Đội tuyển Việt Nam: Vạn sự khởi đầu nan

Khởi đầu chưa như ý

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động, tổ chức tấn công tương đối mạch lạc và sớm có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, sau khi có lợi thế, đội tuyển không duy trì được sức ép cần thiết.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã có một trận đấu khó khăn hơn dự kiến

Tuyến giữa nhiều thời điểm mất quyền kiểm soát, đặc biệt khi Hoàng Đức chưa đạt thể trạng tốt nhất còn Quang Hải vắng mặt vì chấn thương. Khi khả năng giữ bóng và điều tiết trận đấu suy giảm, hàng phòng ngự cũng thường xuyên phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm.

Bàn thắng không được công nhận của Kenji Nishioka ở cuối trận là minh chứng rõ nhất cho sức ép mà Philippines tạo ra. VAR xác định tiền đạo đội chủ nhà rơi vào thế việt vị, qua đó giúp Việt Nam tránh nguy cơ bị gỡ hòa.

Sau trận đấu, chính HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển đã có phần may mắn để giành trọn 3 điểm.

Đối thủ đã khác

Thực tế, Philippines không còn là đội bóng dễ đối phó như trước. Sau khi bị loại sớm tại ASEAN Cup 2026, họ có sự thay đổi đáng kể về lực lượng với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Động lực thể hiện mình tại giải đấu do FIFA tổ chức cũng giúp Philippines nhập cuộc với quyết tâm rất cao.

Đội tuyển Philippines (áo trắng) hiện tại mạnh hơn so với ASEAN Cup 2026

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam bước vào giải với sự chuẩn bị tương đối gấp gáp. Đội chỉ có 6 ngày hội quân và 3 buổi tập trước trận đấu chính thức.

Các tuyển thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại CLB nên khó đạt trạng thái thể lực và phong độ tối ưu. Quỹ thời gian ngắn cũng khiến những nhân tố mới chưa thể hòa nhập hoàn toàn với hệ thống chiến thuật.

Bên cạnh đó, hàng loạt trụ cột vắng mặt như Quang Hải, Thành Chung, Văn Vĩ, Văn Hậu và vấn đề thể trạng của Hoàng Đức khiến HLV Kim Sang-sik phải tính toán lại cách vận hành đội hình. Những xáo trộn này phần nào lý giải vì sao Việt Nam chưa thể tạo ra thế trận ổn định.

Tín hiệu tích cực từ những nhân tố mới

Dù vậy, chiến thắng trước Philippines vẫn mang đến những điểm sáng đáng ghi nhận. Adou Leygley Minh tạo cảm giác chắc chắn ở hàng thủ, trong khi Ngô Đăng Khoa gây ấn tượng bằng tốc độ và sự năng nổ sau khi được tung vào sân.

Ngô Đăng Khoa (số 16) có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam

Đáng chú ý nhất là Williams Minh Hoàng. Tiền đạo 19 tuổi cho thấy kỹ thuật, khả năng giữ bóng và phối hợp tốt với các đồng đội. Chính anh thực hiện đường chuyền để Đình Bắc ghi bàn duy nhất của trận đấu. Khi Xuân Son không thể tiếp tục giải đấu vì chấn thương, sự hiện diện của Williams Minh Hoàng càng trở nên quan trọng.

Ba điểm là điều quan trọng nhất, nhưng trận đấu cũng nhắc nhở đội tuyển Việt Nam rằng hành trình phía trước sẽ không dễ dàng. Trước mắt là Thái Lan, đối thủ vừa thắng Pakistan 4-0.

Muốn tạo thế chủ động trong cuộc đua tại bảng B, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu, hạn chế sai sót và tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra.