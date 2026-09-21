'Xứ sở Ánh trăng' đưa Trung thu lên sóng VTV

Câu chuyện bắt đầu khi Trăng bất ngờ biến mất ngay trước thời điểm “Xứ sở Ánh trăng” mở cửa. Bác Trâu vàng, chú Cuội và những đám Mây trở thành những nhân vật chính trong hành trình đi tìm Trăng. Từ một cuộc phiêu lưu dành cho trẻ nhỏ, câu chuyện dần mở ra nhiều lát cắt về đời sống Trung thu, từ những món đồ chơi truyền thống đến không khí lễ hội và những khoảnh khắc gia đình quây quần.

Trên đường đi, các nhân vật lần lượt gặp những không gian và câu chuyện khác nhau, từ ký ức Trung thu của thế hệ lớn tuổi đến không khí sôi động của Lễ hội Trung thu ở Thành Tuyên cùng nhịp sống hiện đại của người trẻ và những câu chuyện trong một gia đình nhiều thế hệ.

Cuối hành trình, các nhân vật nhận ra Trăng thực tế chưa từng biến mất mà điều thay đổi là con người ngày càng ít dành thời gian nhìn lên bầu trời, trò chuyện với người thân và giữ lại những khoảng thời gian dành cho gia đình. Từ đó, câu chuyện về Trăng trở thành câu chuyện về việc mỗi người tìm lại phần tuổi thơ và sự gắn kết vốn có trong cuộc sống.

Theo chia sẻ từ êkip sản xuất, không gian của chương trình sẽ được chia thành 3 khu vực chính. Trong đó, khu vực "Phố đồ chơi" gắn với những hình ảnh quen thuộc của Trung thu truyền thống như: tò he, phỗng đất, đèn ông sao, mâm cỗ... Tại đây, các nghệ nhân xuất hiện để giới thiệu cách làm đồ chơi, qua đó đưa những món đồ từng quen thuộc với nhiều thế hệ đến gần hơn với trẻ em hôm nay.

Tiếp đó, khu vực "Sân ga bí mật" lại đưa câu chuyện sang một hướng khác. Đó là một người cha đưa các con về quê, nhưng chuyến đi không chỉ là hành trình trở về với ông bà. Qua nhân vật Tồng Tộc, người có khả năng đọc được những suy nghĩ bí mật, câu chuyện dần hé lộ những điều người lớn đôi khi khó nói thành lời. Chuyến tàu vì thế cũng trở thành hành trình người cha trở về với tuổi thơ của mình và hiểu hơn về cha mẹ.

Cuối cùng, khu vực "Quảng trường Ánh sáng" là nơi các tiết mục được mở rộng về quy mô với hình ảnh những vì sao dân gian như: Sao Mai, Sao Hôm, Sao Lưỡi cày và Sao Gầu sòng. Những hình tượng quen thuộc này được đưa vào câu chuyện về ước mơ, tình yêu thương và sự sẻ chia trong cộng đồng.

Bên cạnh trường quay, êkíp còn đưa chương trình đến những địa điểm gắn với không khí Trung thu tại Hà Nội và Tuyên Quang như hình ảnh từ Lễ hội Thành Tuyên và phố đồ chơi Hàng Buồm được đưa vào mạch chương trình, tạo sự chuyển đổi giữa không gian lễ hội đông vui và những góc nhỏ gần gũi của đời sống.

Phần âm nhạc kết hợp những ca khúc quen thuộc như: “Rước đèn tháng Tám”, “Chiếc đèn ông sao”, “Trăng ơi”, “Tìm trăng”...Các tiết mục được đặt trong hệ thống sân khấu có bản đồ “Xứ sở Ánh trăng”, mặt trăng chuyển động, đoàn tàu và hiệu ứng mây khói. Chương trình cũng có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nhí cùng các nhân vật được xây dựng riêng cho câu chuyện.

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến lên sóng đến với khán giả vào ngày 25-9 tới trên kênh VTV1. Thông qua câu chuyện tìm kiếm vầng Trăng, chương trình hướng đến một thông điệp giản dị, đó là khi mỗi người vẫn giữ được sự tò mò, niềm vui và những ký ức trong trẻo của tuổi thơ, Trung thu vẫn có thể là dịp để các thành viên trong gia đình ngồi lại bên nhau.