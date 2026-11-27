Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận 131 về tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 107 của Bộ Chính trị; tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Kết luận nêu Bộ Chính trị thống nhất tổ chức Hội nghị toàn quốc về hoàn thiện vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế vào ngày 1/12.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung cao độ hoàn thiện vị trí việc làm, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đã đề ra; khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực và xác định sản phẩm đầu ra đối với từng vị trí trong toàn hệ thống chính trị.

“Mỗi vị trí việc làm phải được chuẩn hoá, kiểm chứng thực chất, có căn cứ khoa học, thực tiễn; tuyệt đối không hợp thức hoá hiện trạng, không làm hình thức, không vì áp lực tiến độ mà hạ thấp yêu cầu chất lượng. Đây phải là nền tảng quan trọng, lâu dài để đổi mới căn bản công tác cán bộ và quản trị tổ chức bộ máy”, Bộ Chính trị quán triệt.

Thời gian hoàn thành việc kiểm chứng, xác nhận dữ liệu; xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền trước ngày 30/11.

Với mục tiêu tạo chuyển biến thực chất trong đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, Bộ Chính trị đề nghị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự chủ và xã hội hóa.

Bộ Chính trị định hướng lượng hoá khối lượng công việc xem việc nào giảm, việc nào mất đi, việc nào mới phát sinh; năng suất lao động tăng lên bao nhiêu, tác động như thế nào đến nhu cầu nhân lực. Không để tình trạng đầu tư cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số rất lớn mà phương thức làm việc, năng suất lao động và nhu cầu nhân lực vẫn không thay đổi.

Liên quan việc đổi mới căn bản phương pháp xác định và giao biên chế giai đoạn 2027-2031, Bộ Chính trị lưu ý việc xác định số lượng biên chế phải xuất phát từ vị trí việc làm đã được chuẩn hóa, yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển và kết quả đổi mới phương thức hoạt động, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; tuyệt đối không lấy tổ chức bộ máy, biên chế và số người hiện có làm căn cứ tính ngược nhu cầu nhân lực.

“Bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế đã đề ra, nhưng không cắt giảm cơ học, bình quân, cào bằng; kiên quyết giảm ở những nơi dư thừa, đồng thời, bố trí, tăng cường nhân lực cho những lĩnh vực thực sự cần thiết. Không xem xét các đề xuất tăng biên chế thiếu căn cứ, chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động và tự cân đối nhân lực”, Kết luận nêu rõ.

Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thành phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, làm rõ căn cứ, cơ cấu, mức tăng, giảm biên chế và lộ trình thực hiện từng năm, hoàn thành trước ngày 5/12.

Trong tổ chức thực hiện, nơi nào chậm tiến độ, Bộ Chính trị yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp giải trình, chịu trách nhiệm. Mức độ hoàn thành công việc này được xác định là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm 2026.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá quy trình, giảm khâu trung gian.

Theo Bộ Chính trị, cần phân định rõ những nhiệm vụ Nhà nước phải trực tiếp thực hiện với những công việc có thể tự chủ, xã hội hóa, thuê dịch vụ, đặt hàng hoặc chuyển giao.

Trước ngày 10/12, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện định mức nhân lực chuyên ngành, phương án sắp xếp mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tự chủ, xã hội hoá, cơ cấu lại đội ngũ, điều chuyển nhân lực từ nơi thừa sang nơi thiếu, trọng tâm là giáo dục, y tế.

Bộ Chính trị đồng thời đề nghị phân định rõ viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước với người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Trước ngày 30/11, Bộ Chính trị giao nhiệm vụ hoàn thành xác định những công việc được cắt giảm, hợp nhất, tự động hóa hoặc thay thế bằng công nghệ; xác định mức giảm thực chất về khối lượng công việc, thời gian lao động để làm căn cứ điều chỉnh vị trí việc làm, định mức lao động và nhu cầu biên chế từng năm.

Trước ngày 10/12, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thành thẩm định phương án biên chế của các cơ quan, địa phương. “Không chấp nhận phương án thiếu căn cứ, chưa tính toán đầy đủ các yếu tố tác động hoặc chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp tự cân đối nhân lực”, Bộ Chính trị lưu ý.

Phương án giao biên chế giai đoạn 2027-2031 phải được tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 12. Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm cập nhật thường xuyên, phục vụ đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ và quản lý biên chế.