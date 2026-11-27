Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh Báo Ninh Bình

Sắp xếp bộ máy: Giải thể, hợp nhất, thành lập 2 Sở mới

Triển khai nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, ngày 27/11, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ Ninh Bình đã công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, HĐND tỉnh Ninh Bình quyết nghị thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giải thể Sở Ngoại vụ. Các cơ quan chính thức đi vào hoạt động từ 1/12/2026.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở; 13 Phó Giám đốc Sở, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Quang Ái, Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; thời hạn bổ nhiệm từ ngày 1/12/2026 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/12/2026.

Cùng với các quyết định nêu trên, lãnh đạo Sở Nội vụ cũng đã công bố 13 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.

Trong đó, 2 Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng chí Nguyễn Đức Cường, Đinh Thị Thu Thủy.

Có 10 Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với 10 đồng chí gồm: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tân Anh, Ngô Thanh Tuân, Vũ Thanh Lịch, Trịnh Xuân Lộc, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Cao Tấn, Nguyễn Văn Trọng, Phạm Duy Phong, Đỗ Quang Trung.

Cùng với đó là 1 Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Bích Lụa giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đồng chí được điều động, bổ nhiệm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm công việc liên tục, thông suốt ngay khi bộ máy mới đi vào hoạt động.

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo việc tiếp nhận, bàn giao tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nhiệm vụ đang thực hiện; từng công việc phải có đầu mối tiếp nhận, người chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý; đặc biệt lưu ý hồ sơ thủ tục hành chính, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Các cơ quan hiện nay tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đến hết ngày 30/11/2026, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để đơn vị mới hoạt động hiệu quả từ ngày 1/12/2026, bảo đảm mọi thủ tục không để gián đoạn vì sắp xếp bộ máy.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu người đứng đầu phải chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chịu trách nhiệm về chất lượng tham mưu và tiến độ thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án đối với vấn đề vượt thẩm quyền; khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xử lý nghiêm việc đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng hành và hỗ trợ các đồng chí mới được giao nhiệm vụ. Các sở, ban, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để các cơ quan sau kiện toàn sớm phát huy hiệu quả hoạt động, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ chung của tỉnh./.