tuyển Việt Nam vô địch, đây vừa là động lực, cơ hội, nhưng cũng là áp lực với sao mai còn rất trẻ này. Nếu chớp thời cơ và thi đấu bùng nổ, vị thế cũng như danh tiếng của Minh Hoàng sẽ lên tầm cao mới. Đây là thời điểm em út của tuyển Việt Nam cần chứng minh bản lĩnh.

Đình Bắc và Minh Hoàng là hai gương mặt có thể thay Xuân Son.

Những phương án khác

Ngoài Minh Hoàng, HLV Kim còn hai lựa chọn cho vị trí trung phong là Đình Bắc và Phạm Gia Hưng. Gia Hưng giàu kinh nghiệm hơn Minh Hoàng, nhưng chỉ là kép phụ và là nhân tố không quá nổi bật. Trong khi đó, Đình Bắc vốn thường xuyên được ông Kim sử dụng ở vị trí tiền đạo cánh trái.

Nếu chiến lược gia người Hàn Quốc đẩy cậu học trò quê Nghệ An lên chơi cao nhất, tuyển Việt Nam vẫn còn những gương mặt khác ở vị trí tiền đạo cánh trái là Nguyễn Hai Long, Nguyễn Tài Lộc và tân binh Việt kiều Đăng Khoa.

Dẫu vậy, ở tuyển Việt Nam, Đình Bắc quen đá biên trái hơn chơi trung phong. Theo thống kê của Transfermarkt, chân sút sinh năm 2004 đã chơi 10 trận cho tuyển Việt Nam ở vị trí tiền đạo cánh trái và chỉ có 4 trận đá cắm. Ở giải gần nhất là ASEAN Cup 2026, cả 5 bàn thắng và 1 kiến tạo của Đình Bắc đều xuất hiện khi số 9 chơi dạt cánh. Cả giải, Đình Bắc chỉ có 1 hiệp đá cắm là 45 phút đầu tiên trong trận bán kết lượt về gặp Malaysia, nhưng gần như không có bất kỳ dấu ấn nào.

Xét về vị trí, thể hình lẫn khả năng kết hợp, Lee Williams Minh Hoàng là lựa chọn an toàn nhất để thay thế Xuân Son.

Xếp hạng bảng B sau loạt trận đầu tiên ngày 26/9. Đồ họa: FIFA.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng bảng. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines Tối 26/9, Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.

Nam Giang