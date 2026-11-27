Thời gian qua, thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tiếp thêm động lực để đồng bào DTTS, trong đó có phụ nữ Khmer, mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế, từng bước cải thiện cuộc sống.

Chị Châu Thị Nương, người dân tộc Khmer, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh (xã Cô Tô), là một trường hợp như vậy. Chị khởi nghiệp ngay trên quê hương, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để phát triển mô hình trồng nấm theo hướng tuần hoàn khép kín. Mô hình không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn mở ra hướng sinh kế mới cho nhiều phụ nữ Khmer tại địa phương.

Chị Châu Thị Nương khởi nghiệp thành công với mô hình trồng nấm sạch theo hướng nông nghiệp tuần hoàn. Ảnh: Đình Tuyến.

Từ phụ phẩm nông nghiệp đến mô hình sản xuất nấm sạch

Năm 2019, chị Nương bắt đầu tìm tòi, học kỹ thuật trồng nấm sạch, đồng thời nghiên cứu cách tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn có ở địa phương.

Những ngày đầu, do thiếu kinh nghiệm, nhà xưởng và máy móc chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nấm thường bị nhiễm bệnh, nhiều phôi giống hư hỏng. Chị kiên trì học hỏi, điều chỉnh quy trình, từng bước nâng năng suất và chất lượng sản phẩm.

Sau khi trồng thành công nấm mối đen, chị mở rộng sang nấm bào ngư, linh chi và đông trùng hạ thảo. Năm 2020, chị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh, hướng đến mô hình nông nghiệp tuần hoàn khép kín.

Điểm đặc biệt của mô hình là tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp. Rơm rạ, thân cây ngô, cám bắp, cám gạo sau thu hoạch được phối trộn làm phôi, giá thể trồng nấm. Phần phôi nấm sau thu hoạch tiếp tục được ủ phân hoặc làm thức ăn cho trùn quế. Phân trùn quế dùng bón cây trồng, còn trùn quế làm thức ăn cho gà.

“Mô hình không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nông nghiệp mà còn tạo ra nhiều sản phẩm sạch, có giá trị cao, được nuôi trồng theo quy trình khép kín”, chị Nương chia sẻ.

Mô hình trồng nấm tuần hoàn góp phần nâng cao giá trị nông sản, hạn chế lãng phí nguồn nguyên liệu sau thu hoạch. Ảnh: Đình Tuyến.

Hiện tại, trang trại cho thu hoạch khoảng 40-50kg nấm mối đen mỗi ngày, với giá bán từ 200.000-250.000 đồng/kg tùy thời điểm. Theo chị Nương, việc đầu tư máy móc, đa dạng hóa sản phẩm giúp nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ, mang lại doanh thu trung bình hàng tỷ đồng mỗi năm cho hợp tác xã.

Trao sinh kế, giúp phụ nữ Khmer vươn lên

Chị Nương chia sẻ, một trong những mục tiêu quan trọng khi phát triển mô hình là tạo việc làm cho phụ nữ địa phương, nhất là phụ nữ Khmer, người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn và thuộc nhóm yếu thế. Nhiều người trước đây chủ yếu làm thời vụ, thu nhập bấp bênh.

“Phụ nữ Khmer có đức tính hiền hòa, nhiệt tình và cần cù, dù trình độ chuyên môn ban đầu còn hạn chế. Tôi tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn từng công đoạn để chị em nắm vững quy trình. Sau khi được đào tạo bài bản, mọi người đều làm việc rất tốt. Đây cũng là lý do tôi ưu tiên tuyển dụng lao động là phụ nữ Khmer tại địa phương”, chị Nương cho biết.

Mô hình trồng nấm của chị Nương tạo việc làm thường xuyên cho nhiều phụ nữ Khmer tại địa phương, giúp cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Ảnh: Đình Tuyến.

Hiện hợp tác xã tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động, lúc cao điểm mùa vụ khoảng 60 lao động, thu nhập 6-9 triệu đồng/tháng tùy vị trí công việc.

Chị Neang Môm (xã Cô Tô) làm việc ở trang trại từ giữa năm 2020. Chị cho biết môi trường làm việc ở đây thoải mái, không nhiều áp lực, thu nhập cao hơn các công việc thời vụ trước đây.

“Làm việc ở đây tôi thấy vui và thoải mái. Chị Nương luôn chỉ bảo tận tình, nhẹ nhàng khi mình chưa biết việc. Từ ngày vào làm, tôi có nguồn thu nhập ổn định hơn để phụ giúp gia đình, cuộc sống cũng dần vượt qua khó khăn”, chị Neang Môm chia sẻ.

Chị Neang Môm đang làm việc tại trang trại. Ảnh: Đình Tuyến.

Ngoài tuyển dụng lao động, chị Nương còn hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc nấm cho những phụ nữ muốn làm mô hình tại nhà. Nhờ đó, chị em có thể tự sản xuất thực phẩm sạch cho gia đình, và có thêm hướng phát triển kinh tế nếu đủ điều kiện mở rộng quy mô.

Bà Nguyễn Thị Quyến - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang cho biết, địa phương có nhiều mô hình trồng nấm đạt hiệu quả, trong đó chị Châu Thị Nương là một trong những phụ nữ DTTS tiên phong tìm tòi, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nấm.

Theo bà Quyến, thời gian đầu, sản phẩm nấm mối đen hữu cơ của trang trại có giá thành khá cao so với các loại nấm thông thường nên gặp khó khăn trong tiêu thụ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các cuộc thi, chương trình trưng bày; đồng thời kết nối tiêu thụ tại các cửa hàng nông sản an toàn và siêu thị. Nhờ đó, sản phẩm từng bước được nhiều người tiêu dùng biết đến, thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Ngoài đóng góp vào việc phát triển kinh tế địa phương, mô hình của chị Nương cũng tạo thêm cơ hội việc làm cho nhiều phụ nữ Khmer tại các địa bàn.

Chị Châu Thị Nương vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen vì đã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2026. Ảnh: Đình Tuyến.

Thời gian tới, chị Nương dự kiến mở rộng diện tích nhà trồng nấm, đầu tư thêm máy móc, thiết bị sấy thăng hoa và cấp đông để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Cùng với mở rộng sản xuất, chị mong muốn tạo thêm việc làm cho phụ nữ Khmer, nhất là những người khó tiếp cận việc làm ổn định.