Tối 27-11, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên), Sở Công Thương tổ chức khai mạc Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu bấm nút khai mạc Festival.

Dự chương trình có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu tham dự Chương trình.

Đây là năm thứ tư liên tiếp Thái Nguyên tổ chức Festival, với khoảng 180 gian hàng của các đơn vị đến từ 20 tỉnh, thành phố, giới thiệu hàng nghìn sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền.

Năm 2026, hoạt động thương mại, dịch vụ của tỉnh tiếp tục phát triển tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 115.189,8 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng tại Festival.

Festival được duy trì hằng năm tạo thêm cơ hội kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa dịp cuối năm; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới phân phối, đưa sản phẩm địa phương tiếp cận sâu hơn với thị trường.

Thông qua hoạt động giới thiệu sản phẩm, kết nối trực tiếp với người tiêu dùng và đơn vị phân phối, các cơ sở sản xuất có điều kiện nắm bắt nhu cầu thị trường, cải tiến mẫu mã, bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm. Qua đó, phát huy lợi thế nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, gắn sản xuất với phát triển du lịch, nâng cao giá trị sản phẩm.

Đông đảo người dân tham quan, mua sắm tại các gian hàng.

Diễn ra từ ngày 27-11 đến 2-12, Festival có nhiều hoạt động như: livestream “Tự hào hàng Việt - Thái Nguyên 2026”; trải nghiệm quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm; giới thiệu trang thiết bị, máy móc công nghệ hiện đại; kết nối giao thương, giao lưu văn hóa, ẩm thực.

Festival là hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm “60 ngày đêm tăng tốc - bứt phá - về đích” do UBND tỉnh phát động, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương và thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.