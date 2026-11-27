Giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Linh

Ngay khi mở cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC đảo chiều giảm nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, quay về ngưỡng 129,2 triệu – 134,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng mở cửa, giá vàng miếng tại thương hiệu này ghi nhận hai nhịp tăng liên tiếp, tổng cộng 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Công ty SJC đặt giá giao dịch vàng miếng tại mức 130,5 triệu – 135,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy trì ổn định đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (26/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng 27/11, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp vẫn giữ nguyên so với phiên hôm qua, phổ biến ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, khoảng cách này nới rộng lên tới 6,5 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ đầu năm. Mức chênh lệch này gấp 4 lần so với khoảng cách thấp nhất tại Mi Hồng là 1,5 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên sáng, các doanh nghiệp khác như PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng neo giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 130,5 triệu – 135,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 26/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trên đều tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này cũng neo ở ngưỡng 135,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua đặt ở ngưỡng 129 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 26/11.

Giá vàng miếng SJC tại DOJI chỉ tăng nhẹ 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở ngưỡng 129,8 triệu – 134,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Sau nhịp giảm 300 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận 3 nhịp tăng liên tiếp. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại ngưỡng 134 triệu – 135,5 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm và Phú Quý vẫn đứng im so với giá chốt phiên hôm qua.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại Phú Quý duy trì ổn định ở ngưỡng 128,8 triệu – 134,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay, không đổi so với giá chốt phiên hôm qua.

Tương tự, tại Ngọc Thẩm, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 130 triệu – 134 triệu đồng. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng miếng thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 27/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, hầu hết các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá giao dịch từ 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn ghi nhận một doanh nghiệp hạ giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” và hai doanh nghiệp giữ nguyên giá vàng nhẫn so với phiên hôm qua.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Công ty SJC giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, xuống còn 128 triệu – 134 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, thương hiệu này nhanh chóng điều chỉnh tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán giá vàng miếng SJC.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh chốt phiên sáng 27/11 tăng phổ biến 1 triệu đồng/lượng, tương đương 0,74% so với giá chốt phiên hôm qua. Tuy nhiên, mức tăng trên thị trường thế giới cao gấp hơn 3 lần so với vàng trong nước, ở ngưỡng 2,4%.

Công ty SJC đặt giá giao dịch vàng miếng tại ngưỡng 129,3 triệu – 135,3 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 26/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 chốt phiên sáng tại ngưỡng 129 triệu – 134 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 26/11, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng nhẫn tại ngưỡng 120,5 triệu – 124 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá mua vàng nhẫn 9999 tại PNJ chốt phiên sáng giảm 200 nghìn đồng/lượng còn chiều bán tăng 500 nghìn đồng/lượng . Thương hiệu này neo giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 126,3 triệu – 132,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn trong phiên 27/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

DOJI vẫn neo giá mua vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 128,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 133,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 26/11, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thương Vượng tại thương hiệu này không đổi. Đồng thời, đây cũng là phiên đi ngang thứ ba liên tiếp tại đơn vị này.

Tương tự, giá mua vàng nhẫn tại Phú Quý cũng đứng im ở ngưỡng 128,8 triệu đồng/lượng còn giá bán neo ở ngưỡng 132,8 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên hôm qua.

Trong phiên sáng, giá bán tăng mạnh kéo chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ nới rộng lên gần 1 triệu đồng/lượng, lên ngưỡng 6,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, khoảng cách chênh lệch tại các đơn vị khác vẫn neo ở ngưỡng cao tương đương so với vàng miếng SJC là 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tính đến 13 giờ ngày 27/11 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp tục bật tăng gần 2,4%, tiến lên ngưỡng 3.653 USD/oz. Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,68 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 16,68 triệu – 19,48 triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này ở ngưỡng 8,18 triệu đồng/lượng.