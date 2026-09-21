Mùa thu hoạch chà là tại Sudan

Vào mùa thu hoạch, người nông dân trèo lên những cây chà là cao để cắt các buồng quả, sau đó phân loại và phơi hoặc đóng gói để tiêu thụ. Chà là không chỉ là một loại cây ăn quả phổ biến mà còn gắn bó lâu đời với đời sống và sinh kế của nhiều cộng đồng nông thôn Sudan.

Nông dân thu hoạch chà là tại vùng Al-Baja, miền Bắc Sudan, ngày 20/9/2026