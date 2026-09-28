Madam Pang đưa ra quyết định quan trọng trước đại chiến với tuyển Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa chính thức gia hạn hợp đồng với HLV Anthony Hudson đến tháng 2/2028. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng dành cho nhà cầm quân người Anh sau những dấu ấn ban đầu cùng tuyển Thái Lan.

Theo thông báo từ FAT, hợp đồng cũ của HLV Anthony Hudson dự kiến kéo dài đến tháng 2/2027, thời điểm kết thúc vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, Madam Pang đã quyết định gia hạn thêm một năm, qua đó thể hiện sự tin tưởng lớn dành cho chiến lược gia sinh năm 1981.

Madam Pang đã quyết định gia hạn hợp đồng cho HLV HLV Anthony Hudson trước trận Thái Lan gặp tuyển Việt Nam. Ảnh: FAT

HLV Anthony Hudson được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Thái Lan từ tháng 11/2025. Dưới sự dẫn dắt của ông, “Voi chiến” đã giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 và đang hướng tới mục tiêu chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026.

Thông tin gia hạn hợp đồng được công bố trong thời điểm rất đáng chú ý, khi tuyển Thái Lan chuẩn bị bước vào trận đấu được xem là “chung kết sớm” của bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 với tuyển Việt Nam.

Ở trận ra quân, Thái Lan đã thể hiện sức mạnh đáng gờm bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan. Tiền đạo Teerasak Poeiphimai lập hat-trick, trong khi Jude Bell đóng góp một bàn thắng. Kết quả này giúp Thái Lan tạm thời chiếm ưu thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam cũng có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Philippines 1-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Đình Bắc. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik phải đón nhận tổn thất lớn khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son dính chấn thương cơ đùi sau và dự kiến nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần.

Với thể thức chỉ chọn đội nhất bảng vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan vào ngày 29/9 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đội giành chiến thắng sẽ nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua đến trận đấu tranh chức vô địch.

Việc được FAT gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến với tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin cho HLV Anthony Hudson. Nhưng áp lực cũng không hề nhỏ, bởi người hâm mộ Thái Lan kỳ vọng ông sẽ giúp “Voi chiến” vượt qua đối thủ lớn nhất khu vực để tiến gần hơn đến ngôi vương Đông Nam Á.