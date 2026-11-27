Là giáo viên dạy Ngữ văn tại Trường THPT Trần Bình Trọng - Phân hiệu (xã Cam Lâm), sau những giờ lên lớp, bà Phùng Thị Diệu Hương (thôn Bãi Giếng Nam, xã Cam Lâm) lại dành thời gian nghiên cứu, sản xuất bột ngũ cốc. Từ những loại nông sản quen thuộc, bà tìm tòi, chế biến thành sản phẩm mang dấu ấn riêng, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Tìm tòi, hoàn thiện sản phẩm

Năm 2018, bà Hương bắt đầu tìm hiểu, học cách làm bột ngũ cốc để kiếm thêm thu nhập lo cho các con. Vốn xuất thân từ gia đình nông dân ở tỉnh Nghệ An, sau khi vào Cam Lâm sinh sống, bà dành nhiều tình cảm cho vùng đất này, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp địa phương. Với mong muốn tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có để chế biến sản phẩm phục vụ người tiêu dùng, bà tìm đến người thân ở tỉnh Đắk Lắk học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, bà tự nghiên cứu công thức, đầu tư máy rang, máy sấy, máy nướng và các thiết bị cần thiết để sản xuất. Nguyên liệu được thu mua từ các hộ sản xuất ở Cam Lâm, những địa phương khác trong tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng. Bà ưu tiên các loại hạt tự nhiên, quen thuộc, hướng đến sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng, nhất là phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú, người cao tuổi, trẻ vị thành niên và người bận rộn.

Bà Hương giới thiệu sản phẩm bột ngũ cốc do mình làm ra.

Những ngày đầu sản xuất, bà gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm. Có mẻ bột chưa đạt độ mịn, hạt chưa chín hoặc bị rang cháy phải bỏ đi. Qua đó, bà dần rút kinh nghiệm, điều chỉnh thời gian rang, sấy phù hợp. Ban đầu, bột ngũ cốc được làm từ 19 loại hạt. Sau này, do một số nguyên liệu không có nguồn cung ổn định, bà giảm còn 14 loại gồm: Đậu xanh, đậu đen xanh lòng, đậu đỏ, đậu nành, đậu trắng, mè đen, hạt sen, yến mạch, hạt chia, hạt điều, óc chó đỏ, óc chó vàng, hạnh nhân, gạo lứt huyết rồng. Tỷ lệ phối trộn các loại hạt được bà nghiên cứu, thử nghiệm và điều chỉnh nhiều lần nhằm tạo hương vị hài hòa cho sản phẩm.

Bà Hương đưa sản phẩm đi trưng bày, giới thiệu.

Theo bà Hương, mỗi loại hạt có đặc tính riêng nên cần được sơ chế phù hợp. Các loại đậu xanh, đậu đen xanh lòng, đậu đỏ được rửa sạch, ngâm, ủ nảy mầm; những nguyên liệu còn lại được làm sạch, phơi nắng hoặc sấy khô. Sau đó, hạt được rang, sấy, phối trộn, xay mịn và đóng hộp. “Ban đầu, tôi chỉ sản xuất bột ngũ cốc thông thường. Sau quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, tôi chuyển sang ngâm, ủ mầm một số loại đậu trước khi chế biến nhằm nâng cao giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. Tôi mong muốn từ những loại hạt quen thuộc có thể tạo ra sản phẩm hữu ích, góp phần chăm sóc sức khỏe mọi người, đồng thời nâng cao giá trị nông sản địa phương”, bà Hương chia sẻ.

Từng bước mở rộng thị trường

Những mẻ bột ngũ cốc đầu tiên được bà Hương giới thiệu đến người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Từ sự tin tưởng và giới thiệu của khách hàng, sản phẩm dần được nhiều người biết đến. Để mở rộng đầu ra, bà chủ động quảng bá trên mạng xã hội, tham gia các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương và chương trình do hội phụ nữ các cấp tổ chức. Năm 2020, bà đăng ký hộ kinh doanh, từng bước đưa hoạt động sản xuất vào ổn định. Đến tháng 10-2024, sản phẩm bột ngũ cốc được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Mới đây, tháng 10-2026, với sản phẩm này, bà tiếp tục đoạt giải khuyến khích tại cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững” năm 2026.

Bà Hương (thứ 2 từ trái qua) nhận giải khuyến khích tại cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững” năm 2026.

Hiện nay, bà Hương duy trì sản xuất từ 100 đến 200kg bột ngũ cốc mỗi tháng, với giá bán 250.000 đồng/kg. Sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu tại khu vực Cam Lâm, Nha Trang, Cam Ranh và một số tỉnh, thành phố như: Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội… Trong quá trình sản xuất, bà còn tạo việc làm thêm cho 2 lao động nữ ở địa phương với công đoạn sấy và đóng gói với tiền công 1 triệu đồng/người/100kg bột. Sau khi trừ các chi phí, bà thu về từ 7 đến 14 triệu đồng/tháng.

Dù công việc giảng dạy bận rộn, bà Hương vẫn tranh thủ thời gian để duy trì sản xuất. Với bà, mỗi sản phẩm làm ra không chỉ là kết quả của quá trình tìm tòi, thử nghiệm mà còn gửi gắm mong muốn đưa những nông sản quen thuộc đến gần hơn với người tiêu dùng.

Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG BÌNH - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cam Lâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã: Bà Phùng Thị Diệu Hương là hội viên phụ nữ năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Từ những nguyên liệu nông sản quen thuộc, bà đã nghiên cứu, chế biến thành sản phẩm riêng và được người tiêu dùng đón nhận. Qua đó, giúp bà có thêm nguồn thu nhập, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương và tạo việc làm cho lao động nữ.