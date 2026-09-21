Theo nhịp trống lân...
Vào những dịp lễ, tết nhất là Tết Trung thu, ở khắp các đường làng ngõ phố từ thành thị đến nông thôn của Đà Nẵng lại rộn ràng tiếng trống múa lân và lung linh những ánh đèn lồng tạo nét văn hóa đặc trưng của một thành phố đầy năng động.
Những năm trước đây, tại Quảng trường 24/3, phường Bàn Thạch (UBND thành phố Tam Kỳ cũ) hầu như không năm nào bỏ sót chương trình tổ chức Đêm hội trăng rằm. Các bậc phụ huynh, thầy cô giáo cùng các em học sinh đến tham dự đông vui.
Sau khi các nghi thức của Đêm hội kết thúc, hàng chục đoàn lân sư rồng tỏa về các ngã đường, các khu dân cư trình diễn những điệu múa đẹp mắt hòa theo nhịp trống thu hút đông đảo các bậc phụ huynh đưa con nhỏ theo xem; các hộ gia đình, các cơ quan, trường học sẵn sàng hợp tác để các đoàn biểu diễn tạo nên không khí tưng bừng, náo nhiệt.
Người và các phương tiện tham gia giao thông đông đúc nhưng tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông được đảm bảo.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/theo-nhip-trong-lan-3352713.html