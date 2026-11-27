Kết nối giá trị nông nghiệp, làng nghề với du lịch văn hóa

Theo kết quả rà soát Bộ tiêu chí xã nông thôn mới TP Hà Nội giai đoạn 2026-2030, xã Hát Môn đăng ký hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2027, tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới hiện đại vào năm 2030. Tính đến tháng 9/2026, Hát Môn có 43/47 chỉ tiêu đạt yêu cầu, 4 chỉ tiêu cơ bản đạt.

Đây là những điều kiện quan trọng để Hát Môn chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới hiện đại.

Nhiều hộ gia đình ở thôn Tam Hiệp, xã Hát Môn đầu tư máy móc hiện đại phát triển nghề may, làm thú nhồi bông

Một trong những lợi thế đáng chú ý của Hát Môn là nền tảng sản xuất nông nghiệp cùng hệ thống làng nghề truyền thống. Toàn xã có 4 làng nghề được thành phố công nhận, gồm mộc Hát Môn, may Phú An, may làng Táo và may Thượng Hiệp, với hơn 1.000 cơ sở sản xuất. Đây là nguồn lực quan trọng trong tạo việc làm tại chỗ, chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thay vì chỉ duy trì phương thức sản xuất truyền thống, địa phương định hướng khuyến khích các cơ sở sản xuất đổi mới thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Việc củng cố, phát triển các làng nghề cũng được đặt trong yêu cầu gắn với bảo vệ môi trường, tạo dựng không gian sản xuất phù hợp với định hướng phát triển nông thôn hiện đại.

Song song với kinh tế làng nghề, Hát Môn xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Trên cơ sở khai thác hiệu quả quỹ đất, xã chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đưa từ 10-12ha đất nông nghiệp bỏ hoang trở lại sản xuất, đồng thời duy trì và nhân rộng các mô hình như trồng sen, rau thủy canh, sâm nữ hoàng. Các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp gồm rau an toàn Thanh Đa, hoa Tam Thuấn, rau hữu cơ Hiệp Thuận và trứng vịt Ngọc Tảo tiếp tục được chú trọng củng cố, mở rộng.

Xã Hát Môn cũng đặt mục tiêu trong năm 2026 có thêm từ 4-5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thương mại điện tử và kết nối cung cầu cũng được đẩy mạnh, từng bước đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận thị trường rộng hơn.

Không chỉ có lợi thế về sản xuất, Hát Môn còn sở hữu những tiềm năng đáng chú ý về văn hóa, lịch sử. Đền Hát Môn đã được UBND TP Hà Nội công nhận là điểm du lịch. Mô hình nông nghiệp sinh thái, trải nghiệm Happy Farm đang góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mở ra hướng khai thác mới từ những giá trị sẵn có của địa phương.

Xã định hướng khai thác tiềm năng các vùng đất bãi ven sông Hồng, sông Đáy để phát triển cây ăn quả, hoa, cây cảnh và cây công trình, kết hợp tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm. Những sản phẩm đặc trưng như hoa Tam Thuấn, rau Thanh Đa, dâu tằm Hiệp Thuận có thể trở thành điểm nhấn để xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Để hiện thực hóa định hướng này, việc mở rộng thương mại, dịch vụ, phát triển hệ thống chợ nông thôn, cửa hàng tiện ích, khuyến khích thương mại điện tử và dịch vụ logistics được địa phương quan tâm. Các hoạt động xúc tiến thương mại, Tuần hàng Việt, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu và tham gia hội chợ, triển lãm cũng được chú trọng nhằm mở rộng cơ hội tiêu thụ hàng hóa.

Hoàn thiện những tiêu chí còn hạn chế, hướng tới phát triển bền vững

Bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình xây dựng nông thôn mới tại Hát Môn vẫn còn những nhiệm vụ cần tập trung giải quyết.

Đối với quy hoạch chung của xã, địa phương đang lấy ý kiến nhân dân, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Một số nội dung liên quan đến quy hoạch trung tâm xã và quy chế quản lý cũng cần rà soát, bảo đảm khớp nối với định hướng quy hoạch chung Thủ đô. Kinh phí dự kiến hoàn thiện nhóm nội dung này khoảng 25 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục, đến nay số trường học đạt chuẩn quốc gia mới chiếm khoảng 78%. Để đáp ứng yêu cầu tỷ lệ trường đạt chuẩn từ 90% trở lên, địa phương tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, cải tạo, nâng cấp trường lớp với kinh phí dự kiến khoảng 260 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2027.

Cùng với đó, việc cải tạo, nâng cấp 5 chợ trên địa bàn, nâng cao điều kiện kinh doanh thực phẩm, vệ sinh môi trường và chất lượng phục vụ người dân cũng sẽ được quan tâm, với nhu cầu kinh phí dự kiến khoảng 18 tỷ đồng trong năm 2026.

Nông dân xã Hát Môn duy trì và nhân rộng các mô hình như trồng sen, rau thủy canh, hoa…

Bài toán môi trường cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao khi địa phương có nhiều cơ sở sản xuất, làng nghề và hoạt động chăn nuôi. Hát Môn xác định cần nâng cao tỷ lệ phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tăng cường kiểm soát chất thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; từng bước hoàn thiện phương án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, cải thiện chất lượng môi trường ao, hồ, kênh mương. Hiện tỷ lệ chất thải chăn nuôi, chất thải hữu cơ và phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, xử lý, tái chế đạt 90%.

Với mục tiêu hoàn thành xã nông thôn mới vào năm 2027 và hướng tới nông thôn mới hiện đại năm 2030, Hát Môn đang đứng trước yêu cầu chuyển từ hoàn thành tiêu chí sang nâng cao thực chất chất lượng phát triển. Trong đó, quy hoạch đồng bộ, đầu tư hạ tầng có trọng tâm, phát triển kinh tế gắn với lợi thế địa phương và bảo vệ môi trường sẽ là những nhiệm vụ xuyên suốt.

* Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội