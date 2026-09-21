Theo nhịp trống lân...

Nơi nào diễn ra múa lân, nơi đó chật kín người xem và cổ vũ. Ảnh: ĐIỆN NGỌC

Những năm trước đây, tại Quảng trường 24/3, phường Bàn Thạch (UBND thành phố Tam Kỳ cũ) hầu như không năm nào bỏ sót chương trình tổ chức Đêm hội trăng rằm. Các bậc phụ huynh, thầy cô giáo cùng các em học sinh đến tham dự đông vui.

Những pha nhào lộn tuyệt đẹp. Ảnh: ĐIỆN NGỌC

Sau khi các nghi thức của Đêm hội kết thúc, hàng chục đoàn lân sư rồng tỏa về các ngã đường, các khu dân cư trình diễn những điệu múa đẹp mắt hòa theo nhịp trống thu hút đông đảo các bậc phụ huynh đưa con nhỏ theo xem; các hộ gia đình, các cơ quan, trường học sẵn sàng hợp tác để các đoàn biểu diễn tạo nên không khí tưng bừng, náo nhiệt.

Thay nhau biểu diễn trên cao. Ảnh: ĐIỆN NGỌC

Người và các phương tiện tham gia giao thông đông đúc nhưng tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông được đảm bảo.

Những điệu múa khó thu hút khá đông người xem. Ảnh: ĐIỆN NGỌC

Những bước đi uyển chuyển tạo nên những khúc vòng lượn đẹp mắt của con rồng. Ảnh: ĐIỆN NGỌC

Chào hỏi người cao tuổi trước khi biểu diễn. Ảnh: ĐIỆN NGỌC

Song lân biểu diễn tại lễ hội. Ảnh: ĐIỆN NGỌC

Pha nhào lộn đẹp được đánh giá cao tại hội thi lân, sư, rồng gần đây. Ảnh: ĐIỆN NGỌC

Tiết mục phun lửa trên cao. Ảnh: ĐIỆN NGỌC

Chăm chú theo dõi rồng nhào lộn trên cao. Ảnh: ĐIỆN NGỌC