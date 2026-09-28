Klopp đi vào lịch sử theo cách cay đắng

Rạng sáng 28/9, "Die Mannschaft" bất ngờ thua Hy Lạp với tỷ số 0-1 dù được chơi trên sân nhà thuộc lượt trận thứ 2 bảng B Nations League. Với một trận hòa và một thất bại, nhà cầm quân 59 tuổi tạo nên khởi đầu tệ nhất trong lịch sử của một HLV trưởng tuyển Đức.

Klopp là người thứ ba không thể giành chiến thắng ở cả hai trận đầu dẫn dắt "Mannschaft", sau Sepp Herberger năm 1937 và Helmut Schon năm 1965. Tuy nhiên, Herberger và Schon đều có được 2 điểm nhờ hai trận hòa, trong khi Klopp mới chỉ giành 1 điểm.

Herberger mở màn nhiệm kỳ bằng trận hòa 2-2 với Italy tại sân Olympiastadion ở Berlin vào tháng 11/1936. Hơn hai tháng sau, Đức tiếp tục hòa Hà Lan với cùng tỷ số 2-2 tại Dusseldorf.

Dù khởi đầu không thắng, Herberger sau đó trở thành một trong những HLV có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử bóng đá Đức. Năm 1954, ông đưa "Die Mannschaft" đến chức vô địch World Cup tại Thụy Sĩ, tạo nên một trong những chiến tích đáng nhớ nhất của bóng đá nước này.

Trường hợp của Helmut Schon cũng tương tự. Ông bắt đầu công việc bằng hai trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Thụy Điển và Italy. Schon sau đó dẫn dắt Đức trong 139 trận, giành chức vô địch EURO 1972 trước khi đăng quang World Cup 1974 trên sân nhà.

Klopp được bổ nhiệm hồi tháng 7, kế nhiệm Julian Nagelsmann sau chiến dịch World Cup 2026 gây thất vọng. Ông ký hợp đồng 4 năm, kéo dài đến năm 2030, qua đó có thể dẫn dắt Đức tại EURO 2028 và World Cup 2030.

Theo truyền thông Đức, Klopp nhận mức lương khoảng 7 triệu euro mỗi năm. Tuy nhiên, sau hai trận đầu tiên, ông đang gặp sức ép rất lớn. Lịch sử cho thấy khởi đầu tệ không đồng nghĩa với một nhiệm kỳ thất bại. Nhưng Klopp rõ ràng cần nhanh chóng giúp Đức tìm lại chiến thắng.