Số phận Haaland ra sao nếu Man City xuống hạng?

Tương lai dàn sao Man City bị đặt dấu hỏi sau thông tin CLB vi phạm 114 trong 115 cáo buộc tài chính và có thể đối diện án phạt nặng, bao gồm cả xuống hạng.

Riêng với chân sút Erling Haaland, ngay cả kịch bản xuống hạng cũng chưa đủ để mở đường cho tiền đạo người Na Uy rời sân Etihad.

Erling Haaland còn hợp đồng với Man City đến năm 2034 và không có điều khoản giải phóng tự động nếu CLB xuống hạng. Ảnh: Man City.

Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, hợp đồng giữa Haaland và Man City không có điều khoản giải phóng trong trường hợp CLB bị xuống hạng. Thỏa thuận cũng không kèm cơ chế cho phép Haaland đơn phương rời sân Etihad nếu đội bóng rơi vào những hoàn cảnh đặc biệt khác.

Điều đó đồng nghĩa, ngay cả khi xảy ra án phạt đẩy Man City khỏi Ngoại hạng Anh, cũng không thể tự động giải phóng chân sút 26 tuổi. Muốn chia tay, Haaland vẫn phải chờ Man City đồng ý hoặc một CLB khác đạt thỏa thuận chuyển nhượng với đội chủ sân Etihad.

Sự ràng buộc càng đáng chú ý bởi Haaland còn hợp đồng đến năm 2034. Anh ký giao kèo dài hạn với Man City vào tháng 1/2025, qua đó trao cho CLB quyền kiểm soát tương lai của một trong những chân sút giá trị nhất thế giới trong nhiều năm.

Chi tiết này được hé lộ đúng thời điểm Man City đối diện biến động lớn ngoài sân cỏ. Đội bóng thành Manchester được cho là bị kết luận vi phạm 114 trong 115 cáo buộc liên quan các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh, dù án phạt chưa được công bố và CLB chuẩn bị kháng cáo.

Các kịch bản được nhắc tới gồm phạt tiền, trừ điểm, thậm chí loại khỏi Ngoại hạng Anh. Nếu mức phạt nghiêm khắc nhất trở thành hiện thực, tương lai của hàng loạt cầu thủ Man City chắc chắn bị đặt dấu hỏi, nhưng Haaland vẫn sở hữu một 'lối thoát' có sẵn trong hợp đồng.

Tiền đạo người Na Uy vẫn là một trong những tài sản giá trị nhất của đội chủ sân Etihad giữa biến động ngoài sân cỏ. Ảnh: Man City.

Đây cũng là lợi thế lớn của Man City trong trường hợp các ông lớn châu Âu tìm cách tận dụng biến cố để tiếp cận chân sút người Na Uy.

Vì không có điều khoản giải phóng vì xuống hạng, đội chủ sân Etihad vẫn giữ quyền quyết định mức giá cũng như có bán Haaland hay không.