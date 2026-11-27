Đến năm 2027, 100% xe buýt nội thành sử dụng điện, năng lượng xanh. Ảnh minh họa. Ảnh: Quang Phong

Chiều 26/11, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ thông tin về việc phát động phong trào thi đua “Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” giai đoạn 2026 - 2030.

Phong trào được triển khai với sự tham gia của các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn Thành phố.

Điểm mới của phong trào là việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không chỉ dừng ở vận động, khuyến khích mà còn được đưa vào nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hằng năm đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân, gắn với bình xét thi đua, khen thưởng. Kết quả thực hiện được ghi nhận, xác thực điện tử trên nền tảng số nhằm bảo đảm tính thực chất, minh bạch và tránh hình thức.

Phong trào được triển khai từ năm 2026 đến hết năm 2030, chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2027 tập trung phát động, tạo chuyển biến về nhận thức và thói quen sử dụng phương tiện công cộng; triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ giá vé, chuyển đổi xanh xe buýt nội tỉnh và hoàn thiện liên thông thanh toán không tiền mặt trên ứng dụng MultiGo.

Trước đó, chính sách hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026 theo Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và người dân tiếp cận, hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng.

Ở giai đoạn 2028 - 2030, Thành phố sẽ mở rộng mạng lưới, tích hợp nhiều loại hình vận tải công cộng như metro, xe buýt điện, xe buýt gom DRT, buýt sông và xe đạp công cộng. Đồng thời, thiết lập vùng phát thải thấp, nhân rộng các điển hình tiên tiến và tổ chức tổng kết phong trào.

Đến năm 2030, tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng đạt 15% - 20% nhu cầu đi lại đô thị. Đồng thời, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập triển khai phát động phong trào; trên 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cam kết, thực hiện sử dụng phương tiện giao thông công cộng tối thiểu 2 lần/tuần.

Thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% xe buýt nội thành sử dụng điện, năng lượng xanh. Trước năm 2030, toàn bộ xe buýt và xe taxi sử dụng điện, năng lượng xanh.

Đối với hoạt động thanh toán, tỷ lệ thanh toán không tiền mặt trong giao thông công cộng phấn đấu đạt trên 95%; 100% lượt đi lại được xác thực điện tử và ghi nhận trên nền tảng MultiGo. Chỉ số hài lòng của hành khách đạt trên 85%, tỷ lệ xuất bến đúng giờ duy trì trên 95%.

Để thực hiện các mục tiêu trên, phong trào tập trung vào 4 nhóm nội dung thi đua. Cụ thể, phát huy vai trò nêu gương, đi đầu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đẩy mạnh thông tin, truyền thông đa kênh, vận động người dân sử dụng phương tiện công cộng; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, hạ tầng tiếp cận và an toàn giao thông với khẩu hiệu “Thân thiện - An toàn - Đúng giờ - Văn minh”.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai các chương trình ưu đãi dành cho người thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng.

Theo số liệu của ngành giao thông công cộng Thành phố, trong tháng 7/2026, xe buýt phục vụ hơn 8,48 triệu lượt hành khách, tăng 39% so với cùng kỳ; tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) phục vụ hơn 1,8 triệu lượt, tăng 15%. Sau 3 tháng triển khai, 134 tuyến xe buýt đã vận chuyển hơn 30,6 triệu lượt hành khách. Đáng chú ý, tỷ lệ hành khách xác thực qua hệ thống thẻ vé điện tử tăng từ 9% lên 60% chỉ sau 4 tuần.

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và đăng ký cam kết thi đua. Đồng thời, UBND các xã, phường, đặc khu được đề nghị phát động phong trào đến từng khu phố, tổ dân phố và cụm dân cư.

Các cơ quan chức năng cũng sẽ hướng dẫn đưa tiêu chí sử dụng giao thông công cộng tối thiểu 2 lần/tuần vào tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân. Phương thức ghi nhận, xác thực lượt đi lại trên ứng dụng MultiGo và hệ thống vé điện tử sẽ được thống nhất làm căn cứ bình xét thi đua.

Thông qua phong trào, thành phố hướng đến tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động, phát huy trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời lan tỏa thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong cộng đồng, hướng đến xây dựng TP. Hồ Chí Minh xanh, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.